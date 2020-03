Mercedes lost motorproblemen van wintertest op

De kampioensformatie kampte tijdens de winterse testsessies in Barcelona enkele malen met fikse betrouwbaarheidsproblemen. Zowel het fabrieksteam als klantenteam Williams moest meerdere malen een nieuwe power unit monteren. Lewis Hamilton gaf na afloop van de zes testdagen toe dat het team twijfels had over de motor. “Is het een zorg? Ja, zeker. Normaliter hebben we in het pre-season veel meer vertrouwen in de betrouwbaarheid, dus het is niet ideaal”, aldus de zesvoudig wereldkampioen.

Mercedes heeft de motoren teruggestuurd naar de motorenafdeling in Brixworth voor nadere inspectie. De engineers hebben de oorzaak kunnen achterhalen. De problemen in de eerste week, waardoor Mercedes voorafgaand aan de laatste dag de power unit moest wisselen, werden veroorzaakt door koelproblemen met de MGU-H. In de tweede testweek werden veranderingen doorgevoerd om dat euvel op te lossen en sindsdien deed het betreffende probleem zich niet meer voor.

De problemen in de tweede week werden veroorzaakt door kapotte lagers. Het F1-team heeft maatregelen getroffen voor de motoren die vanaf dit weekend gebruikt gaan worden tijdens de Grands Prix. Ondanks de betrouwbaarheidsproblemen houdt het team vast aan deze specificatie. De engineers hebben er het volste vertrouwen in dat men nog altijd met agressieve motorstanden kan rijden. Teambaas Toto Wolff zei daarover: “We zijn blij dat we deze problemen ontdekt hebben tijdens de test en niet gedurende een raceweekend, zodat we ze zonder straffen konden verhelpen.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble