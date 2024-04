Norris verliest in China lachend weddenschap: "Zat er behoorlijk naast"

Het Chinese Formule 1-weekend was uitstekend begonnen voor Lando Norris. Op vrijdag kwalificeerde hij zich in de regen op pole voor de sprintrace, maar in de 19 ronden die zaterdagochtend op een droge baan volgden viel hij terug van P1 naar P6 in de eindklassering. Dat was te danken aan een verprutste start en een tochtje buiten de baan in bocht 1, maar ook de bandenslijtage van zijn auto.

Norris had er dan ook weinig vertrouwen in dat het zondag tijdens de Grand Prix beter zou gaan en had zelfs een weddenschap afgelegd dat hij zondag '35 seconden achter Ferrari zou eindigen'. Hij bleek er behoorlijk naast te zitten. Geholpen door de timing van de eerste safety car halverwege de race – waardoor hij naar de beter werkende harde band kon gaan – wist Norris zijn tweede plek vast te houden en eenvoudig Sergio Pérez achter zich te houden.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

De vorm van McLaren was een positieve verrassing voor het team dat er vooraf van uit was gegaan dat het Sanghai International Circuit met zijn langzame en lange bochten niet echt geschikt zou zijn voor de MCL38. Ook Norris snapte er weinig van. "We waren gewoon sneller dan we dachten. We hadden niet zoveel problemen op de plekken waar we die verwachtten", aldus de 24-jarige coureur. "Die lange bochten – zoals bocht 1 – zijn altijd een zwak punt voor ons geweest. Maar we leren de auto steeds beter kennen en het asfalt was nogal vreemd, misschien speelde dat ons wat meer in de kaart."

Niet sandbaggen

Norris werpt het idee dat McLaren aan het sandbaggen is geweest, verre van zich. "We verzinnen het niet. Ik denk dat als we een weekend ingaan en weten dat we sterk zullen zijn, we dat ook zouden zeggen. Maar we hebben het hele jaar achter Red Bull en Ferrari gestaan, dus er was geen reden voor ons om nu te denken dat we voor zouden moeten liggen. Niets wees er echt op dat we vandaag een geweldige race zouden hebben."

En over die weddenschap? "Ach, ik ben blij dat ik er behoorlijk naast zat", gaf Norris lachend toe. "Dit was een goede dag voor iedereen bij McLaren."

Kijk hier de samenvatting van de Grand Prix van China