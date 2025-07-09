Moto-nieuws en analyses
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Is de titelstrijd in MotoGP voorbij na de Australische GP?
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
8 u
Is de titelstrijd in MotoGP voorbij na de Australische GP?
Ducati: Aprilia had ‘pech’ in GP van Australië, kan vanaf nu elke race winnen
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
8 u
Ducati: Aprilia had ‘pech’ in GP van Australië, kan vanaf nu elke race winnen
Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
11 u
Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”
Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Maleisië
1 d
Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang
Waarom MotoGP de Australian GP ondanks slecht weer niet naar zaterdag verplaatste
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
2 d
Waarom MotoGP de Australian GP ondanks slecht weer niet naar zaterdag verplaatste
Winnaars en verliezers van het afgelaste MotoGP-weekend in Australië
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
2 d
Winnaars en verliezers van het afgelaste MotoGP-weekend in Australië
Jack Miller baalt van afgelasting Australian GP: “Moeilijk te verkroppen”
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
2 d
Jack Miller baalt van afgelasting Australian GP: “Moeilijk te verkroppen”
Marc Marquez: omstandigheden op Phillip Island waren “acceptabel” ondanks afgelasting GP van Australië
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
2 d
Marc Marquez: omstandigheden op Phillip Island waren “acceptabel” ondanks afgelasting GP van Australië
Aprilia weet niet of afgelasting GP van Australië goed of slecht is voor team
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
2 d
Aprilia weet niet of afgelasting GP van Australië goed of slecht is voor team
Laatste MotoGP-race op Phillip Island afgelast door slecht weer
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
2 d
Laatste MotoGP-race op Phillip Island afgelast door slecht weer
Jorge Martin mikt op MotoGP-rentree tijdens GP van Maleisië
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
2 d
Jorge Martin mikt op MotoGP-rentree tijdens GP van Maleisië
Pech blijft Jorge Martin achtervolgen sinds zijn overstap naar Aprilia
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
3 d
Pech blijft Jorge Martin achtervolgen sinds zijn overstap naar Aprilia
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Formule 1
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Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang
MotoGP
MotoGP
GP van Maleisië
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Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang
3.
Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”
MotoGP
MotoGP
GP van Australië
11 u
Ducati: “Marc Marquez vraagt om garanties voor Qatar, terwijl anderen zwijgen”
4.
F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde
DTM
DTM 8 u
F1-achtige grootheidswaanzin: hoe Reuter Opel 30 jaar geleden naar ITC-titel leidde
Marc Marquez: “In de eerste helft van 2026 wilde ik op zondag alleen maar op de bank liggen”
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
3 d
Marc Marquez: “In de eerste helft van 2026 wilde ik op zondag alleen maar op de bank liggen”
Marc Marquez schat kans op pensioen binnen drie jaar op 70%
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
3 d
Marc Marquez schat kans op pensioen binnen drie jaar op 70%
Johann Zarco valt uit in sprint GP van Australië: doorgaan was “gevaarlijk”
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
3 d
Johann Zarco valt uit in sprint GP van Australië: doorgaan was “gevaarlijk”
Maverick Vinales: “Als ik thuisblijf, krijg ik niet betaald”
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
3 d
Maverick Vinales: “Als ik thuisblijf, krijg ik niet betaald”
Alex Marquez vond inhalen van Marc Marquez 'te riskant' in sprint GP Australië
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
3 d
Alex Marquez vond inhalen van Marc Marquez 'te riskant' in sprint GP Australië
Raul Fernandez mist Australische GP en vergroot lijst afwezigen op Phillip Island
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
3 d
Raul Fernandez mist Australische GP en vergroot lijst afwezigen op Phillip Island
Marc Marquez: Jorge Martin was sneller, maar forceerde in sprint GP Australië
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
3 d
Marc Marquez: Jorge Martin was sneller, maar forceerde in sprint GP Australië
Jorge Martin mist GP van Australië na breuk in sprint
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
3 d
Jorge Martin mist GP van Australië na breuk in sprint
Marc Marquez wint sprint in Australië en pakt WK-leiding, Jorge Martin crasht
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
3 d
Marc Marquez wint sprint in Australië en pakt WK-leiding, Jorge Martin crasht
Geen fabrieks-Honda's in GP van Australië na afmelding zieke Luca Marini
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
3 d
Geen fabrieks-Honda's in GP van Australië na afmelding zieke Luca Marini
MotoGP GP van Australië: Marc Marquez pakt pole na crash op nat Phillip Island
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Australië
3 d
MotoGP GP van Australië: Marc Marquez pakt pole na crash op nat Phillip Island
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MotoGP
MGP MotoGP
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Marc Marquez: ‘Jorge Martin rijdt op instinct; hij valt gewoon aan, en dat is zijn kracht’
Jorge Martin langzaamste Aprilia in training Australië: “Ik ben gewend hier met de Ducati te rijden”
MotoGP
MGP MotoGP
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Jorge Martin langzaamste Aprilia in training Australië: “Ik ben gewend hier met de Ducati te rijden”
Ducati over teamorders bij Aprilia: “Ze mogen doen wat ze willen”
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MotoGP GP van Australië: Bezzecchi leidt Aprilia naar P1, P2, P4 en P5 in vrijdagtraining
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Raul Fernandez na podium in Indonesië met gebroken vinger: 'Ik weet niet hoe ik dat heb gedaan'
Pedro Acosta: bandenspanningsregels in MotoGP laten ons op 'ezels' lijken
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Pedro Acosta: bandenspanningsregels in MotoGP laten ons op 'ezels' lijken
MotoGP Indonesische GP: Marco Bezzecchi leidt Aprilia 1-2-3-4, Jorge Martin herpakt WK-leiding
MotoGP
MGP MotoGP
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MotoGP Indonesische GP: Marco Bezzecchi leidt Aprilia 1-2-3-4, Jorge Martin herpakt WK-leiding
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