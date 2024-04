Voor het eerst in vijf jaren mocht Shanghai het Formule 1-circus weer verwelkomen. Het gebeurde meteen met een sprintweekend, dat vrijdag nog zeer spectaculair begon met een verregende sprintkwalificatie. Nadien mochten alle teams dankzij het vernieuwde format weer aan de afstellingen sleutelen alvorens de focus op het hoofdgerecht kon. Red Bull Racing wist de auto volgens Max Verstappen alleen maar beter te maken, met pole-position nummer honderd tot gevolg. Die jubileumpole kon het team uitgerekend vieren op de baan waar Sebastian Vettel in 2009 de allereerste pole en zege voor Red Bull Racing heeft binnengehaald. Vijftien jaar na dato was de opdracht duidelijk en begon Verstappen na zijn regelrechte demonstratie in de sprintrace natuurlijk al als de torenhoge favoriet.

Verstappen controleert, Hamilton klaagt in openingsfase

"Maar ik voel dat het een beetje begint te sputteren", liet de drievoudig wereldkampioen voor de start weten. In werkelijkheid schatte de FIA de kans op regen op slechts tien procent en konden alle coureurs gewoon op slicks vertrekken. De voltallige top tien koos voor mediums en op die compound kwam Verstappen uitstekend weg. Sterker nog: de Nederlander behield de leiding en trok meteen een gat van 1,6 seconden in de openingsronde om de achtervolgers geen DRS te bieden. Die achtervolgers werden enigszins verrassend aangevoerd door Fernando Alonso. De ervaren Spanjaard kwam beter van zijn plek dan Sergio Pérez en verschalkte de Red Bull op fraaie wijze buitenom in bocht 1.

Bekijk: GP China: Start van de race

Verder achteraan stond Lewis Hamilton voor een flinke inhaalrace vanaf P18, nadat hij zichzelf had verremd in de hairpin tijdens de kwalificatie. Mercedes besloot hem op softs te zetten, maar dat leverde Hamilton in de openingsfase juist een plekje verlies op. Vanaf P19 – met enkel Logan Sargeant die vanuit de pitstraat was gestart nog achter zich – liet de zevenvoudig wereldkampioen via de boordradio weten: "Ik kom helemaal niets verder op deze banden..." In het vervolg zou Hamilton wel terrein goedmaken, al bleef hij ver verwijderd van de podiumplekken, waar hij tijdens de sprintrace nog wel te vinden was.

Chaos bij herstart: Magnussen en Stroll in (negatieve) hoofdrollen

Het gevecht om de podiumplekken bleek ook meteen het hoogst haalbare voor iedereen die niet naar de naam Verstappen luisterde. De WK-leider kon na vijf ronden al op evenveel seconden voorsprong rekenen, waarmee hij de trend van de sprintrace moeiteloos voortzette. Achter hem gebeurde wat Alonso in de zaterdagse persconferentie al voorspelde: "Eigenlijk hoor ik hier niet, we hebben een auto voor P7, P8 of P9." Het maakte dat Alonso Pérez niet lang van het lijf kon houden en ook dat hij Lando Norris steeds groter zag worden in zijn spiegels. "Alonso pusht hard en vraagt nu al veel meer van zijn banden dan wij", sprak McLaren in het oor van de talentvolle Brit. Het bleek volledig te kloppen, aangezien Alonso twee rondjes na Pérez nog een rivaal langszij zag komen. Het leidde relatief vroege stops van Alonso en George Russell in, waarna McLaren en Ferrari besloten om exact het tegenovergestelde te doen. "Charles, wat denk je van plan D?", duidde men bij de Scuderia op een éénstopper. "Als jullie blij zijn met de huidige rondetijden, dan kan het zeker", diende de Monegask zijn team van repliek.

Red Bull hoefde zoals gebruikelijk helemaal niet naar de concurrentie te kijken en kon het eigen plan trekken. Verstappen en Pérez ruilden hun gele sloffen aan het eind van ronde 13 in voor harde banden, waarmee Verstappen binnen zeven rondjes alweer naar de leiding wist te rijden door de nog niet gestopte Leclerc en Norris op te rapen. Voor laatstgenoemde coureurs zou zich niet veel later een buitenkansje aandienen. Valtteri Bottas zag de Ferrari-motor achterin zijn Sauber de geest geven. De wedstrijdleiding dacht het in eerste instantie met dubbel geel af te kunnen handelen, maar moest daar verandering in brengen toen de auto nog in de versnelling bleek te staan en niet kon worden weggeduwd. Het leverde eerst een virtual en nadien zelfs een volledige safety car op. Leclerc en nadien Norris maakten hun stops voor een setje harde banden onder de virtual safety car, terwijl nagenoeg iedereen – inclusief de Red Bulls – naar binnen kwam toen Bernd Mayländer daadwerkelijk op het asfalt te vinden was. Het leverde Pérez twee plekken verlies op, waardoor hij onverwacht tegen de achterkant van zowel Norris als ook Leclerc aankeek. In de top tien baarde Aston Martin overigens opzien door Alonso pardoes op softs te zetten.

Het team uit Silverstone probeerde hem een voordeel te bieden bij de herstart, al werd bij die herstart bijzonder chaotisch met de andere Aston Martin. Bij filevorming in de hairpin torpedeerde Lance Stroll de RB van Daniel Ricciardo. "Welke idioot gaat ineens zo hard op de rem?", schreeuwde de Canadees het uit. Waar Ricciardo niet veel later op moest geven, bleek de malaise helemaal compleet toen ook Yuki Tsunoda het slachtoffer van de herstart werd. Het was volledig buiten alle schuld van de Japanner om. Tsunoda werd zeer onbeholpen en lomp in de rondte getikt door Kevin Magnussen, die van te ver en ook veel te enthousiast iets probeerde te forceren in de Haas. Het leverde Tsunoda eerst een lekke band op, vervolgens een uitvalbeurt en leidde meteen de volgende safety car in. Het was overigens ook spitsuur voor de stewards, die Logan Sargeant, Stroll en natuurlijk Magnussen tien seconden tijdstraf gaven.

Bekijk: GP China: Stroll rijdt vol in op Riccardo, Magnussen tikt Tsunoda in de rondte

Verstappen foutloos, Norris en Alonso smaakmakers in slotfase

Tussenkomst van de safety car had de voorsprong van Verstappen teniet gedaan, maar ook na de herstart bleek er geen vuiltje aan de lucht voor de drievoudig wereldkampioen. Verstappen reed de rest binnen een mum van tijd weer buiten de DRS-marge en kon nadien met ogenschijnlijk gemak controleren. De blik kon daardoor meteen weer op de strijd voor de resterende podiumplekken. Norris toonde zich daarin een regelrechte uitblinker door genoeg marge op te bouwen om Red Bull van een één-tweetje te houden. Voor een evenaring van het resultaat uit 2009 had Pérez zowel Leclerc als ook Norris moeten verschalken, maar daar slaagde hij niet in. De coureur uit Guadalajara wist de snelste Ferrari-man in Shanghai weliswaar te pakken, maar kon Norris nadien geen moment onder druk zetten.

Het gebeurde allemaal ver achter de rug van Verstappen, die ongenaakbaar naar zijn vierde seizoenszege reed en met wederom een riante voorsprong voor het eerst de Grand Prix van China op zijn palmares wist bij te schrijven. Norris gaf ook in de laatste meters geen krimp meer en ging zo naast P2 ook volledig terecht met de titel 'driver of the day' aan de haal. Pérez moest genoegen nemen met de laatste podiumstek, voor het Ferrari-duo op de plekken vier en vijf. Russell reed met een tamelijk anonieme race naar P6, al is het woord 'anoniem' absoluut niet van toepassing op de man achter hem. Alonso knokte zich na de ongelukkige keuze voor softs en de onvermijdelijke stop alsnog naar P7. Hij rekende onder meer af met Oscar Piastri en Hamilton, die zijn inhaalrace op P9 afsloot. Het laatste punt is op knappe wijze in de wacht gesleept door Haas-coureur Nico Hülkenberg. Alpine is ook met de updates puntloos gebleven, al is het belangrijkste nieuws dat de monteur na het pitstopincident van Pierre Gasly in orde is.

Bekijk: GP China: Max Verstappen sluit het weekend perfect af

De eerstvolgende Grand Prix wordt over twee weken in Miami verreden. In Florida werkt de Formule 1 opnieuw een sprintweekend af.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van China: