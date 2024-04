Piastri gefrustreerd door vorm McLaren F1: "Dat is wat we moeten begrijpen!"

Tekenend voor het grillige karakter van de MCL38 was de uitslag van de Grand Prix van China. Hoewel hij vooraf weinig fiducie had in zijn auto en zelfs een weddenschap aanging over hoeveel seconden hij achter concurrent Ferrari zou eindigen, finishte Lando Norris die race op de tweede plaats. Eerder dit jaar was het juist andersom: McLaren dacht in Japan een goede kans te maken op het podium, maar daar zakte het team door het ijs en werden Norris en Oscar Piastri vijfde en achtste. "We dachten dat we het hier [in China] moeilijk zouden krijgen", blikte Piastri terug op de race in Shanghai. "Het is dus erg bemoedigend dat Lando tweede is geworden op een circuit waarvan we eigenlijk niet veel hadden verwacht."

Op de vraag waarom McLaren het zo goed had gedaan in Shanghai had de jonge Australiër niet echt een antwoord: "Dat is wat we moeten begrijpen! Het is duidelijk dat we op sommige dagen uitblinken en dat we op andere dagen meer moeite hebben. In Japan bijvoorbeeld, waar we dachten vrij sterk te zijn. Maar eerlijk gezegd was dat waarschijnlijk onze zwakste race dit jaar, samen met Bahrein. En hier [in China] waar we dachten dat we het zwakst zouden zijn, reden we waarschijnlijk onze sterkste race."

En dus moet McLaren op zoek naar antwoorden om het onvoorspelbare karakter van de MCL38 beter te begrijpen. "We moeten begrijpen waarom we op bepaalde dagen snel zijn en op andere dagen niet", aldus Piastri. "Ik denk dat we een aantal goede ideeën hebben. We moeten er alleen voor zorgen dat de redenen waarom we denken dat we goed zijn, ook echt de redenen zijn waarom we goed zijn. Het is frustrerend om zo op en neer te gaan."

Minder bandenslijtage

McLaren-teambaas Andrea Stella vermoedt dat zijn team het zo goed deed in China omdat het circuit minder veeleisend is dan voorheen en de weersomstandigheden meezaten. "Sinds we bredere banden hebben, lijkt China niet meer zo moeilijk te zijn. En tegelijkertijd denk ik dat de omstandigheden hielpen om de grip aan de achterkant te behouden, omdat vooral de achteras van de auto niet oververhit raakte. Het is dus een beetje een combinatie van factoren die de prestaties van onze auto heeft geholpen. Ik denk ook dat een aantal aanpassingen die we na de sprintrace aan de set-up hebben gedaan, hebben geholpen."