Catsburg over onvergetelijk 2023, de Rolex van Ben Keating en pijnlijke IMSA-clash

Het autosportjaar 2023 begon al op uitstekende wijze voor Nicky Catsburg, die in de Asian Le Mans al de titel pakte. De 35-jarige Amersfoorter won vervolgens de 24 uur van de Nürburgring in een Ferrari GT3, de 24 uur van Le Mans in de Corvette GTE en de 24 uur van Spa (in de Pro-Am-klasse) in de Mercedes-AMG GT3. Als klap op de vuurpijl stelde hij, samen met teamgenoten Ben Keating en Nicolas Varrone, de GTE Am-titel in het WEC veilig met nog twee races te gaan. Dit jaar rest Catsburg nog één race: de 8 uur van Bahrein.

Het is voor Catsburg een bijzonder jaar geweest. Immers gebeurt het niet vaak dat een coureur erin slaagt om in een van deze drie 24-uursraces te zegevieren, laat staan dat het in één jaar gebeurt. Dat zorgt uiteraard voor de nodige blijdschap, maar ook voor een voor de toekomst minder rooskleurig vooruitzicht, want valt dit seizoen wel te overtreffen? "Nee, ik denk echt dat dat niet gaat lukken", geeft Catsburg toe in gesprek met Motorsport.com. "Dit gebeurt eigenlijk nooit, hè. En dat bedoel ik niet van ‘o, wat heb ik het goed gedaan’. Ik bedoel meer dat je altijd op het juiste moment op de juiste plaats moet zijn. In de Ferrari, Mercedes, Corvette: dat zijn allemaal winnende auto’s, winnende teams en winnende teamgenoten. Dat komt gewoon niet zo heel vaak voor."

"Om dat nog een keer zo te doen, dat zie ik niet gebeuren", herhaalt de Corvette-coureur. Dat het in ieder geval volgend jaar niet beter kan, heeft ook een goede reden. "Als je kijkt naar volgend jaar, de 24 uur van Le Mans: daar zal ik niet aan deelnemen – vooralsnog. Ik doe IMSA volgend jaar." Om het nog wat pijnlijker te maken, valt de 24 uur van de Nürburgring samen met de IMSA-race in Detroit, die op zaterdag 1 juni plaatsvindt – de startdag van de race in de Green Hell. "Dat zijn allemaal races die ik niet kan doen", voegt hij toe. "Je moet zo veel geluk hebben wil je zo’n seizoen nog een keer kunnen behalen. Ik zie dat niet zo snel gebeuren." Die langeafstandsrace op de Nordschleife is de race waar Catsburg elk jaar het meeste naar uitkijkt. "Wat ik misschien nog wel het vervelende vind, is dat die 24 uur van de Nürburgring clasht met een IMSA-race. Die race is toch wel mijn favoriete race van het jaar, die zou ik wel heel graag willen doen. Dus ik hoop dat daar nog iets gaat gebeuren qua kalenderwijzigingen, maar dat heb ik niet zelf in de hand."

Nicky Catsburg, David Pittard, Felipe Fernandez Laser en Earl Bamber wonnen de 24 uur van de Nürburgring namens Frikadelli Racing. Foto: Marc Fleury

Kansen voor Le Mans 2024

Een andere race die voor 2024 dus nog niet op de racekalender van Catsburg staat, is de 24 uur van Le Mans. Door zijn verplichtingen in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap is de kans op een uitstap naar de Franse langeafstandsklassieker gering. "Dat is absoluut heel jammer", baalt Catsburg. Hij heeft de hoop op een zitje voor die race niet opgegeven, maar weet ook dat het niet voor de hand ligt dan hij die kans krijgt.

Eerder dit jaar liet hij wel doorschemeren dat hij die race ook wel in een prototype zou willen rijden, maar: "Ik denk dat het mooi zou zijn om de mogelijkheid te krijgen, alleen moet je het zo zien: negen van de tien auto’s die daar naartoe gaan, die rijden het hele seizoen. Dus daar kom je al niet tussen, want die zitten gewoon met hun vaste line-ups. Als ze met een andere auto gaan, dan zijn dat negen van de tien keer rijders die dan bijvoorbeeld IMSA doen. Dus het is lastig om daar tussen te komen. En ik wil ook niet maar in een auto stappen om voor spek en bonen mee te doen. Dat heeft ook weinig zin. Mocht er een goede mogelijkheid zich voordoen, dan absoluut. Dat zijn natuurlijk races die je niet wil missen."

De Rolex van Ben Keating

Aan die 24 uur van Le Mans van dit jaar heeft Catsburg goede herinneringen. Hij won die race in de Corvette GTE, het laatste jaar van de GTE-klasse en de (voorlopig) laatste keer dat het Amerikaanse merk als fabrieksteam deelnam aan die race. Vanaf 2024 zal het van klantenteams in de nieuwe LMGT3-klasse moeten komen. Voor het winnen in de GTE Am-klasse kregen Catsburg en teamgenoten Ben Keating en Nicolas Varrone uiteraard een bokaal, maar één ding ontbrak: een Rolex-horloge. Deze was er wel voor de winnaars van het algemeen klassement, Ferrari dus, maar niet voor de andere klassen. Om toch een herinnering te maken, presenteerde Keating zijn teamgenoten met zelf gekochte – en gepersonaliseerd om de zege te herinneren – Rolex-horloges.

Was dat een subtiel statement naar de organisatie toch, of toch vooral een teken van de hechtheid van die groep? "Ik denk vooral dat laatste", geeft Catsburg aan. "Natuurlijk zaten we er het hele seizoen geintjes om te maken. Zo van: 'Hoe kan het nou zo zijn dat de 24 uur van Le Mans alleen maar een horloge geeft aan degene die het overall-klassement wint, terwijl op Daytona iedereen een horloge krijgt?' Dan denk ik van: ‘Nou, Le Mans, een megasportevenement, overal Rolex[-banners] langs de baan… waarom alleen die Hypercar-klasse?’ Dat gaat al acht jaar achter elkaar naar Toyota – behalve dan dit jaar. Zelf vind ik dat echt een gemiste kans voor ze."

"Maar de reden dat Ben Keating dat horloge heeft gekocht – dat is echt bijzonder gaaf, wat hij daar heeft gedaan – is voornamelijk om een herinnering te creëren aan onze overwinning en aan ons seizoen samen, omdat we gewoon echt een gaaf seizoen hebben gehad. Niet alleen op de baan, maar ook naast de baan. De atmosfeer tussen ons rijders en het team was echt gewoon megagoed. Dat hij het dan op die manier wil vieren of herdenken is wel heel erg gaaf."

Bovendien kan het gezien worden als een voorlopig afscheidscadeau, aangezien Keating al heeft aangekondigd dat hij in de LMP2-klasse gaat rijden, waar Catsburg naar de Verenigde Staten gaat voor het IMSA in de GTD Pro-klassement. "Het was heel leuk om met hem samen te werken", blikt hij terug op de samenwerking. Hij benadrukt dat het Rolex-horloge een 'bijzonder' cadeau is. "Dat vind ik gewoon echt heel cool. En ergens is het natuurlijk ook wel een grappig statement naar de organisatie toe. Luister: we kunnen het ze natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze niet genoeg horloges weggeven, maar ergens vind ik het… Ik kan bijna zeggen het is een soort van ‘de andere klassen doen er niet zo toe’, terwijl ik soms denk dat het niveau daar absoluut net zo hoog is, misschien zelfs wel hoger. Ik bedoel, de GTE Pro was in het verleden een bizar hoog niveau. Het is dan eigenlijk gek dat die niet hetzelfde krijgen als degene die de overall-overwinning pakken."

Wel benadrukt Catsburg dat hij hier 'niet een te groot ding' van wil maken. "Ik wil niet overkomen als een zeurpiet wat dat betreft. We mogen natuurlijk niet het gegeven paard in de bek kijken. Het is al heel leuk dat ik ooit de Daytona heb gewonnen, de 24 uur van Daytona in 2021. Dus ja, misschien moet ik gewoon wat beter mijn best doen en een keer Le Mans overall winnen!", grapt hij. "Dat maakt het natuurlijk wel extra speciaal, als je hem dan wint."

Ook in de GTE kende Catsburg samen met Keating en Varrone een uitstekend seizoen. Foto: JEP / Motorsport Images

Ingrediënten voor succes

Het WEC-avontuur telt nog één race, de 8 uur van Bahrein – tevens zijn laatste race dit jaar. Toch ligt de focus bij Catsburg voornamelijk op 2024. Hij maakt dan de overstap naar IMSA, waar hij voor het eerst een volledig seizoen rijdt namens Pratt Miller Motorsports. "Voor mij gaat nu echt de focus al richting 2024", zegt de tweevoudig winnaar van de 24 uur van de Nürburgring. "We hebben natuurlijk nog Bahrein te gaan in het WEC, maar dat is voor ons… ja, een race die er niet zo heel veel meer toe doet. We hebben natuurlijk eigenlijk alles al gewonnen wat we wilden winnen. Dus nu gaat de focus voornamelijk naar 2024 en dan heb ik het over de nieuwe GT3-auto van Corvette, waar we de hele winter mee aan het ontwikkelen zijn, om goed voor de dag te komen in Daytona in januari.”

Dat IMSA-kampioenschap zorgt dus voor wat beperkingen in 2024, maar Catsburg kijkt uiteraard uit naar het racen in de Verenigde Staten. “Dat is voor mij eigenlijk het eerste volledige IMSA-programma wat ik zal gaan doen. Dus dat is weer een nieuwe uitdaging. Een uitdaging waar ik veel zin in heb, ook omdat er gewoon een aantal circuits in Amerika zijn waar ik nog helemaal niet ben geweest. En dat zijn natuurlijk legendarische circuits zoals Virginia International Raceway, Road America. Dat zijn plekken waar iedere coureur graag naartoe gaat. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit.”

De volledige line-up voor Pratt Miller Motorsports is bekend, maar Catsburg weet nog niet of hij Antonio Garcia, Tommy Milner of Alexander Sims naast zich zal hebben als teamgenoot. Wel is hij overtuigd van het potentieel van het team én de coureurs. "Absoluut. Ze kunnen iedere combinatie maken die ze willen en dan denk ik dat het nog steeds goed genoeg is om voor het kampioenschap te gaan. Natuurlijk is het altijd afwachten met de nieuwe auto waar je precies terechtkomt. Dan heb ik het niet alleen over de performance van de auto, maar ook voor de Balance of Performance-makers is het natuurlijk altijd moeilijk om een nieuwe auto voor het eerst in te zetten."

"Dat zie je wel vaker op Daytona, dan is er soms één auto die gewoon helemaal niet gaat. Dus dat valt ook nog gewoon te bezien. Hoe gaat dat zijn, het eerste jaar? Het enige wat wij kunnen doen is kijken naar onszelf en natuurlijk het beste uit onszelf en uit de auto halen. Wie weet wat er gebeurt. Ik weet sowieso dat met dit team... deze zitten altijd bovenop de strategie, die nemen altijd hele goede beslissingen. Ik heb altijd het idee dat als je voor Pratt Miller rijdt in die Corvette, dan doe je altijd mee voor de overwinning", lacht Catsburg. "Dat is wel een fijn gevoel."