De Formule 1 Grand Prix van Spanje 2016 was er voor veel liefhebbers eentje om niet snel te vergeten. Niet alleen won een toen nog maar achttienjarige Max Verstappen zijn eerste F1-race, het was ook de race dat Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaar in de openingsronde al uitschakelden. Dat had volgens laatstgenoemde naast de nul punten ook nog een andere consequentie. In de Business of Sport-podcast vertelt de Duitser dat het een kostbare race was: "Toen Lewis en ik crashten, moesten wij zelf de schade betalen. We moesten een contract ondertekenen dat we vanaf dat moment we samen voor de kosten zouden opdraaien wanneer we zouden crashen."

De hoogte van de factuur heeft diepe indruk gemaakt "Ik herinner me nog hoeveel het kostte, het was ongeveer 360.000 pond (zo'n 420.000 euro)", vertelt Rosberg. Volgens hem was het betalen van de rekening een harde les. "Dat heeft wel pijn gedaan. We hebben daarna ervoor gezorgd dat we niet meer tegen elkaar aan zouden rijden."

Eerder ook al moeten opdraaien

Het was voor Rosberg niet de eerste keer dat hij de schade van een crash uit eigen zak moest betalen. Hij kan zich nog goed voor de geest halen dat hij zijn eerst salarisstrookje als coureur - verdiend als testcoureur bij Williams - ook direct mocht inleveren. "Zodra die 80.000 euro op mijn rekening stond, was het ook alweer weg. Mijn vader had een lening afgesloten om de schade die ik opliep tijdens een Formule 2-race af te betalen", vertelt de ex-coureur. "Ik was toen gecrasht en daarbij had ik de voorvleugel en de neus compleet kapotgereden. Dat kostte 80.000 euro."

Het was niet helemaal het idee dat Rosberg dat seizoen een euro uit eigen zak moest betalen, want het benodigde entreegeld werd door sponsors neergeteld. "Maar de schade van crashes was niet inbegrepen. We moesten dus een lening bij de bank afsluiten en die 80.000 euro ging linea recta die kant op", herinnert hij zich nog.