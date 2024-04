De eerste F1-race van Lewis Hamilton: McLaren-coureur klopt direct op de deur

Lewis Hamilton begint op jonge leeftijd al aan zijn carrière in de karts en maakt genoeg indruk om zijn weg naar de formulewagens te vinden. Mede door een ontmoeting met Ron Dennis bij een prijsceremonie komt Hamilton vroeg in beeld bij het Formule 1-team van McLaren. Hij krijgt later een aanbod van McLaren om opgenomen te worden in het coureursontwikkelingsprogramma van het Britse team - een aanbod dat hij niet kan afslaan. Het blijkt een goede boost voor de talentvolle Brit, die in 2005 indruk maakt door de Formula 3 Euro Series en Masters of Formula 3 op Zandvoort te winnen. Een jaar later volgt direct de titel in de GP2 en kan McLaren niet meer om Hamilton heen: in 2006 wordt hij officieel aangekondigd als F1-coureur voor het seizoen 2007.

De timing van de overstap naar de Formule 1 is wat ongelukkig te noemen voor Hamilton. McLaren heeft namelijk een lastig seizoen achter de rug. Het team eindigt op de derde plaats bij de constructeurs maar nog pijnlijker is het feit dat het team voor het eerst sinds 1996 ook zonder zege blijft. Het is een seizoen dat ook in het teken staat van het vertrek van Juan Pablo Montoya naar de NASCAR, waardoor het team uit Woking halverwege het seizoen een beroep doet op Pedro de la Rosa.

Dat is voor Hamilton misschien wel zijn minste zorg, aangezien McLaren ook heeft aangekondigd dat het tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso van Renault F1 heeft ontfutseld. Dat jaar kan McLaren wel rekenen op steun van nieuwe hoofdsponsor Vodafone, dat voor een bijzonder fraaie kleurstelling zorgt. McLaren zit niet stil in aanloop naar het seizoen 2007. Mercedes-Benz-vicevoorzitter Norbert Haug laat weten dat het team 'meer testkilometers heeft afgewerkt' dan in voorgaande winters.

Goede start

Hamilton zelf ziet zijn eerste seizoen in de F1 vol goede moed tegemoet, ondanks alle hoge verwachtingen en druk van buitenaf. "Op de grid staan in Australië betekent het einde van de ene reis en de start van een grotere", blikt hij vooruit op de Grand Prix van Australië 2007. "Ik heb de afgelopen maanden ontzettend hard naar dit moment toegewerkt - testen, fysieke training, werken met de ingenieurs in het McLaren Technology Centre en het bestuderen van de reglementen. Ik heb het gevoel dat ik de ervaring heb die ik nodig heb en ik ben er helemaal klaar voor. Dit jaar zal een leercurve voor me zijn. Albert Park is een van de zeven nieuwe circuits waar ik zal racen. Maar dat is geen groot probleem, eerder een spannende uitdaging. Ik heb altijd genoten van stratencircuits."

Op vrijdag 16 maart 2007 wordt eerst de toon gezet door Alonso, die de snelste tijd noteert in de eerste vrije training. Later op de middag is teamgenoot Hamilton juist de snellere van de twee met de vierde tijd. Ook op zaterdagochtend staat Hamilton er goed bij en lijkt hij voor een verrassing te kunnen gaan op Albert Park. Hamilton en Alonso bereiken allebei Q3, maar daar is slechts één duidelijke winnaar. Kimi Räikkönen parkeert zijn Ferrari op de pole-position met een riante marge van vier tienden van een seconde naar Alonso. Hamilton geeft twee tienden toe op zijn McLaren-teamgenoot en zal van de vierde plaats starten.

"Ik ben overweldigd om op de tweede rij te staan voor mijn eerste Grand Prix", zegt Hamilton na de kwalificatie. "Ik wil het team bedanken voor het harde werk, zowel hier op het circuit als in de fabriek. Dit weekend is waar ik me de afgelopen dertien jaar op heb voorbereid en ik geniet van elk moment. Ik denk dat we een goede kans maken in de race", klinkt hij direct optimistisch. "Ik wil een goede start maken en dan hard werken om zoveel mogelijk punten te scoren voor het team en mezelf. Ik ga geen voorspellingen doen want er kan van alles gebeuren, maar tot nu toe gaat het goed."

Lewis Hamilton begint goed aan zijn F1-carrière bij McLaren. Foto door: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Uitzinnig

Op zondag gaat Hamilton scherp van start, maar Robert Kubica is hem in de run naar bocht 1 te snel af. Te snel, maar niet te slim. Hamilton besluit namelijk met een gewaagde actie naar de buitenkant te gaan en haalt zo niet alleen Kubica, maar ook teamgenoot Alonso in. Zo ligt hij dus plots derde na één bocht en heeft hij goed zicht op Nick Heidfeld en Räikkönen. Die verdwijnen uit het zicht, waardoor het vizier gericht is op Alonso die in zijn spiegels zit. Ook na de eerste pitstop ligt Hamilton nog altijd voor op de ervaren Spanjaard, maar na de tweede pitstop is het Alonso die voor zijn teamgenoot terechtkomt doordat hij iets langer doorrijdt. Door een vroege pitstop en verkeer verliest Heidfeld terrein, waardoor de weg vrij is voor beide McLarens om de BMW in te halen. Na 58 ronden is het Räikkönen die zegeviert, gevolgd door Alonso en debutant Hamilton op de derde plaats. Met deze prestatie is hij de beste F1-debutant sinds 1996, toen Jacques Villeneuve tweede werd.

"Ik ben absoluut uitzinnig - het resultaat van vandaag is meer dan ik ooit had durven dromen tijdens mijn Grand Prix-debuut", jubelt Hamilton na zijn derde plaats in Melbourne. "Mijn dank gaat uit naar het team dat in de winter zo hard heeft gewerkt om ervoor te zorgen dat ik zo goed mogelijk was voorbereid. Ik had een goede start, maar de BMW's waren snel weg en Kubica kon er voorbij. Er was geen ruimte aan de binnenkant, dus ik ging aan de linkerkant zitten en wist zowel Kubica als Fernando uit te remmen bij het ingaan van de eerste bocht, om uiteindelijk derde te worden."

Hamilton spreekt van een 'intense' race waarin hij 'heel hard' heeft gewerkt. "Ik maakte een paar foutjes, maar niets ernstigs. Ik heb echt genoten. Het was geweldig om een paar ronden aan de leiding te rijden, maar ik wist dat het maar tijdelijk was. Fernando kwam me voorbij bij de tweede pitstop omdat hij wat langer buiten kon blijven en ik verloor wat tijd door achterliggers. We hebben nu veel werk voor de boeg met de test in Maleisië en de rest van het seizoen, maar er bestaat geen twijfel over dat we kunnen voortbouwen op wat we vandaag hebben bereikt."

Het seizoen 2007 mondt uit in een bloedstollende strijd tussen Hamilton, Alonso en Räikkönen. Het seizoen wordt echter ontsierd door het nieuws dat McLaren technische informatie van Ferrari had gestolen. Het resulteert in een recordboete van 100 miljoen dollar voor McLaren en een uitsluiting van het resultaat dat jaar. Hamilton en Alonso mogen wel voor eigen succes strijden, maar dat loopt ook op teleurstelling uit: Räikkönen kroont zich met één punt verschil tot kampioen. Hij is daardoor nog altijd de laatste Ferrari-kampioen, iets waar Hamilton met zijn overstap in 2025 verandering in hoopt te brengen.