Moto-nieuws en analyses

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Is de titelstrijd in MotoGP voorbij na de Australische GP?



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



8 u



Is de titelstrijd in MotoGP voorbij na de Australische GP?





Ducati: Aprilia had ‘pech’ in GP van Australië, kan vanaf nu elke race winnen



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



8 u



Ducati: Aprilia had ‘pech’ in GP van Australië, kan vanaf nu elke race winnen





Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



11 u



Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”





Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Maleisië



1 d



Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang





Waarom MotoGP de Australian GP ondanks slecht weer niet naar zaterdag verplaatste



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



2 d



Waarom MotoGP de Australian GP ondanks slecht weer niet naar zaterdag verplaatste





Winnaars en verliezers van het afgelaste MotoGP-weekend in Australië



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



2 d



Winnaars en verliezers van het afgelaste MotoGP-weekend in Australië





Jack Miller baalt van afgelasting Australian GP: “Moeilijk te verkroppen”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



2 d



Jack Miller baalt van afgelasting Australian GP: “Moeilijk te verkroppen”





Marc Marquez: omstandigheden op Phillip Island waren “acceptabel” ondanks afgelasting GP van Australië



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



2 d



Marc Marquez: omstandigheden op Phillip Island waren “acceptabel” ondanks afgelasting GP van Australië





Aprilia weet niet of afgelasting GP van Australië goed of slecht is voor team



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



2 d



Aprilia weet niet of afgelasting GP van Australië goed of slecht is voor team





Laatste MotoGP-race op Phillip Island afgelast door slecht weer



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



2 d



Laatste MotoGP-race op Phillip Island afgelast door slecht weer





Jorge Martin mikt op MotoGP-rentree tijdens GP van Maleisië



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



2 d



Jorge Martin mikt op MotoGP-rentree tijdens GP van Maleisië





Pech blijft Jorge Martin achtervolgen sinds zijn overstap naar Aprilia



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



3 d



Pech blijft Jorge Martin achtervolgen sinds zijn overstap naar Aprilia

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Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang



MotoGP



MotoGP



GP van Maleisië



1 d



Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang

3.





Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”



MotoGP



MotoGP



GP van Australië



11 u



Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”

4.





F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde



DTM



DTM 8 u



F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde





Marc Marquez: “In de eerste helft van 2026 wilde ik op zondag alleen maar op de bank liggen”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



3 d



Marc Marquez: “In de eerste helft van 2026 wilde ik op zondag alleen maar op de bank liggen”





Marc Marquez schat kans op pensioen binnen drie jaar op 70%



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



3 d



Marc Marquez schat kans op pensioen binnen drie jaar op 70%





Johann Zarco valt uit in sprint GP van Australië: doorgaan was “gevaarlijk”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



3 d



Johann Zarco valt uit in sprint GP van Australië: doorgaan was “gevaarlijk”





Maverick Vinales: “Als ik thuisblijf, krijg ik niet betaald”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



3 d



Maverick Vinales: “Als ik thuisblijf, krijg ik niet betaald”





Alex Marquez vond inhalen van Marc Marquez 'te riskant' in sprint GP Australië



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



3 d



Alex Marquez vond inhalen van Marc Marquez 'te riskant' in sprint GP Australië





Raul Fernandez mist Australische GP en vergroot lijst afwezigen op Phillip Island



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



3 d



Raul Fernandez mist Australische GP en vergroot lijst afwezigen op Phillip Island





Marc Marquez: Jorge Martin was sneller, maar forceerde in sprint GP Australië



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



3 d



Marc Marquez: Jorge Martin was sneller, maar forceerde in sprint GP Australië





Jorge Martin mist GP van Australië na breuk in sprint



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



3 d



Jorge Martin mist GP van Australië na breuk in sprint





Marc Marquez wint sprint in Australië en pakt WK-leiding, Jorge Martin crasht



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



3 d



Marc Marquez wint sprint in Australië en pakt WK-leiding, Jorge Martin crasht





Geen fabrieks-Honda's in GP van Australië na afmelding zieke Luca Marini



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



3 d



Geen fabrieks-Honda's in GP van Australië na afmelding zieke Luca Marini





MotoGP GP van Australië: Marc Marquez pakt pole na crash op nat Phillip Island



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



3 d



MotoGP GP van Australië: Marc Marquez pakt pole na crash op nat Phillip Island





Alex Marquez: Marco Bezzecchi ‘verrekende’ zich bij bizarre crash in training



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



4 d



Alex Marquez: Marco Bezzecchi ‘verrekende’ zich bij bizarre crash in training

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Behind the Visor met Fabio Quartararo





Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?



MotoGP



08:01



MotoGP



GP van Duitsland



9 jul 2025



Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?





MotoGP-coureurs vragen garanties voor race in Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



4 d



MotoGP-coureurs vragen garanties voor race in Qatar





Marc Marquez: ‘Jorge Martin rijdt op instinct; hij valt gewoon aan, en dat is zijn kracht’



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



4 d



Marc Marquez: ‘Jorge Martin rijdt op instinct; hij valt gewoon aan, en dat is zijn kracht’





Jorge Martin langzaamste Aprilia in training Australië: “Ik ben gewend hier met de Ducati te rijden”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



4 d



Jorge Martin langzaamste Aprilia in training Australië: “Ik ben gewend hier met de Ducati te rijden”





Ducati over teamorders bij Aprilia: “Ze mogen doen wat ze willen”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



4 d



Ducati over teamorders bij Aprilia: “Ze mogen doen wat ze willen”





MotoGP GP van Australië: Bezzecchi leidt Aprilia naar P1, P2, P4 en P5 in vrijdagtraining



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



4 d



MotoGP GP van Australië: Bezzecchi leidt Aprilia naar P1, P2, P4 en P5 in vrijdagtraining





Raul Fernandez nog niet volledig fit na vingerblessure in Indonesië: “Ik ben niet 100%”



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



5 d



Raul Fernandez nog niet volledig fit na vingerblessure in Indonesië: “Ik ben niet 100%”





Carey: MotoGP kan succes van F1-serie Drive to Survive niet zomaar kopiëren



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



5 d



Carey: MotoGP kan succes van F1-serie Drive to Survive niet zomaar kopiëren





Marc Marquez mikt op ‘zo dicht mogelijk bij 37 punten’ op Aprilia-vriendelijk Phillip Island



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



5 d



Marc Marquez mikt op ‘zo dicht mogelijk bij 37 punten’ op Aprilia-vriendelijk Phillip Island





“Het wordt zo jammer” - MotoGP-rijders betreuren verlies van Phillip Island



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



5 d



“Het wordt zo jammer” - MotoGP-rijders betreuren verlies van Phillip Island





Joan Mir blijft aan de kant, Honda met één rijder in Australië



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



6 d



Joan Mir blijft aan de kant, Honda met één rijder in Australië





MotoGP geeft demo tijdens F1 Grand Prix van de Verenigde Staten



MotoGP



MGP MotoGP 7 d



MotoGP geeft demo tijdens F1 Grand Prix van de Verenigde Staten





Toprak Razgatlioglu mist rest van MotoGP-seizoen door schouderblessure



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Australië



7 d



Toprak Razgatlioglu mist rest van MotoGP-seizoen door schouderblessure

Nieuwste videos





MotoGP™26 - Aankondigingstrailer



MotoGP



00:59



MotoGP



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MotoGP™26 - Aankondigingstrailer





Behind the Visor met Fabio Quartararo



MotoGP



21:04



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Behind the Visor met Fabio Quartararo





Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?



MotoGP



08:01



MotoGP



GP van Duitsland



9 jul 2025



Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?





MotoGP-teams geïnformeerd dat Grand Prix van Qatar door lijkt te gaan



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Qatar



7 d



MotoGP-teams geïnformeerd dat Grand Prix van Qatar door lijkt te gaan





Honda bevestigt Diogo Moreira voor fabrieksteam in 2027; David Alonso naar LCR



MotoGP



MGP MotoGP 7 d



Honda bevestigt Diogo Moreira voor fabrieksteam in 2027; David Alonso naar LCR





Waarom Alex Marquez zijn MotoGP-vorm van 2025 niet kan evenaren



MotoGP



MGP MotoGP 8 d



Waarom Alex Marquez zijn MotoGP-vorm van 2025 niet kan evenaren





MotoGP-rijders: 850cc-motoren minder fysiek en leuker om te rijden



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



9 d



MotoGP-rijders: 850cc-motoren minder fysiek en leuker om te rijden





Alex: Marc Marquez moet in komende MotoGP-races zijn ‘jongleeract’ opvoeren



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



11 d



Alex: Marc Marquez moet in komende MotoGP-races zijn ‘jongleeract’ opvoeren





Jorge Martin: “Ik verwacht niet meer te gaan worstelen” in MotoGP-titelstrijd



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



13 d



Jorge Martin: “Ik verwacht niet meer te gaan worstelen” in MotoGP-titelstrijd





Waarom Jorge Martín geen straf kreeg voor mogelijke jumpstart in Indonesia



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



15 d



Waarom Jorge Martín geen straf kreeg voor mogelijke jumpstart in Indonesia





Aprilia overweegt teamorders nu MotoGP-titelstrijd oplaait



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



15 d



Aprilia overweegt teamorders nu MotoGP-titelstrijd oplaait





Winnaars en verliezers van de hectische MotoGP Grand Prix van Indonesië



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



15 d



Winnaars en verliezers van de hectische MotoGP Grand Prix van Indonesië





Toprak Razgatlioglu krijgt schouderscan: ‘Ik hoop dat een operatie niet nodig is’



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



15 d



Toprak Razgatlioglu krijgt schouderscan: ‘Ik hoop dat een operatie niet nodig is’





Marco Bezzecchi met gemengde gevoelens: GP van Indonesië voelt ‘meer als verlies dan winst’



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



16 d



Marco Bezzecchi met gemengde gevoelens: GP van Indonesië voelt ‘meer als verlies dan winst’





Marc Marquez noemt resultaten in Indonesische GP een 'droom' op zijn 'slechtste circuit'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



16 d



Marc Marquez noemt resultaten in Indonesische GP een 'droom' op zijn 'slechtste circuit'

Nieuwste videos





MotoGP™26 - Aankondigingstrailer



MotoGP



00:59



MotoGP



Nieuws



7 m



MotoGP™26 - Aankondigingstrailer





Behind the Visor met Fabio Quartararo



MotoGP



21:04



MotoGP 1 j



Behind the Visor met Fabio Quartararo





Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?



MotoGP



08:01



MotoGP



GP van Duitsland



9 jul 2025



Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?





Fermin Aldeguer moet onder het mes na handbreuk op Mandalika



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



16 d



Fermin Aldeguer moet onder het mes na handbreuk op Mandalika





Raul Fernandez na podium in Indonesië met gebroken vinger: 'Ik weet niet hoe ik dat heb gedaan'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



16 d



Raul Fernandez na podium in Indonesië met gebroken vinger: 'Ik weet niet hoe ik dat heb gedaan'





Pedro Acosta: bandenspanningsregels in MotoGP laten ons op 'ezels' lijken



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



16 d



Pedro Acosta: bandenspanningsregels in MotoGP laten ons op 'ezels' lijken





MotoGP Indonesische GP: Marco Bezzecchi leidt Aprilia 1-2-3-4, Jorge Martin herpakt WK-leiding



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



16 d



MotoGP Indonesische GP: Marco Bezzecchi leidt Aprilia 1-2-3-4, Jorge Martin herpakt WK-leiding





MotoGP Grand Prix van Indonesië live: Bezzecchi wint op Mandalika, Martin opnieuw kampioenschapsleider



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



16 d



MotoGP Grand Prix van Indonesië live: Bezzecchi wint op Mandalika, Martin opnieuw kampioenschapsleider





MotoGP deelt boete van €5.000 uit aan rijders die promotie-events overslaan



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



16 d



MotoGP deelt boete van €5.000 uit aan rijders die promotie-events overslaan





Aleix Espargaro trekt zich terug voor GP van Indonesië en richt zich op 850cc-test in Maleisië



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



16 d



Aleix Espargaro trekt zich terug voor GP van Indonesië en richt zich op 850cc-test in Maleisië





Fabio Di Giannantonio wijst op tik van Marc Marquez in sprintincident: 'Hij zette me in de eerste versnelling'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



17 d



Fabio Di Giannantonio wijst op tik van Marc Marquez in sprintincident: 'Hij zette me in de eerste versnelling'





Jorge Martin: sprintzege in Indonesië was mogelijk ondanks probleem met bandendruk



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



17 d



Jorge Martin: sprintzege in Indonesië was mogelijk ondanks probleem met bandendruk





Marco Bezzecchi over sprintcrash Mandalika: 'Raul Fernandez heeft geen reden om boos te zijn'



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



17 d



Marco Bezzecchi over sprintcrash Mandalika: 'Raul Fernandez heeft geen reden om boos te zijn'





Raul Fernandez haalt uit naar 'onprofessionele' Marco Bezzecchi na crash in Indonesië



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



17 d



Raul Fernandez haalt uit naar 'onprofessionele' Marco Bezzecchi na crash in Indonesië





Marc Marquez noemt sprintpodium 'onmenselijk' in aanhoudende kritiek op MotoGP-organisatoren



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Indonesië



17 d



Marc Marquez noemt sprintpodium 'onmenselijk' in aanhoudende kritiek op MotoGP-organisatoren

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Behind the Visor met Fabio Quartararo



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Behind the Visor met Fabio Quartararo





Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?



MotoGP



08:01



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GP van Duitsland



9 jul 2025



Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?

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