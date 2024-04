Stella bewondert Red Bull F1: "Niet makkelijk om zo constant te winnen"

Max Verstappen tekende zondag voor zijn vierde zege uit vijf races dit seizoen. De combinatie van RB20 en de regerend wereldkampioen blijkt oppermachtig te zijn en de concurrentie heeft het nakijken. In China was het Lando Norris die als 'best of the rest' achter Verstappen eindigde, wat hij zelf al omschreef als een zege. McLaren-teambaas Andrea Stella heeft alleen maar respect voor de prestaties van Red Bull Racing en laat op een vraag van Motorsport.com weten dat hij er 'nog nooit' aan gedacht heeft hoe het er uit had gezien als Verstappen niet had geracet in de Formule 1.

"Daar focus ik me niet op. Ik concentreer me op de vraag hoe we het gat naar Max kunnen dichten", legt Stella uit. "Ik heb veel bewondering voor wat Red Bull allemaal bereikt. Het is niet makkelijk om zo constant te winnen", benadrukt de Italiaan. "Er zijn vele manieren waarop het fout kan gaan. Zelfs al laten ze het heel makkelijk lijken, petje af voor wat Max en Red Bull bereiken op technisch, operationeel en sportief vlak. Want zelfs al ziet het er haast gewoon uit: dat is het niet. Dat zien we dus als extra motivatie. Wij kijken tot op zekere hoogte naar hoe zij dingen aanpakken. Maar ik denk nu: hoe komen we op dat niveau?"

Red Bull bijhalen

Vorig jaar boekte McLaren grote vooruitgang door updatepakketten halverwege het seizoen. Daardoor had het ook duidelijke stappen richting Red Bull gezet, maar dit jaar is de achterstand weer groot. Toch heeft Stella er vertrouwen in dat zijn team er over een jaar goed bij kan zitten en het misschien wel Red Bull kan uitdagen. "Als we terugkijken op de afgelopen twaalf maanden, dan [kunnen we vaststellen] dat we meer dan wie dan ook zijn ontwikkeld. Red Bull heeft niet heel veel ontwikkeld vorig jaar", vermoedt de McLaren-teambaas. "Het is duidelijk dat ze op de achtergrond veel werk hebben verzet, omdat ze de auto drastisch hebben vernieuwd. En om de auto zo te vernieuwen als zij deden, is maanden van herontwerp nodig. En toen ze met een nieuwe auto kwamen, was dat een grote stap. Dus zelfs als we blijkbaar wat terrein hebben verloren, denk ik dat we wat terrein hebben verloren omdat we daarvoor zoveel terrein hebben gewonnen terwijl zij niet aan het ontwikkelen waren."

Volgens Stella moet die ontwikkeling daarom ook bekeken worden op de langere termijn. "Op de lange termijn zitten we in een sterk traject. Als we dit ontwikkelingstraject de komende twaalf maanden aanhouden, waarom dan niet? We kunnen Red Bull bijhalen." McLaren hoopt in Miami een eerste stap te zetten, want dan neemt het een updatepakket mee. Stella tempert wel de verwachtingen van dat pakket en geeft aan dat deze 'niet zo groot' zullen zijn als de pakketten in Oostenrijk en Singapore van vorig jaar.

"Maar het zou een redelijke stap moeten bieden", benadrukt Stella. "Het zou merkbaar moeten zijn. Veel meer dan dat kan ik niet zeggen, anders gaan we het over cijfers hebben. Dat wil ik liever vertrouwelijk houden. Maar het zal niet zo groot zijn als Oostenrijk en Singapore. Maar wel merkbaar, als alles overeenkomt met onze verwachtingen en wat we in de windtunnel en computersimulaties hebben gezien. Maar dat is altijd een grote 'als'. Ook al is het succespercentage van deze correlatie de afgelopen twaalf maanden goed geweest, kunnen er altijd verrassingen om de hoek komen kijken", besluit hij.