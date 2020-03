Meerdere leden van F1-teams in zelfquarantaine na test op corona

Ondanks dat er grote zorgen zijn over het coronavirus, gaat de Australische Grand Prix dit weekend gewoon door. De teams zijn wel erg op hun hoede als het gaat om COVID-19. Zo namen Daniel Ricciardo en Esteban Ocon woensdag na de onthulling van de nieuwe Renault-livery niet plaats in een speciale persconferentie die het team zelf had georganiseerd.

Ook ligt er een noodplan klaar voor als teamleden symptomen van het virus vertonen. De leden van McLaren en Haas hebben zich om die reden laten testen in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte op het circuit van Albert Park. Nadat er speeksel bij hen was afgenomen, zijn ze meteen teruggegaan naar hun hotel, waar zij in zelfquarantaine zitten in afwachting van de testuitslag.

“We kunnen bevestigen dat een teamlid uit voorzorg in zelfquarantaine is gegaan, nadat die persoon symptomen vertoonde van het coronavirus”, laat het McLaren Formule 1-team weten. “Dat is in lijn met ons beleid. We wachten nu de testresultaten af. We weten op dit moment niet wanneer we die kunnen verwachten. Het team opereert verder volgens het gebruikelijke schema.”

Het is onduidelijk wat er gebeurt als er daadwerkelijk één of meer teamleden met het coronavirus besmet zijn geraakt. Australië heeft inmiddels aangekondigd dat reizigers uit Italië vanaf woensdagavond niet meer het land in komen. Voor de Formule 1-teams van Ferrari en AlphaTauri heeft dat geen gevolgen meer. Al hun personeel is inmiddels in Australië gearriveerd.