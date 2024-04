Anno 2024 is het silly season bijzonder vroeg ontploft. Lewis Hamilton gooide de knuppel in het hoenderhok met zijn aangekondigde overstap naar Ferrari. Het heeft de rijdersmarkt veel vroeger dan normaal in vuur en vlam gezet, waarover Helmut Marko in Suzuka liet weten: "Normaal praten we hier in april nooit over. Het is bizar." De Oostenrijker voegde toe dat Audi druk zet op de rijdersmarkt om het door Andreas Seidl gewenste rijdersduo Sainz-Hülkenberg te krijgen en dat blijkt getuige de aankondiging van laatstgenoemde een aardige inschatting. Parallel aan alle actie op de rijdersmarkt is het in de openingsfase van dit seizoen veel over de verhoudingen binnen Red Bull gegaan. Op de baan volgen de successen elkaar in rap tempo op, maar achter de schermen is er met het onderzoek naar Christian Horner, gelekte e-mails en de media-uitlatingen van de verschillende kampen veel gebeurd.

Max Verstappen heeft in Bahrein al laten weten dat 'rust in het team' het allerbelangrijkste is om 'de boel bij elkaar te houden'. Alhoewel Newey zijn vertrekwens naar verluidt nog niet officieel heeft uitgesproken binnen het team en dat Red Bull nog gesprekken wil voeren, sijpelde het nieuws door via andere betrokkenen die lucht kregen van Newey's bedenkingen. Het wordt zonder twijfel nog vervolgd, maar heeft nu al veel reuring in de Formule 1-wereld opgeleverd. Met de kennis van nu sprak Verstappen in Suzuka bijvoorbeeld al zeer interessante woorden uit toen deze website hem vroeg naar Newey. "Ik kan natuurlijk wel roepen dat alles bij elkaar moet blijven, maar als iemand wil weggaan, dan kun je dat niet altijd tegenhouden." Verstappen koos zijn woorden zorgvuldig. Tijdens de mediadag voor de Grand Prix van Japan werd er niet meteen iets achter gezocht, maar met de huidige berichten staan Verstappens woorden natuurlijk in een iets ander daglicht. Hetzelfde geldt voor eerdere uitspraken van Jos Verstappen dat het team uit elkaar zou kunnen vallen als de interne onrust blijft voortduren.

Vraag 1: In hoeverre wordt Red Bull geraakt als Newey daadwerkelijk gaat?

Als Newey niet bijdraait en na dit seizoen daadwerkelijk de deur achter zich dicht zou willen trekken bij Red Bull Racing - hetgeen voor alle duidelijkheid nog niet officieel is gecommuniceerd door het team noch bevestigd - dan roept het geheel meerdere vragen op. Een cruciale noot bij dit alles is dat Red Bull Racing volgende week eerst nog met Newey in gesprek wil naar aanleiding van alle berichtgeving om te kijken of er met zijn zorgen en bedenkingen toch nog iets mogelijk kan zijn. Als dat laatste niet het geval blijkt, dan is de eerste vraag die opkomt: in hoeverre kan een potentieel vertrek Red Bull raken? Ook voor die vraag zijn de uitspraken van Verstappen in Suzuka interessant. "Adrian heeft door de jaren heen een iets andere rol gekregen, denk ik, maar iedereen deelt mee in het succes", liet de Limburger weten. Om er vervolgens nog aan toe te voegen: "Er zijn heel veel mensen die de auto snel maken."

Verstappen geeft er terecht mee aan dat de technische afdeling van Red Bull meer is dan alleen Newey. Sterker nog: in de paddock gaan meer dan eens verhalen rond dat Pierre Waché een sleutelspeler is bij het aerodynamisch concept en dat hij meer bij de dagelijkse gang van zaken betrokken is dan Newey zelf, verhalen die bij Newey's vrouw overigens niet altijd even goed zijn gevallen. De rolverdeling kwam ook ter sprake tijdens een exclusief interview van Motorsport.com met Waché aan het eind van vorig seizoen, waarin de Fransman liet weten: "Adrian is een klankbord en iemand die ons continu uitdaagt. Hij is er niet om het hele concept van de auto te maken en is op dagelijkse basis niet altijd onderdeel van het proces, maar met al zijn ervaring daagt hij ons steeds uit. Dat is goed, omdat je andere dingen ziet als je een stap terug zet. Zoals Verstappen al heeft gezegd, is hij een mentor en daagt hij iedereen uit."

Het onderstreept dat de technische afdeling de laatste jaren veel meer is dan Newey, al betekent dat niet dat zijn rol gebagatelliseerd moet worden. Zo noemde Waché hem in zekere zin onvervangbaar, is juist het 'uitdagen' van de groot belang en mag ook niet worden vergeten dat Newey het tegenwoordig zo belangrijke grondeffect - waar hij nota bene op is afgestudeerd - als geen ander in de vingers heeft. Als Newey vertrekt zal pas echt duidelijk worden hoe sterk het technische team van Red Bull zonder hem, dus zonder de overkoepelende talisman, is. Dat laatste geldt trouwens ook voor het behouden van andere engineers die het grote publiek niet kent, maar die wel belangrijk zijn voor het collectief. Zo zei Marko recent tegen Motorsport.com: "Newey is een cultfiguur en erg belangrijk voor jonge engineers. Ze komen bij het team omdat ze graag met Newey willen werken." Het is een factor om in gedachten te houden, waardoor de uitdaging tweeledig is: ten eerste moet bij een daadwerkelijk vertrek van Newey blijken hoe sterk het onderliggende team is, ten tweede moet Red Bull er alles aan doen om dat team bij elkaar te houden, waarbij het ook geen geheim is dat bijvoorbeeld Waché in de belangstelling van Ferrari staat.

Pierre Wache, Red Bull Racing, Helmut Marko Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Vraag 2: Wanneer laat een eventueel effect zich voelen?

Een vraag die er nauw mee samenhangt, is wanneer een eventueel vertrek zich laat voelen. Gezien de huidige voorsprong van Red Bull zou 2025 normaliter nog geen probleem moeten vormen. Het komt doordat het reglement dan stabiel is en doordat Newey naar alle waarschijnlijkheid met een periode van gardening leave te maken krijgt, waardoor een eventuele concurrent nog niet direct op zijn diensten kan rekenen. Wat betreft het stabiele reglement is het interessant om terug te gaan naar begin dit jaar toen Red Bull het vernieuwde concept voor de RB20 onthulde. De veranderingen deden vriend en vijand versteld staan, maar hoofdengineer Paul Monaghan legde uit dat de voorbije winter de laatste mogelijkheid vormde om het over een andere boeg te gooien. Hij noemde het 'the last big roll of the dice'.

"Als we ervoor kiezen om grote veranderingen aan onze auto door te voeren, dan is dat ook omdat die ons meer ontwikkelingsmogelijkheden bieden richting de toekomst. Dit is mogelijk de laatste kans om zo'n grote verandering door te voeren. In 2025 moet je vooral met de auto voor 2026 en dus met het nieuwe reglement bezig zijn." Het betekent dat de auto's voor 2024 in essentie bolides voor twee jaar zijn, in ieder geval qua concept. Het is de voornaamste reden waarom Red Bull afgelopen winter voor een behoorlijke omwenteling heeft gekozen: met het concept van de RB19 zou het ontwikkelingsplafond vroeg of laat in zicht komen, terwijl deze nieuwe aanpak nog voor twee seizoenen aan ontwikkelingsmogelijkheden biedt. De RB20 is met andere woorden ook meteen de basis voor de 2025-auto, waardoor Red Bull volgend jaar met of zonder Newey nog wel sterk voor de dag moet komen.

Een eventueel verlies zal zich primair laten voelen richting 2026, als er sowieso meerdere vraagtekens zijn. Het chassisreglement gaat op de schop, al blijft het grondeffect - de specialiteit van Newey - wel een belangrijke pijler van de Formule 1. Juist bij het uittekenen van een volledig nieuwe creatie kunnen Newey en, zoals Waché het noemde, zijn vermogen 'om mensen uit te dagen' van pas komen. Als Newey echt vertrekt, dan volgt de voornaamste test voor Red Bull dus richting 2026. Dat laatste wordt verder versterkt doordat Red Bull dan niet langer op de sterke Honda-motoren kan rekenen, maar het heft in eigen hand moet nemen. Het Powertrains-project met Ford is vooralsnog met vraagtekens omgeven, waardoor er richting 2026 zowel aan de chassiskant als ook op motorisch vlak variabelen bestaan.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Vraag 3: Wat zijn de opties voor Newey als hij echt vertrekt bij Red Bull?

De meest gestelde vraag nadat de Newey-berichten donderdag naar buiten kwamen, luidt natuurlijk: waar gaat de legendarische ontwerper heen als hij Red Bull daadwerkelijk zal verlaten? Een hooggeplaatste bron binnen de huidige werkgever van Newey heeft laten weten dat zijn vervolgstap nu nog zeker niet vaststaat - hetgeen ook logisch is omdat de vertrekwens formeel nog niet eens is uitgesproken - al voegde hij toe dat Ferrari op basis van de geruchten favoriet lijkt. Het is geen geheim dat de Scuderia al langere tijd geïnteresseerd is in de diensten van Newey. De Britse ontwerper heeft erkend dat hij in het verleden meermaals een bod uit Maranello heeft afgeslagen, al is de interesse nog niet weg.

Quotes die in de voorbije 24 uur vaak zijn aangehaald, gaan over Newey's eerdere uitspraak dat hij het enigszins betreurt nooit met Lewis Hamilton en Fernando Alonso te hebben samengewerkt. Beide opties zijn in essentie nog haalbaar. Het is geen geheim dat Ferrari geïnteresseerd is - en dat Newey op het vliegveld van Bologna is gesignaleerd - en evenmin dat Newey eerder dit jaar een aanbieding van Aston Martin in samenwerking met Aramco heeft ontvangen. Het laatstgenoemde team zou hem kunnen herenigen met Honda, terwijl een iconische F1-carrière afsluiten bij Ferrari natuurlijk ook een bepaalde aantrekkingskracht heeft. Mercedes kan Newey gezien de huidige worsteling met de grondeffectauto's ook goed gebruiken, al heeft Toto Wolff zich tot dusver niet nadrukkelijk uitgelaten over dat scenario.

Als Newey daadwerkelijk vertrekt en als Newey nog door wil in de koningsklasse - aangezien een F1-pensioen op 65-jarige leeftijd in theorie ook kan of focussen op projecten buiten de Formule 1 zoals de RB17-hypercar - dan zijn er nog altijd twee factoren van belang. Ten eerste gaat dit over de periode van gardening leave. Zoals Red Bull donderdag in een officiële reactie liet weten, loopt het huidige contract van Newey tot het eind van 2025. Daarbovenop is nog een periode van twaalf maanden gardening leave vastgesteld. Het zou betekenen dat Newey tot 2027 niet voor een ander F1-team mag werken, al zal dit - als Newey zijn vertrekwens officieel kenbaar maakt en zich niet bedenkt - nog worden besproken. Mocht het jaartal 2027 overeind blijven, dan is samenwerken met pakweg Alonso of Hamilton niet per definitie een vanzelfsprekendheid door de leeftijd van beide coureurs. Tweede factor die in ogenschouw moet worden genomen is het politieke landschap bij geïnteresseerde teams. Waar Newey niet te spreken is over de Horner-situatie en de politieke machtsstrijd binnen Red Bull, staat Ferrari - hoe aantrekkelijk dat merk ook is - eveneens bekend als een politiek bolwerk. Het is met andere woorden geen sinecure dat hij daar de vrijheid en omstandigheden krijgt die hij wenst. Bij Aston lijkt dat een minder grote rol te spelen, aangezien Lawrence Stroll de rode loper maar wat graag uitrolt en Newey in dat geval bovendien kan herenigen met zijn voormalige Red Bull-collega Dan Fallows. Het maakt dat Newey als hij doorzet met een vertrekwens meerdere opties en bovenal meerdere overwegingen heeft.

Vraag 4: Heeft een vertrek invloed op andere sleutelspelers bij Red Bull?

Slotvraag die fans massaal bezighoudt, luidt natuurlijk of een eventueel vertrek van Newey gevolgen kan krijgen voor andere steunpilaren bij Red Bull, waarbij de aandacht weinig verrassend uitgaat naar de toekomst van Verstappen. Ook in dat opzicht is het interessant om nog eens terug te gaan naar het antwoord dat hij in Japan gaf. Waar de Nederlander zich bij eerdere berichtgeving over Marko vierkant achter de Oostenrijker schaarde en opmerkte dat een vertrek van Marko invloed op zijn eigen toekomstoverwegingen zou hebben, waren zijn antwoorden met betrekking tot Newey genuanceerder. Op de vraag of bij een vertrek van Newey hetzelfde geldt als wat hij eerder over Marko zei, reageerde Verstappen: "Dat zijn dingen die altijd moeilijk in te vullen zijn. Er zijn heel veel mensen die de auto snel maken, maar uiteindelijk zou ik het wel fijn vinden als Adrian blijft in plaats van dat hij naar een ander team zou gaan. Hij neemt dan natuurlijk ook veel kennis mee."

Het is een slim antwoord waarmee Verstappen logischerwijs geen ja of nee zegt. De wereldkampioen houdt zijn opties open en dat is in alle optredens tot dusver het geval geweest. Verstappen doet precies wat vanuit zijn positie handig is. Alleen toen het over Marko ging, toonde hij zich bijzonder uitgesproken, maar verder laveert hij overal slim tussendoor. Zo heeft Verstappen zich niet echt uitgesproken over de Horner-zaak, heeft hij de Mercedes-geruchten niet keihard de wereld uit geholpen en houdt hij alle deuren voor zichzelf open. Het maakt Verstappen het belangrijkste puzzelstukje op de rijdersmarkt, waarbij er niet eens richting 2025 iets hoeft te gebeuren. De man met startnummer 1 kan immers ook nog een jaar profiteren van Red Bulls overmacht onder het huidige reglement, om dan richting 2026 een afweging te maken. Over een slimme zet waarmee Verstappen en Marko ruimte hebben gecreëerd in het langlopende contract, valt later op deze website meer te lezen, al blijft voor nu overeind dat er met het eerdere vertrek van Honda, het motorproject van Red Bull en de Horner-zaak vele variabelen bestaan. De recente berichten over Newey hebben die variabelen in ieder geval niet minder gemaakt, waardoor Jos Verstappen met de kennis van nu een punt bleek te hebben toen hij aangaf dat de saga nog niet helemaal voorbij zou zijn. Red Bull heeft ook naast het asfalt nog altijd genoeg ogen op zich gericht.