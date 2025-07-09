Moto-nieuws en analyses

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Is de titelstrijd in MotoGP voorbij na de Australische GP?

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

8 u

Is de titelstrijd in MotoGP voorbij na de Australische GP?



Ducati: Aprilia had ‘pech’ in GP van Australië, kan vanaf nu elke race winnen

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

8 u

Ducati: Aprilia had ‘pech’ in GP van Australië, kan vanaf nu elke race winnen



Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

11 u

Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”



Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Maleisië

1 d

Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang



Waarom MotoGP de Australian GP ondanks slecht weer niet naar zaterdag verplaatste

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

2 d

Waarom MotoGP de Australian GP ondanks slecht weer niet naar zaterdag verplaatste



Winnaars en verliezers van het afgelaste MotoGP-weekend in Australië

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

2 d

Winnaars en verliezers van het afgelaste MotoGP-weekend in Australië



Jack Miller baalt van afgelasting Australian GP: “Moeilijk te verkroppen”

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

2 d

Jack Miller baalt van afgelasting Australian GP: “Moeilijk te verkroppen”



Marc Marquez: omstandigheden op Phillip Island waren “acceptabel” ondanks afgelasting GP van Australië

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

2 d

Marc Marquez: omstandigheden op Phillip Island waren “acceptabel” ondanks afgelasting GP van Australië



Aprilia weet niet of afgelasting GP van Australië goed of slecht is voor team

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

2 d

Aprilia weet niet of afgelasting GP van Australië goed of slecht is voor team



Laatste MotoGP-race op Phillip Island afgelast door slecht weer

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

2 d

Laatste MotoGP-race op Phillip Island afgelast door slecht weer



Jorge Martin mikt op MotoGP-rentree tijdens GP van Maleisië

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

2 d

Jorge Martin mikt op MotoGP-rentree tijdens GP van Maleisië



Pech blijft Jorge Martin achtervolgen sinds zijn overstap naar Aprilia

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

3 d

Pech blijft Jorge Martin achtervolgen sinds zijn overstap naar Aprilia

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Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken

Formule 1

Formule 1

GP van de Verenigde Staten

12 u

Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken

2.



Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang

MotoGP

MotoGP

GP van Maleisië

1 d

Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang

3.



Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”

MotoGP

MotoGP

GP van Australië

11 u

Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”

4.



F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde

DTM

DTM 8 u

F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde



Marc Marquez: “In de eerste helft van 2026 wilde ik op zondag alleen maar op de bank liggen”

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

3 d

Marc Marquez: “In de eerste helft van 2026 wilde ik op zondag alleen maar op de bank liggen”



Marc Marquez schat kans op pensioen binnen drie jaar op 70%

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

3 d

Marc Marquez schat kans op pensioen binnen drie jaar op 70%



Johann Zarco valt uit in sprint GP van Australië: doorgaan was “gevaarlijk”

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

3 d

Johann Zarco valt uit in sprint GP van Australië: doorgaan was “gevaarlijk”



Maverick Vinales: “Als ik thuisblijf, krijg ik niet betaald”

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

3 d

Maverick Vinales: “Als ik thuisblijf, krijg ik niet betaald”



Alex Marquez vond inhalen van Marc Marquez 'te riskant' in sprint GP Australië

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

3 d

Alex Marquez vond inhalen van Marc Marquez 'te riskant' in sprint GP Australië



Raul Fernandez mist Australische GP en vergroot lijst afwezigen op Phillip Island

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

3 d

Raul Fernandez mist Australische GP en vergroot lijst afwezigen op Phillip Island



Marc Marquez: Jorge Martin was sneller, maar forceerde in sprint GP Australië

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

3 d

Marc Marquez: Jorge Martin was sneller, maar forceerde in sprint GP Australië



Jorge Martin mist GP van Australië na breuk in sprint

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

3 d

Jorge Martin mist GP van Australië na breuk in sprint



Marc Marquez wint sprint in Australië en pakt WK-leiding, Jorge Martin crasht

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

3 d

Marc Marquez wint sprint in Australië en pakt WK-leiding, Jorge Martin crasht



Geen fabrieks-Honda's in GP van Australië na afmelding zieke Luca Marini

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

3 d

Geen fabrieks-Honda's in GP van Australië na afmelding zieke Luca Marini



MotoGP GP van Australië: Marc Marquez pakt pole na crash op nat Phillip Island

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

3 d

MotoGP GP van Australië: Marc Marquez pakt pole na crash op nat Phillip Island



Alex Marquez: Marco Bezzecchi ‘verrekende’ zich bij bizarre crash in training

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

4 d

Alex Marquez: Marco Bezzecchi ‘verrekende’ zich bij bizarre crash in training

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MotoGP™26 - Aankondigingstrailer

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Behind the Visor met Fabio Quartararo

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Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?

MotoGP

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MotoGP

GP van Duitsland

9 jul 2025

Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?



MotoGP-coureurs vragen garanties voor race in Qatar

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

4 d

MotoGP-coureurs vragen garanties voor race in Qatar



Marc Marquez: ‘Jorge Martin rijdt op instinct; hij valt gewoon aan, en dat is zijn kracht’

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

4 d

Marc Marquez: ‘Jorge Martin rijdt op instinct; hij valt gewoon aan, en dat is zijn kracht’



Jorge Martin langzaamste Aprilia in training Australië: “Ik ben gewend hier met de Ducati te rijden”

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

4 d

Jorge Martin langzaamste Aprilia in training Australië: “Ik ben gewend hier met de Ducati te rijden”



Ducati over teamorders bij Aprilia: “Ze mogen doen wat ze willen”

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

4 d

Ducati over teamorders bij Aprilia: “Ze mogen doen wat ze willen”



MotoGP GP van Australië: Bezzecchi leidt Aprilia naar P1, P2, P4 en P5 in vrijdagtraining

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

4 d

MotoGP GP van Australië: Bezzecchi leidt Aprilia naar P1, P2, P4 en P5 in vrijdagtraining



Raul Fernandez nog niet volledig fit na vingerblessure in Indonesië: “Ik ben niet 100%”

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

5 d

Raul Fernandez nog niet volledig fit na vingerblessure in Indonesië: “Ik ben niet 100%”



Carey: MotoGP kan succes van F1-serie Drive to Survive niet zomaar kopiëren

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

5 d

Carey: MotoGP kan succes van F1-serie Drive to Survive niet zomaar kopiëren



Marc Marquez mikt op ‘zo dicht mogelijk bij 37 punten’ op Aprilia-vriendelijk Phillip Island

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

5 d

Marc Marquez mikt op ‘zo dicht mogelijk bij 37 punten’ op Aprilia-vriendelijk Phillip Island



“Het wordt zo jammer” - MotoGP-rijders betreuren verlies van Phillip Island

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

5 d

“Het wordt zo jammer” - MotoGP-rijders betreuren verlies van Phillip Island



Joan Mir blijft aan de kant, Honda met één rijder in Australië

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

6 d

Joan Mir blijft aan de kant, Honda met één rijder in Australië



MotoGP geeft demo tijdens F1 Grand Prix van de Verenigde Staten

MotoGP

MGP MotoGP 7 d

MotoGP geeft demo tijdens F1 Grand Prix van de Verenigde Staten



Toprak Razgatlioglu mist rest van MotoGP-seizoen door schouderblessure

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Australië

7 d

Toprak Razgatlioglu mist rest van MotoGP-seizoen door schouderblessure

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MotoGP™26 - Aankondigingstrailer

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MotoGP™26 - Aankondigingstrailer



Behind the Visor met Fabio Quartararo

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Behind the Visor met Fabio Quartararo



Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?

MotoGP

08:01

MotoGP

GP van Duitsland

9 jul 2025

Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?



MotoGP-teams geïnformeerd dat Grand Prix van Qatar door lijkt te gaan

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Qatar

7 d

MotoGP-teams geïnformeerd dat Grand Prix van Qatar door lijkt te gaan



Honda bevestigt Diogo Moreira voor fabrieksteam in 2027; David Alonso naar LCR

MotoGP

MGP MotoGP 7 d

Honda bevestigt Diogo Moreira voor fabrieksteam in 2027; David Alonso naar LCR



Waarom Alex Marquez zijn MotoGP-vorm van 2025 niet kan evenaren

MotoGP

MGP MotoGP 8 d

Waarom Alex Marquez zijn MotoGP-vorm van 2025 niet kan evenaren



MotoGP-rijders: 850cc-motoren minder fysiek en leuker om te rijden

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

9 d

MotoGP-rijders: 850cc-motoren minder fysiek en leuker om te rijden



Alex: Marc Marquez moet in komende MotoGP-races zijn ‘jongleeract’ opvoeren

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

11 d

Alex: Marc Marquez moet in komende MotoGP-races zijn ‘jongleeract’ opvoeren



Jorge Martin: “Ik verwacht niet meer te gaan worstelen” in MotoGP-titelstrijd

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

13 d

Jorge Martin: “Ik verwacht niet meer te gaan worstelen” in MotoGP-titelstrijd



Waarom Jorge Martín geen straf kreeg voor mogelijke jumpstart in Indonesia

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

15 d

Waarom Jorge Martín geen straf kreeg voor mogelijke jumpstart in Indonesia



Aprilia overweegt teamorders nu MotoGP-titelstrijd oplaait

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

15 d

Aprilia overweegt teamorders nu MotoGP-titelstrijd oplaait



Winnaars en verliezers van de hectische MotoGP Grand Prix van Indonesië

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

15 d

Winnaars en verliezers van de hectische MotoGP Grand Prix van Indonesië



Toprak Razgatlioglu krijgt schouderscan: ‘Ik hoop dat een operatie niet nodig is’

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

15 d

Toprak Razgatlioglu krijgt schouderscan: ‘Ik hoop dat een operatie niet nodig is’



Marco Bezzecchi met gemengde gevoelens: GP van Indonesië voelt ‘meer als verlies dan winst’

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

16 d

Marco Bezzecchi met gemengde gevoelens: GP van Indonesië voelt ‘meer als verlies dan winst’



Marc Marquez noemt resultaten in Indonesische GP een 'droom' op zijn 'slechtste circuit'

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

16 d

Marc Marquez noemt resultaten in Indonesische GP een 'droom' op zijn 'slechtste circuit'

Nieuwste videos



MotoGP™26 - Aankondigingstrailer

MotoGP

00:59

MotoGP

Nieuws

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MotoGP™26 - Aankondigingstrailer



Behind the Visor met Fabio Quartararo

MotoGP

21:04

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Behind the Visor met Fabio Quartararo



Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?

MotoGP

08:01

MotoGP

GP van Duitsland

9 jul 2025

Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?



Fermin Aldeguer moet onder het mes na handbreuk op Mandalika

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

16 d

Fermin Aldeguer moet onder het mes na handbreuk op Mandalika



Raul Fernandez na podium in Indonesië met gebroken vinger: 'Ik weet niet hoe ik dat heb gedaan'

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

16 d

Raul Fernandez na podium in Indonesië met gebroken vinger: 'Ik weet niet hoe ik dat heb gedaan'



Pedro Acosta: bandenspanningsregels in MotoGP laten ons op 'ezels' lijken

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

16 d

Pedro Acosta: bandenspanningsregels in MotoGP laten ons op 'ezels' lijken



MotoGP Indonesische GP: Marco Bezzecchi leidt Aprilia 1-2-3-4, Jorge Martin herpakt WK-leiding

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

16 d

MotoGP Indonesische GP: Marco Bezzecchi leidt Aprilia 1-2-3-4, Jorge Martin herpakt WK-leiding



MotoGP Grand Prix van Indonesië live: Bezzecchi wint op Mandalika, Martin opnieuw kampioenschapsleider

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

16 d

MotoGP Grand Prix van Indonesië live: Bezzecchi wint op Mandalika, Martin opnieuw kampioenschapsleider



MotoGP deelt boete van €5.000 uit aan rijders die promotie-events overslaan

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

16 d

MotoGP deelt boete van €5.000 uit aan rijders die promotie-events overslaan



Aleix Espargaro trekt zich terug voor GP van Indonesië en richt zich op 850cc-test in Maleisië

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

16 d

Aleix Espargaro trekt zich terug voor GP van Indonesië en richt zich op 850cc-test in Maleisië



Fabio Di Giannantonio wijst op tik van Marc Marquez in sprintincident: 'Hij zette me in de eerste versnelling'

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

17 d

Fabio Di Giannantonio wijst op tik van Marc Marquez in sprintincident: 'Hij zette me in de eerste versnelling'



Jorge Martin: sprintzege in Indonesië was mogelijk ondanks probleem met bandendruk

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

17 d

Jorge Martin: sprintzege in Indonesië was mogelijk ondanks probleem met bandendruk



Marco Bezzecchi over sprintcrash Mandalika: 'Raul Fernandez heeft geen reden om boos te zijn'

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

17 d

Marco Bezzecchi over sprintcrash Mandalika: 'Raul Fernandez heeft geen reden om boos te zijn'



Raul Fernandez haalt uit naar 'onprofessionele' Marco Bezzecchi na crash in Indonesië

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

17 d

Raul Fernandez haalt uit naar 'onprofessionele' Marco Bezzecchi na crash in Indonesië



Marc Marquez noemt sprintpodium 'onmenselijk' in aanhoudende kritiek op MotoGP-organisatoren

MotoGP

MGP MotoGP

GP van Indonesië

17 d

Marc Marquez noemt sprintpodium 'onmenselijk' in aanhoudende kritiek op MotoGP-organisatoren

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MotoGP™26 - Aankondigingstrailer

MotoGP

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MotoGP™26 - Aankondigingstrailer



Behind the Visor met Fabio Quartararo

MotoGP

21:04

MotoGP 1 j

Behind the Visor met Fabio Quartararo



Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?

MotoGP

08:01

MotoGP

GP van Duitsland

9 jul 2025

Welke MotoGP-zeges maken van Marc Márquez een toekomstige legende?

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