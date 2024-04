Waarom F1-teams zich niet kunnen verstoppen in Suzuka

Het fameuze circuit van Suzuka bevat een iconische mix van snelle, middelsnelle en langzame bochten, in combinatie met een lang recht stuk. Met name de eerste sector, met de vermaarde Esses, vormt een enorme uitdaging voor mens en machine. Na het buitengewoon ruwe asfalt in Bahrein en de unieke circuits in Jeddah en Melbourne, vormt Suzuka de meest serieuze test tot nu toe. Na de Grand Prix van Japan kunnen de eerste echte conclusies getrokken worden over de rangorde. Dat ziet ook Ferrari F1-veteraan Jock Clear: “Met deze kalender weten we na vier races vrij aardig waar we staan. Japan is een geweldig circuit om de auto te beoordelen. Op zo’n soort circuit kom je enorm veel te weten.” Mercedes technisch directeur James Allison deelt die mening: “Het is een circuit met behoorlijk veel snelle bochten, en ook een aantal langzamere hairpins. Kortom: een echte test voor de auto.”

Nieuwe plek op de kalender: voor- of nadeel?

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Foto door: Red Bull Content Pool

De Grand Prix van Japan is dit jaar fors naar voren gehaald. De voorbije jaren vond de race plaats in het najaar, nu is het de vierde wedstrijd van het seizoen. Dat betekent dat de teams nauwkeuriger kunnen beoordelen in hoeverre hun niveau is veranderd ten opzichte van eind vorig jaar. Bovendien kan de progressie in de winterperiode gemeten worden. Het is ook nog eens het eerste circuit waarop voor een tweede maal geracet wordt met de nieuwe constructie Pirelli-band, die in Silverstone 2023 werd geïntroduceerd. Dat neemt een van de variabelen weg en zorgt voor meer zekerheid bij de teams.

De nieuwe datum voor de Japanse race lijkt goed nieuws te zijn voor Mercedes. Allison legt uit: “Als we op dit moment een patroon proberen te ontdekken, dan is het dat onze competitiviteit afneemt naarmate het warmer wordt en de bandentemperatuur net als de asfalttemperatuur stijgt.” De weersverwachtingen geven voor het aanstaande Grand Prix-weekend temperaturen aan tussen de 16 en 21 graden, ruim 10 graden koeler dan in 2023 het geval was.

Vraagtekens bij McLaren en Ferrari

Ook voor McLaren is de verschuiving relevant. Het team begon met een flinke achterstand aan het seizoen 2023, maar herstelde zich sterk in de tweede seizoenshelft. In Japan scoorde de formatie een dubbel podium met Lando Norris en Oscar Piastri. De progressie ten opzichte van 2023 in Bahrein, Saudi-Arabië en Australië was duidelijk zichtbaar, in Suzuka krijgt het team uit Woking een goed beeld van de vooruitgang in de wintermaanden. De grootste vraagtekens van McLaren zijn niet alleen gerelateerd aan de eigen MCL38, maar ook aan de sprong die rivaal Ferrari heeft gemaakt ten opzichte van vorig jaar. “Het probleem is dat Ferrari op hoge snelheden een stuk beter presteert. Op dat vlak hadden ze vorig jaar meer moeite”, aldus Norris. “Daarom hebben ze zo’n goede stap gemaakt. Het zou geweldig zijn als we weer met twee auto’s naar het podium rijden. Maar ik denk dat we op dit type circuit dit jaar nog twee auto’s hebben waarmee we de strijd moeten aanbinden. Het is niet alleen Max.”

Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari neemt na de dubbelzege in Melbourne de eerste serieuze updates van het jaar mee naar Japan. Het is de vraag of dat voldoende is om Red Bull en Max Verstappen voor een tweede maal op rij te verslaan. De Scuderia was sterk in Albert Park, een circuit dat bekendstaat om de hoge mate van graining. Desondanks was er nog een remprobleem bij Verstappen voor nodig voordat Sainz de leiding kon overnemen. En in tegenstelling tot Melbourne is Suzuka een circuit waar oververhitting een grote rol speelt, meer in lijn met Bahrein.

De torenhoge favoriet

Verstappen liet in 2023 in Suzuka geen spaan heel van de concurrentie. De wereldkampioen pakte met zes tienden voorsprong op de McLarens de pole-position en won met 19 seconden voorsprong op Norris. De eerste Ferrari, in handen van Charles Leclerc, kwam op 43 seconden over de meet. “Ik denk dat Max zeer gebrand afreist naar Suzuka en op een echt rijderscircuit zal laten zien wie hier de baas is”, zei Red Bull-adviseur Helmut Marko na de DNF in Australië.

Alle seinen staan op groen voor een derde opeenvolgende zege in Japan voor de Nederlander. Maar zoals in Melbourne bleek ligt een foutje op de loer. Eén ding is zeker: in Suzuka kan niemand zich meer verschuilen. Hier zullen de echte sterke en zwakke plekken van de auto’s ontegenzeggelijk boven water komen.