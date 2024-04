Quartararo: Satellietteam moet verlengstuk fabrieksteam Yamaha zijn

Yamaha is sinds begin 2023 de enige MotoGP-fabrikant die geen klantenteam heeft. Eind 2022 besloot het toenmalige RNF namelijk over te stappen naar Aprilia, dat tot dan toe ook geen satellietteam had. Het belang van een sterke structuur met één of meerder satellietteams is de afgelopen jaren onder aanvoering van Ducati echter behoorlijk toegenomen. De Italiaanse fabrikant heeft zelfs drie klantenteams, waardoor de fabrikant bij de ontwikkeling van de Desmosedici gebruik kan maken van data van acht rijders. Yamaha moet het tegelijkertijd dus doen met de data van slechts twee rijders, wat de ontwikkeling er niet makkelijker op maakt.

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat het aantrekken van een nieuw satellietteam de hoogste prioriteit geniet voor afzwaaiend Yamaha-teambaas Lin Jarvis. Hij heeft met het vastleggen van Fabio Quartararo al een belangrijke slag geslagen voor de komende jaren en dus kan de focus naar het vastleggen van een satellietteam. Wat Quartararo betreft moet dat satellietteam niet simpelweg een betalend klantenteam zijn, maar op dezelfde manier gesteund worden als het fabrieksteam. “Het is heel belangrijk. Wij - Yamaha en ook ikzelf – zijn hard aan het werk om weer een satellietteam te krijgen”, vertelt Quartararo op de donderdag van de Spaanse Grand Prix in Jerez.

“Ik denk dat het heel belangrijk is, vooral als je kijkt naar hoeveel ronden we kunnen rijden in het voorseizoen”, benoemt Quartararo een groot voordeel van een satellietteam. “Als je ons aantal ronden vergelijkt met die van Ducati, dan is het totaal anders. Je kunt niet alleen veel dingen testen, maar je krijgt ook commentaren van meer rijders. Het is heel belangrijk om zo’n team te hebben dat eigenlijk niet eens een satellietteam is. Het moet een verlengstuk van het fabrieksteam zijn. Ze moeten fabrieksmotoren en fabriekssteun krijgen. Ook denk ik dat het belangrijk is voor de rijders. Uiteindelijk is een rijder met dezelfde motor je belangrijkste rivaal. Maar als het er drie kunnen zijn, geeft het je nog meer motivatie en kun je er nog meer van leren.”

Naar verluidt heeft Yamaha de afgelopen periode al werk gemaakt van het aantrekken van een satellietteam. Zo zou de fabrikant uit Iwata gesproken hebben met onder meer Ducati-klanten VR46 en Pramac. Een overstap van VR46 is echter onwaarschijnlijk. Zo heeft teammanager Uccio Salucci al aangegeven dat het team waarschijnlijk bij Ducati blijft.