Nog twee werknemers Haas in isolatie: “Hopelijk niks aan de hand”

Slechts 24 uur na het nieuws dat twee werknemers van de Amerikaanse formatie in quarantaine gezet zijn nadat zij symptonen van het virus vertoonden, zijn er nog eens twee personeelsleden van Haas in quarantaine gezet. Dat bevestigde het team donderdagochtend in Melbourne. Daarmee heeft Haas nu vier werknemers in isolatie zitten terwijl er ook een individu van McLaren in quarantaine geplaatst is. Naar verwachting krijgen de teams donderdagmiddag uitslag van de test.

Haas-voorman Guenther Steiner zei desgevraagd: “We zouden deze middag de uitslag moeten krijgen. Tot die tijd weet ik van niets en wil ik er niet over speculeren. Ik ben geen dokter. Hopelijk komen ze terug met een negatief resultaat en kunnen we onze werkzaamheden gewoon voortzetten.” Volgens Steiner is er nog niet gesproken over wat er gebeurt als de tests positief zijn. “We zullen daarover spreken wanneer het zover is, ik denk dat we nu enkel kunnen wachten op de resultaten”, vervolgde hij. “Ik hoop dat ze negatief zijn, maar wie weet.”

Het gaat bij Haas om drie monteurs en een engineer. Er bestaat een kans dat de organisatie haar inzet om moet gooien als de betreffende mensen niet aan de slag kunnen dit weekend. Ook is onduidelijk wat er de rest van het team te wachten staat als de tests positief blijken te zijn. “Het is moeilijk om alternatieve plannen te smeden, we kunnen niemand hierheen halen. Daar is de tijd niet voor en de benodigde vergunningen kunnen ook niet meer geregeld worden”, vervolgde Steiner. “We zoeken altijd naar oplossingen, maar laten we eerst maar eens zien of ik een probleem heb voordat ik de oplossing zoek.”

Met medewerking van Jonathan Noble