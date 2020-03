'Protest Red Bull als Mercedes DAS in zou zetten in Australië'

Tijdens de tweede dag van de wintertests verraste Mercedes de concurrenten met een innovatief concept. Op onboard-beelden was duidelijk te zien hoe Lewis Hamilton op rechte stukken het stuur naar zich toe trok, om vlak voor de bocht juist een duwende beweging te maken. Ook Valtteri Bottas maakte later in de eerste test gebruik van dit systeem, dat door Mercedes DAS werd genoemd. Met dit systeem kunnen de coureur het spoor van de voorwielen tijdens het rijden veranderen, en vrijwel direct riep het vragen op bij de concurrentie over de legaliteit ervan.

Het merendeel van de andere teams gaf toe dat Mercedes slim gebruik heeft gemaakt van een maas in het reglement, maar bronnen hebben aan Motorsport.com verklapt dat Red Bull Racing nog altijd overtuigd is dat DAS niet legaal is. Het gevolg daarvan: mocht Mercedes DAS tijdens een vrije training in Australië inzetten, dan zou er een protest van Red Bull volgen. Het is onduidelijk op basis van welke specifieke regel het Oostenrijkse team een protest in zou dienen, omdat Mercedes van de FIA vernomen heeft dat het systeem aan de reglementen voldoet. Toch was een succesvol protest van Red Bull niet uitgesloten, omdat de legaliteit van een auto pas geverifieerd kan worden door de racestewards bij een Grand Prix.

In de aanloop naar het Australische Grand Prix-weekend vertelde Bottas nog dat Mercedes van plan was om DAS in te zetten, en dat er een afweging gemaakt moest worden van de potentiële dreiging van een protest. “We zouden er graag mee rijden, maar het is aan het team om het risico te calculeren dat het ons afgenomen wordt. Kortom: ja, we willen het graag houden. Maar als er een groot risico is dat we het niet kunnen houden, dan is dat geen groot probleem.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble