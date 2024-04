Marko grapt met familie Lando Norris over toekomstig Red Bull-zitje

Achter de ook in China weer ongenaakbare Max Verstappen heeft Lando Norris grote indruk gemaakt op het Shanghai International Circuit. De Brit pakte in een verregende sprintkwalificatie knap de sprintpole, maar zag de korte race in duigen vallen doordat hij in bocht 1 aan de buitenkant van Lewis Hamilton bleef zitten en dat moest bekopen. Een dag later verbaasde Norris echter vriend, vijand en vooral zichzelf met P2. De McLaren-coureur had vooraf een weddenschap afgesloten waarbij hij voorspelde 35 seconden achter de Ferrari's te eindigen. In de praktijk zat de man met startnummer 4 echter riant voor de rode auto's en zelfs voor één van beide Red Bulls.

Zijn optreden maakt indruk op Helmut Marko. De Oostenrijker heeft al vaker aangegeven dat hij Norris als een potentiële Red Bull-coureur ziet, al ligt de 24-jarige Brit voor de aankomende jaren nog vast bij McLaren. Voor de langere termijn heeft Marko Norris als 'zeer interessant' aangeduid en dat doet de topadviseur uit Graz na de Chinese Grand Prix nogmaals. "Lando Norris is jong en Lando Norris is zeker een coureur waar wij de focus op hebben", zo bevestigt Marko aan het Oostenrijkse Servus TV.

Na de finish in Shanghai had Marko eveneens een onderonsje met de vader van Norris. "Norris heeft nog geen Grand Prix gewonnen en daardoor grapte zijn vader na afloop met mij: "Misschien helpt het als Max Verstappen stopt met de Formule 1." Daarop zei ik toen meteen tegen hem: "Als dat gebeurt, dan moet je naar ons team komen, dan komt [die eerste overwinning] sneller"."'

Marko: "Belangrijk om gat met Ferrari in China te vergroten"

Waar dit alles door het recente en langlopende McLaren-contract van Norris slechts toekomstmuziek is, gaat de blik bij Red Bull Racing eerst op het vervolg van dit seizoen. "Maar we zijn in ieder geval van allerlei vragen af zoals 'gaan jullie dit jaar alle races winnen?'", duidt Marko met een lach op de nederlaag in Australië. "Onze tegenstanders zitten dit jaar dichterbij dan vorig jaar, wat normaal gesproken vooral voor Ferrari geldt." In China liet de Scuderia het echter enigszins afweten. Door de langzame bochten en de lange doordraaiers zag Charles Leclerc deze race vooraf als een goede kans om Red Bull te bedreigen, maar in de praktijk kwamen hij en Carlos Sainz niet verder dan de plekken vier en vijf. "Daardoor was het voor ons juist belangrijk om in China een groter gat te creëren met Ferrari, zowel in het rijders- als ook in het constructeurskampioenschap", haakt Marko in. "Ons doel is om beide kampioenschappen te winnen, al denk ik dat het iets lastiger wordt dan vorig jaar. Maar goed, we zijn in ieder geval op de juiste weg."