Auteursrecht

Om een verwittiging van inbreuk op een auteursrecht bij ons in te dienen, dient u een geschreven communicatie in te sturen, dat minimaal het volgende bevat (neem alstublieft contact op met uw juridisch adviseur of zie Artikel 512(c)(3) van de Copyright Act om aan deze eisen te voldoen):

Correspondeer alstublieft naar:

Motorsport.com, Inc.
Attn: Copyright Infringement
650 Madison Avenue,
New York, NY 10022
USA

E-mail: copyright@motorsport.com

PHoud er alstublieft ook rekening mee dat op grond van Artikel 512 (f) eenieder die bewust onterecht aangeeft dat materiaal of een activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk gesteld kan worden. Houd er ook rekening mee dat we een beleid nastreven waarbij onder bepaalde omstandigheden de abonnee kan worden uitgesloten.