Werknemer Pirelli positief op coronavirus

De betreffende persoon was afgelopen weekend werkzaam voor de bandenleverancier tijdens de Grand Prix van Australië, die te elfder ure geannuleerd werd als gevolg van een uitbraak in de paddock. Eerder verklaarde de organisator van de Australische GP nog dat men het Formule 1-personeel en fans niet in gevaar heeft gebracht door het hele circus naar Melbourne af te laten reizen.

In een korte verklaring laat Pirelli weten: “Een medewerker van het Pirelli F1-team is gisteren (zondag) in Melbourne positief getest op COVID-19. De betreffende persoon volgt nu alle relevante procedures die door de Australische autoriteiten opgesteld zijn. Deze autoriteiten hebben aan Pirelli bevestigd dat deze persoon geen contact gehad heeft met derden waardoor andere mensen speciale maatregelen moeten nemen. Pirelli houdt de situatie in de gaten en volgt daarbij de maatregelen van de overheid en de opgestelde richtlijnen van het bedrijf.”

Het is het tweede positieve geval in de Formule 1-paddock, nadat een medewerker van McLaren positief bevonden werd op het virus. Deze medewerker is inmiddels aan de beterende hand, liet McLaren maandag weten. Maandag heeft een groot deel van de paddock de stad Melbourne alsnog verlaten omdat zij moesten wachten op de oorspronkelijk geplande vluchten.