Bottas: "Hopelijk is DAS-systeem voordeel in Melbourne"

Mercedes gebruikte het Dual Axis Steering-systeem, waarmee rijders op het rechte stuk de toe-out of hoek van de voorwielen kunnen aanpassen, voor het eerst tijdens de wintertest in Barcelona. Dat systeem kon op veel aandacht rekenen. Sommige rivalen reageerden verrast, anderen vermoedden dan weer dat de innovatie niet legaal is.

In principe is het trucje voor 2020 legaal, terwijl het voor 2021 uit de reglementen is geschreven. Tijdens een Grand Prix-weekend zijn het echter de technici van de FIA die daarover moeten oordelen. Het is mogelijk dat een ander team in Melbourne protest indient tegen DAS van zodra het weekend is begonnen.

"We zullen moeten afwachten wat er gebeurt, maar we zouden het graag willen gebruiken", stelde Bottas. "We zullen het zeker gebruiken op de rechte stukken. Hopelijk is het een voordeel. Het is aan het team om te bepalen of er een risico bestaat dat het weer wordt afgenomen. Als er een groot risico aan verbonden is, dan doen we het niet. Daar is ook geen groot probleem mee."

Volgens experts moet het DAS-systeem vooral over een racestint een voordeel opleveren wat de bandentemperatuur en slijtage betreft. Bottas licht toe dat het systeem ook in de kwalificatie zal gebruikt worden. "Dat moeten we eerst bekijken na de trainingen, maar de kans is groot dat we DAS in de kwalificatie zullen gebruiken, ja."

Motorproblemen opgelost

Mercedes maakt zich sterk dat het de motorproblemen van de eerste wintertest heeft opgelost. Bottas heeft er vertrouwen in dat hij in Melbourne, waar hij vorig jaar met de zege aan de haal ging, geen problemen zal kennen. "Ik denk dat we het maximale uit de tests hebben gehaald", vult de Fin aan. "Het is normaal dat niet alles 100 procent werkt en je dingen vindt die beter kunnen voor de eerste race. We hebben de motorproblemen bekeken en er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk vermogen kunnen gebruiken op een betrouwbare manier. We hebben er veel uit geleerd, dus ik heb er vertrouwen in. Ik vertrouw het team met dat soort zaken."