Na de bekendmaking van de overstap van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari hengelt Mercedes-teambaas Toto Wolff openlijk naar de diensten van Max Verstappen. De regerend Formule 1-kampioen heeft een doorlopend contract bij zijn huidige werkgever Red Bull Racing, maar door de onrust aan het begin van het seizoen binnen die renstal werd duidelijk dat er bepaalde clausules in zijn contract staan waarmee hij tussentijds afscheid kan nemen. In het Viaplay-programma In de Slipstream komt de vraag op tafel of het denkbaar is dat Verstappen inderdaad de overstap maakt. "Normaal gesproken - ik ga ervan uit dat Verstappen nog een paar keer wereldkampioen wil worden - is er geen reden om te vertrekken", reageert Kees van de Grint.

Vervolgens wordt de reden waarom Wolff kanshebber kan zijn besproken: de interne onrust bij Red Bull. "Waar hij op zinspeelt, is dat de menselijke verhoudingen [niet goed zijn], althans voor de buitenwereld", duidt Van de Grint de woorden van de Oostenrijkse Mercedes-man. "Je hoort er wat minder over, maar er schijnt wat onvrede te zijn met [Adrian] Newey. Wolff zegt dat niet met namen zoals ik dat doe, maar daar doelt hij natuurlijk op, op die onvrede."

Horner krijgt gelijk

Op het aanhoudend geflirt van Wolff met Verstappen is Red Bull-teambaas Christian Horner ingegaan. De Brit vindt het verbazingwekkend dat Wolff zoveel bezig is met Verstappen, terwijl het eigen team geen sterke auto heeft en dat Verstappen helemaal niet beschikbaar is. "Ik moet in dit geval Horner helemaal gelijk geven", zegt een lachende Van de Grint. "Dat is namelijk ook zo. Het irriteert me mateloos - ik heb dat vorig jaar ook vaak gezegd over [Günther] Steiner - dat er altijd over anderen wordt gesproken. Zorg nou eerst dat je je eigen huis op orde hebt. Daar heeft Mercedes nog heel wat werk."