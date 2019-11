Cookie beleid

Net zoals de meeste websites maakt de Motorsport.com website gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden, opgeslagen op uw computer door uw browser. Zij worden voor vele dingen gebruikt, zoals onthouden wanneer u de site eerder heeft bezocht, zodat u ingelogd kunt blijven, of door ons te helpen met het bepalen van de nieuwe websitebezoekers die we elke maand krijgen. Zij bevatten informatie over het gebruik van uw computer maar bevatten geen persoonlijke informatie over u (zij slaan uw naam niet op, bijvoorbeeld).

Dit beleid legt uit hoe cookies gebruikt worden op de Motorsport.com websites in het algemeen – en, hieronder, hoe u de cookies die op onze site gebruikt kunnen worden, kunt beheren (niet allemaal worden op elke site gebruikt).

Over dit Cookie beleid

Dit Cookie beleid is van toepassing op al onze websites en onze mobiele applicaties (‘de Website’).

In dit Cookie beleid, wanneer we refereren aan een van onze websites, bedoelen we elke website of mobiele applicatie die geleid wordt door of namens Motorsport.com, ongeacht hoe u toegang verkrijgt tot dit netwerk. Dit Cookie beleid is onderdeel van en is geïntegreerd in ons Website Privacy beleid.

Door de Website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat dit Cookie beleid geldt wanneer u de Website op enig apparaat bezoekt.

Veranderingen aan dit beleid worden hier geplaatst. We behouden het recht om dit Cookie beleid van tijd tot tijd aan te passen en zulke veranderingen gaan in op het moment dat zij geplaatst worden. Uw voortgezet gebruik van de Website vormt uw akkoord met alle dergelijke veranderingen.

Ons gebruik van cookies

We kunnen automatisch informatie verzamelen wanneer u de Website bezoekt, door cookies te gebruiken.

De cookies geven ons de mogelijkheid uw computer te identificeren en details over uw laatste bezoek te vinden.

U kunt, hieronder, kiezen cookies niet toe te staan. Wanneer u dat doet, kunnen we niet garanderen dat uw ervaring met de Website net zo goed is als wanneer u wel cookies toestaat.

De informatie verzameld door cookies identificeert u niet persoonlijk; het bevat algemene informatie over uw computerinstellingen, uw verbinding met het Internet bijvoorbeeld: besturingssysteem en platform, IP-adres, uw surfpatronen en tijden van surfen op de Website en uw locatie.

De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch maar u kunt indien gewenst de instellingen van uw browser aanpassen om cookies te verwijderen of te voorkomen dat zij automatisch worden geaccepteerd.

Deze links leggen uit hoe u cookies kunt beheren via uw browser – onthoud dat wanneer u cookies uitschakelt in uw browser, deze instellingen van toepassing zijn op alle websites en niet enkel op deze:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/ (deze pagina bevat links naar verdere informatie voor verschillende versies van IE – de mobiele versie staat op http://www.microsoft.com/).

Chrome http://support.google.com/

Safari https://support.apple.com/ (or http://support.apple.com/ voor mobiele versies)

Firefox http://support.mozilla.org/

Blackberries https://us.blackberry.com/

Android https://www.google.com/

Typen cookies die gebruikt kunnen worden tijdens uw gebruik van de Website:

De volgende typen cookies worden gebruikt op deze site. We omschrijven niet elk cookie dat gebruikt wordt – maar van elk type cookie leggen we uit hoe u het gebruik ervan kunt beheren.

1. Personalisatie cookies

Deze cookies worden gebruikt om terugkerende bezoekers van de Website te herkennen en in combinatie met andere informatie waarover we beschikken proberen we specifieke surfinformatie te ontdekken (dat heeft betrekking op de wijze waarop u op de Website arriveert, pagina’s die u bezoekt, opties die u selecteert, informatie die u invoert en de route die u kiest door de Website). Deze worden gebruikt om content aan te bevelen waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd bent op basis van wat u voorheen heeft bekeken.

2. Analytische cookies

Deze cookies houden bij hoe bezoekers zich bewegen op de Website en hoe zij hem bereiken. Dit wordt gebruikt zodat we bijvoorbeeld totaalcijfers kunnen zien van typen content waar de gebruiker het meeste plezier aan beleeft.

U kunt deze uitschakelen indien u dat wenst:

Google Analytics http://www.google.com/

http://www.google.com/ CrazyEgg https://www.crazyegg.com/

https://www.crazyegg.com/ Yandex Metrika https://legal.yandex.com/

3. Diensten van derden cookies

Delen via sociale kanalen, video en andere diensten die we aanbieden worden gerund door andere organisaties. Deze bedrijven kunnen cookies op uw computer plaatsen wanneer u ze gebruikt op onze site of wanneer u al ingelogd bent bij hen.

Hier is een lijst van plaatsen waar u meer informatie kunt vinden over specifieke diensten die we kunnen gebruiken en hun gebruik van cookies:

4. Onze eigen ad serving en management cookies

We verkopen ruimte op sommige van onze websites aan adverteerders – zij betalen voor de content waar u gratis van kunt genieten.

Als onderdeel hiervan, gebruiken we diverse diensten die ons en onze adverteerders helpen bij het begrijpen in welke advertenties u mogelijk geïnteresseerd bent. Deze cookies onthouden informatie over de computer, maar zij onthouden geen persoonlijke informatie over u (bijvoorbeeld: het is niet gelinkt aan u als individu). Zij kunnen echter opslaan welke andere websites u heeft bezocht, zodat we u een autoadvertentie kunnen tonen wanneer u recentelijk een autowebsite heeft bezocht.

Dit zijn de diensten die we gebruiken en hoe uw deze cookies kunt beheren. Onthoud alstublieft dat het uitschakelen van advertentiecookies niet betekent dat u geen advertenties te zien krijgt, enkel dat deze niet aansluiten op uw interesses.

Acudeo / Tremor (video advertising) http://www.tremorvideo.com/

Doubleclick (advertising) http://www.google.com/

Google Adsense (ad partner) https://support.google.com/

Rubicon (ad partner) http://www.rubiconproject.com/

Teads http://www.ebz.io/

5. Overige ad management cookies

Advertenties op de Website worden verstrekt door andere organisaties. Onze advertentiepartners presenteren advertenties waarvan zij van mening zijn dat deze waarschijnlijk het beste van toepassing zijn op u, gebaseerd op informatie over uw bezoek van de Website en andere websites. Om dit te kunnen doen, kan onze advertentiepartner genoodzaakt zijn een cookie op uw computer te plaatsen. Deze cookies onthouden informatie over de computer, maar zij onthouden geen persoonlijke informatie over u (bijvoorbeeld: het is niet gelinkt aan u als individu).

Onthoud alstublieft dat het uitschakelen van advertentiecookies niet betekent dat u geen advertenties te zien krijgt, enkel dat deze niet aansluiten op uw interesses.

6. Site management cookies

Deze worden gebruikt om uw identiteit of sessie op de Website te behouden. Bijvoorbeeld, omdat onze website op meer dan een server draait, kunnen we een cookie gebruiken om er zeker van te zijn dat de informatie die verstuurd wordt vanaf een specifieke server komt (anders kunt u onverwachts in- of uitloggen). We kunnen vergelijkbare cookies gebruiken wanneer u stemt in opinie polls om er zeker van te zijn dat u slechts eenmaal kunt stemmen, en om ervoor te zorgen dat u onze reactiefunctionaliteit kunt gebruiken wanneer u niet ingelogd bent (om er bijvoorbeeld zeker van te zijn dat reacties die u geplaatst heeft niet als misbruik worden gezien, of u commentaren meer dan eenmaal naar boven of beneden stemt).

Deze cookies kunnen niet individueel uitgeschakeld worden maar u kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat alle dergelijke cookies (zie hierboven) worden geweigerd indien u niet wenst deze te accepteren.