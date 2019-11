Auteursrecht

Om een verwittiging van inbreuk op een auteursrecht bij ons in te dienen, dient u een geschreven communicatie in te sturen, dat minimaal het volgende bevat (neem alstublieft contact op met uw juridisch adviseur of zie Artikel 512(c)(3) van de Copyright Act om aan deze eisen te voldoen):

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die geautoriseerd is om namens de eigenaar van een exclusief recht dat mogelijk zou zijn geschonden te handelen.

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermd werk waarvan geclaimd wordt dat geschonden is, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder een enkele notificatie vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.

Identificatie van materiaal waarvan geclaimd wordt dat het geschonden is of het onderwerp van inbreuk makende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang tot moet worden uitgeschakeld en informatie die de dienstverlener redelijkerwijs in staat stelt het materiaal te lokaliseren. Het toevoegen van URL’s in de tekst van een e-mail is de beste manier om ons te helpen de content zo snel mogelijk te lokaliseren.

Informatie die de dienstverlener redelijkerwijs in staat stelt om contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een emailadres waarop de klagende partij bereikt kan worden.

Een verklaring dat u erop vertrouwt dat het gebruik van het materiaal in de betreffende kwestie waarover geklaagd wordt niet geautoriseerd is door de eigenaar van de auteursrechten, zijn agent, of de wet.

Een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is en, op straffe van meineed, u geautoriseerd bent om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat vermeend geschonden zou zijn.

Correspondeer alstublieft naar:

Motorsport.com, Inc.

Attn: Copyright Infringement

5972 NE 4th Avenue

Miami, FL 33137

USA

E-mail: copyright@motorsport.com

PHoud er alstublieft ook rekening mee dat op grond van Artikel 512 (f) eenieder die bewust onterecht aangeeft dat materiaal of een activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk gesteld kan worden. Houd er ook rekening mee dat we een beleid nastreven waarbij onder bepaalde omstandigheden de abonnee kan worden uitgesloten.