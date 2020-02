Formule 1-kalender verder in het nauw door coronavirus

Het virus begint in het Midden-Oosten steeds verder om zich heen te grijpen, zo ook in Bahrein. De autoriteiten van het koninkrijk in de Perzische Golf hebben nu besloten al het luchtvaartverkeer met Dubai voor onbepaalde tijd stil te leggen in de hoop verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Voorlopig gaat de Grand Prix van Bahrein op 22 maart gewoon door, maar een vliegverbod vanuit Dubai zou een probleem kunnen vormen voor het personeel van de Formule 1-teams. Die reizen de komende weken naar Melbourne, waar op 15 maart de eerste Grand Prix van het seizoen plaatsvindt. Daarna vliegt een flink deel van de teams via de internationale hub in Dubai terug naar Bahrein en het is nog maar de vraag of dat tegen die tijd mogelijk is.

Vietnam neemt nog geen beslissing

Ook Vietnam heeft ernstig te lijden onder het coronavirus. In het Zuid-Oost Aziatische land worden duizenden mensen in quarantaine gehouden om verdere verspreiding te voorkomen. De organisatie van de Grand Prix in Hanoi wist eerder deze maand nog te melden dat de race op 5 april gewoon doorgaat maar hoe lang dat standpunt houdbaar is, is afwachten.

Ferrari sluit musea

Ondertussen begint men op de thuisbasis van Ferrari in Maranello ook de gevolgen van de uitbraak in Noord-Italië te voelen. Volgens de Gazzetta dello Sport hebben de lokale autoriteiten Ferrari verzocht om de twee musea van de autofabrikant in Maranello en Modena te sluiten. En op het hoofdkantoor van Ferrari zijn alle fabrieksrondleidingen geschrapt.

Door het oprukkende coronavirus is ook het eerste race-evenement in Italië afgelast. De internationale kartwedstrijd Andrea Margutti Trophy die komend weekend in Lonato op het programma stond is van de kalender gehaald.

Mugello en Imola stand-in voor Shanghai

Terwijl men in het noorden van Italië alles doet om verspreiding van het virus te voorkomen, is men in het zuidelijker gelegen Mugello wat flexibeler. Het Autodromo Internazionale del Mugello wil de afgelaste Grand Prix van China vervangen. Eerder kwam het nabijgelegen Autodrome Enzo e Dino Ferrari in Imola ook al met een dergelijk voorstel. De kans dat het zo ver komt, lijkt zeer klein. De Formule 1 geeft er vooralsnog de voorkeur aan de Chinese GP later in het jaar plaats te laten vinden.