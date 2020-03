AlphaTauri-coureurs verwachten nog compacter middenveld

Het voormalige Toro Rosso profiteerde afgelopen seizoen met twee podiumplaatsen en een vijfde plaats in het kampioenschap optimaal van de samenwerking met Red Bull en Honda en hoopt die lijn dit jaar door te zetten.

De wintertest in Barcelona voorspelde al veel goeds, zegt Gasly: “Hoewel we minder testdagen hadden dan vorig jaar, denk ik dat we goed voorbereid aan de start verschijnen. De tests verliepen soepeltjes, we hebben een goed gevoel gekregen met de AT01. De betrouwbaarheid was erg goed en we lijken een redelijk tempo te kunnen rijden.” Toch is het team uit Faenza er nog lang niet, vult de Fransman aan: “We hebben de auto flink verbeterd, maar we moeten nog wat meer zien te vinden om onze doelen voor dit jaar te bereiken. Zo hebben we een flinke stap gezet met onze aerodynamica, maar daar kunnen we dit jaar nog meer van verwachten.”

Ook teamgenoot Kvyat verwacht dat AlphaTauri dit jaar een stap kan zetten: “De regels zijn hetzelfde gebleven en dat biedt de middenveldteams de mogelijkheid om de top uit te dagen, maar het betekent ook dat het veld nog dichter bij elkaar komt te liggen. Het zal hoe dan ook een interessant gevecht worden.” De Rus die zijn zesde Formule 1-seizoen in gaat, kan niet wachten op de openingsrace: “We reizen elk jaar af naar Australië en elke keer is het net zo opwindend als de eerste keer. Het is een old-school baan en erg leuk. Voor een stratencircuit is het een snelle baan en dat maakt het aantrekkelijk. De bochten goed aansnijden en de kerbs goed nemen, geeft altijd een goed gevoel.”

