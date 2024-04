Het nieuws komt als een positieve verrassing voor Nicky Catsburg, die vorig jaar nog aangaf dat de kansen op een deelname aan de 24 uur van Le Mans klein was door het gebrek aan een Corvette-fabrieksteam en zijn nieuwe avontuur in IMSA. Toch is hij erin geslaagd om een zitje bij het LMP2-team van Algarve Pro Racing Team te bemachtigen. "Dat is zeker leuk", trapt Catsburg in gesprek met Motorsport.com af. "Als je mee wil doen aan Le Mans, moet je eigenlijk aan het kampioenschap deelnemen", doelt hij op het World Endurance Championship. "Ze zitten allemaal vast aan hun line-ups. De LMP2 bood dit jaar wat meer mogelijkheden omdat dit een soort one-off voor ze is."

Dit jaar ontbreekt de LMP2 in het WEC, met uitzondering van Le Mans. Daar verschijnen teams uit onder andere de European en Asian Le Mans Series op het toneel. "Ik zag die kans, kreeg die aanbieding dus ik denk: 'Dat gaan we mooi doen.' Daar ben ik superblij mee", voegt hij toe. Voor Catsburg wordt het wel een 'soort van nieuwe uitdaging', aangezien hij de afgelopen jaren vooral GTE's en GT3's gewend is geweest, maar hij heeft wel al eerder in een LMP2 getest. "En één race in Zhuhai met een Ligier. Maar dat is inmiddels zo lang geleden dat ik het een beetje als een nieuwe uitdaging zie. Dit is natuurlijk ook de eerste echt serieuze race [in de LMP2] die ik ga doen."

Bij dat LMP2-zijstapje op Le Mans kan Catsburg rekenen op de zeer ervaren Colin Braun en George Kurtz als teamgenoten. "Dus er zijn op zich wel hoge verwachtingen vanuit het team", aldus de 36-jarige coureur uit Amersfoort. "Ook vanuit mezelf. Maar we moeten eerst even zien hoe dat allemaal gaat in zo'n LMP2, maar dat komt vast wel goed."

Meer bezoekjes aan sportschool

Catsburg, die vorig jaar in zijn klasse won in de 24 uur van de Nürburgring, de 24 uur van Le Mans en de 24 uur van Spa, heeft voor dit LMP2-avontuur zelf contact opgenomen met APR, maar het team heeft hem ook benaderd. "Ik heb eerder al contact gehad met George en CrowdStrike [waar Kurtz bestuursvoorzitter van is] over een ander evenement en nu kwam dit zo ter sprake. Wat ook een voordeel is voor mij, is dat ik Algarve Pro Racing heel goed ken uit het verleden. Dan helpt het altijd als zo'n team zegt: 'Als hij een optie is, dan is dat wat ons betreft goed.' Ik heb een aantal telefoontjes met George gehad en uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om mij die kans te geven. Daar ben ik hem zeker heel dankbaar voor, want ze hadden ook coureurs kunnen kiezen met wat meer ervaring in zo'n auto."

Aangezien het voor Catsburg een nieuwe uitdaging wordt, zal er de komende tijd flink wat getest worden voor de langeafstandsklassieker op 15 en 16 juni. Eind mei zal Catsburg deelnemen aan een test en hij zal in de tussentijd ook in de simulator de nodige kilometers maken om gereed te zijn voor die eerste trainingen op het 13,6 kilometer lange Circuit de la Sarthe. "En ik zit misschien wat meer in de sportschool!", grapt Catsburg. "Om me toch voor te bereiden op de hogere G-krachten. Nu is het wel zo dat Le Mans vaak een van de minst fysieke races is, zelfs in de GT's is dat zo", licht hij toe. "Je hebt heel veel rust door de rechte stukken. Dus op zich maak ik me niet zo heel veel zorgen, maar het is toch wat anders dan normaal. We gaan het wel zien."

Herenigd met oud-teamgenoten

Catsburg zal met APR deelnemen aan de Pro-Am-klasse van de LMP2's, een competitie die niet te onderschatten is omdat teams als AF Corse, United Autosports, AO by TF en Cool Racing op de inschrijflijst staan. Wat voor de Nederlandse coureur nog interessanter is, is dat hij in de LMP2-klasse herenigd zal worden met oud-Corvette-teamgenoten Ben Keating en Nicolás Varrone, waarmee hij vorig jaar de GTE Am-titel veroverde in het WEC. Dat gebeurt bovendien in diezelfde Pro-Am-klasse: Keating rijdt namens de #23 United Autosports, Varrone stapt in de #183 AF Corse. "De drie teamgenoten van vorig jaar strijden nu tegen elkaar in de Pro-Am-klasse", lacht Catsburg. Hij weet daarom ook dat een Rolex-horloge, zoals Keating die vorig jaar op eigen initiatief had laten maken om hun Le Mans-zege te vereeuwigen, er niet in zit. Of toch wel? "Misschien krijg ik George wel zo ver", grapt hij.

Nicky Catsburg viert samen met teamgenoten Ben Keating en Nicolás Varrone feest na de GTE-zege. Foto door: JEP / Motorsport Images

Voor Catsburg staat wel vast dat de winst in deze klasse het doel is. "Vooral omdat George en Colin vorig jaar gewonnen hebben. Het team heeft veel ervaring, dus dat moet natuurlijk wel het doel zijn. Ik heb niet het doel om daar direct de sterren van de hemel te rijden en de snelste van iedereen te zijn. Dat is gewoon niet realistisch. Ik ben ook wat zwaarder dan veel van die kleine coureurs en in de LMP2 speelt gewicht echt wel een rol. Die druk leg ik mezelf niet op. Ik wil natuurlijk competitief zijn, maar ik zal niet direct een van de snellere zijn in die auto."

Opgevoerde GT's

Met een opstapje van de GTE naar de LMP2 op Le Mans rest er daarna nog één opstap: de Hypercars. Voor nu wil Catsburg echter niet te hard van stapel lopen en eerst de volle focus op deze editie van de 24 uur van Le Mans leggen. "Een heleboel mensen gaan dan denken 'hij kan het wel' of 'hij kan het niet' in een prototype", meent Catsburg. "Ik geloof daar niet zo in. Zeker niet die Hypercars nu, want dat zijn gewoon opgevoerde GT-auto's. Het is al honderd keer bewezen dat GT-coureurs ook hartstikke goed gaan in die auto's. Dat doel heb ik niet echt. Ik wil gewoon heel graag Le Mans winnen in die auto en die klasse. Ik heb niet zozeer dat ik dit doe omdat ik heel graag iets wil doen in de Hypercars, nee."

Een mogelijk zitje bij een Hypercar-team als gevolg van zijn LMP2-optreden zou hij echter niet afslaan, voegt hij direct toe. "Zeg nooit nooit. Als die kans er komt, dan komt die er. Maar het is niet zo dat dat de drijfveer is."