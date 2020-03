Ecclestone: Niet Hamilton, maar Verstappen geschikt voor Ferrari

Sinds Liberty Media begin 2017 de commerciële rechten van de Formule 1 overnam is Ecclestone niet meer betrokken bij de sport. Toch is de voormalige baas van de F1 nog regelmatig te gast in de paddock en ook geeft hij nog geregeld zijn mening over de gang van zaken. In gesprek met de Daily Mail laat hij zijn licht schijnen op de geruchten dat Hamilton in 2021 mogelijk de overstap waagt van Mercedes naar Ferrari. Ecclestone vindt dat geen goed idee

“Als ik Lewis was, zou ik bij Mercedes blijven. Hij voelt zich daar op zijn gemak en hij heeft de leiding.” In teambaas Toto Wolff heeft Hamilton ook een perfecte bondgenoot bij Mercedes, ziet Ecclestone. Een overstap naar Ferrari, waarmee de Brit afgelopen winter in verband werd gebracht, raadt de voormalige F1-baas dus af. “Bij Ferrari zou het voor hem niet werken. Het zijn Italianen. Om te beginnen zou hij echt de taal moeten leren, zodat hij weet wat ze achter zijn rug om zeggen.”

Daarnaast heeft Ecclestone ook een probleem met de instelling van Italianen. Als er fouten gemaakt worden, wordt er niet met de vuist op tafel geslagen en dat is volgens de 89-jarige juist wel de bedoeling. Ecclestone ziet Hamilton dus niet als de juiste man voor Ferrari, maar een groot talent is wel een geschikte kandidaat. “Als ik teambaas was, zou ik Max Verstappen halen. Hij is snel en makkelijk in de omgang. Als ik Lewis had, zou ik hem alleen vertellen hoe laat de volgende race begint en dat hij er op dat moment moet zijn. Daarnaast kan hij doen wat hij wil.”

In tegenstelling tot McLaren, waar Hamilton de eerste jaren van zijn F1-carrière doorbracht, krijgt Hamilton bij Mercedes een stuk meer vrijheid om zich te oriënteren op activiteiten buiten de Formule 1. Ecclestone vindt dat het Duitse fabrieksteam daar nog niet ver genoeg mee gaat en oppert dan ook ‘volledige vrijheid’ te geven aan de zesvoudig wereldkampioen. “Ik zou zijn salaris verlagen en hem zijn eigen sponsoring laten doen. Mercedes probeert hem een beetje te beteugelen, maar ik zou hem volledige vrijheid geven.”