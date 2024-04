Het Formule 1-weekend in China verliep voor Mercedes met pieken en dalen. Lewis Hamilton verraste met een P2 in de sprintrace, maar kon die lijn niet doortrekken in de kwalificatie later op zaterdag. De Brit noteerde een teleurstellende achttiende tijd. Dat kon hij in de race aardig herstellen met een P9. Het Formule 1-team van Mercedes hoopt dat in Miami het Grand Prix-weekend beter verloopt dan in China. Het team verwacht dat de updates een stap in de kwalificatie mogelijk maken. In Miami introduceert het team een upgradepakket, waar vooral in de kwalificatie van geprofiteerd moet worden. "Het veld zit namelijk heel dicht bij elkaar. We vechten continu voor een paar tienden. Die paar tienden maken een wereld van verschil", vertelt technisch directeur James Allison. "We zijn benieuwd wat er uiteindelijk gaat gebeuren."

Waar het upgradepakket vooral voor moet zorgen, is meer balans. Allison erkent dat het vinden van een goede balans het grootste probleem met de W15 is. "We liepen tegen de limiet van de voorkant van de auto aan en in China was dat nog een stuk erger. Als de voorkant niet wil insturen, dan moeten de coureurs wachten met weer op het gas gaan. Dat verpest de rondetijd", legt de technicus uit. "Soms was het zo extreem dat ze de auto de bocht in moesten gooien, waarbij ze de achterbanden oprookten. Dat is iets waar we met onze gelimiteerde voorkant tegenaan liepen. Het is heel teleurstellend dat in een weekend waar de coureurs goed reden, de hardware niet deed wat het zou moeten doen."

Ambities bijstellen

Het weekend in China was een harde leerschool voor Mercedes. In de sprintrace was het team goed op tempo, waarna de afstelling voor de kwalificatie van de Grand Prix compleet werd veranderd. Dat leverde een averechts effect op, met de dramatische kwalificatie van Hamilton als gevolg. Allison erkent dat het een foute keuze was om de set-up om te gooien. "We hebben geleerd dat als we ambitieus willen zijn, dat we dat voor de sprintrace moeten zijn. Voor de Grand Prix moeten we wat veiligere keuzes maken", aldus de Engelsman. "Hopelijk lukt het ons om in Miami de auto beter af te stellen."