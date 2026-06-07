Met een dominante sprintzege op zak begon Marc Márquez als de grote favoriet aan de MotoGP Grand Prix van Hongarije. De Ducati-rijder mocht op het Balaton Park Circuit ook vanaf pole-position vertrekken in de race over 26 ronden, met Pedro Acosta en Fermín Aldeguer naast hem op de eerste startrij.

Van de rijders op de eerste twee rijen was Acosta de enige die een afwijkende bandenkeuze maakte. De KTM-rijder hoopte bij de start toe te slaan en koos voor de zachte achterband, waar de rijders om hem heen allemaal voor de medium achterband kozen. Dat gold dus ook voor kampioenschapsleider Marco Bezzecchi, die vanaf de zesde plek moest starten.

Waar de start van de sprintrace ordelijk verliep, kon absoluut niet hetzelfde gezegd worden van de start van de Grand Prix. In de remzone voor de eerste bocht raakte Jorge Martín de controle over zijn Aprilia, door hij ten val kwam en ook Fabio Di Giannantonio, Raúl Fernández, Aldeguer en teamgenoot Bezzecchi onderuit kegelde. Van dat gezelschap kon alleen Di Giannantonio zijn weg vervolgen.

Márquez en Acosta ontsnapten aan de chaos die achter hen ontstond, terwijl Francesco Bagnaia op bijna twee seconden opschoof naar de derde plaats. Daarachter profiteerden Jack Miller, Luca Marini, Diogo Moreira, Enea Bastianini en Joan Mir, die allemaal opschoven naar een plek in de top-acht. Het leidende tweetal raakte vervolgens in gevecht, waarbij Acosta zijn zachte achterband benutte door Márquez in de tweede ronde te passeren voor de leiding.

Eenmaal aan kop wist Acosta meteen een gaatje te trekken richting Márquez, die op zijn beurt een geruststellende marge had op Bagnaia. De Italiaan van Ducati reed in niemandsland: Miller kon het tempo niet volgen, maar gaf zijn achtervolgers niet de kans om in te halen. Dat leidde tot onderlinge gevechten, waarbij Bastianini de zesde plek overnam van Moreira.

In de zesde ronde maakte Bastianini echter een foutje in de eerste bocht, waardoor Moreira de zesde plek kon heroveren. De KTM Tech3-rijder kwam vervolgens in contact met Mir toen hij terugkeerde op de ideale lijn, wat hem een long lap-straf opleverde. Dit bleek een dure straf, want Bastianini zakte door de kleine verschillen terug van de zevende naar de elfde positie.

Márquez slaat toe in tweede helft

Pas in de elfde ronde begon het verzet van Miller te kraken en dat stelde Marini in staat om de vierde plek over te nemen. Vooraan begon Márquez zijn achterstand op Acosta stukje bij beetje goed te maken. Dat leidde in de veertiende ronde tot een echt gevecht: Márquez zette in bocht 9 de aanval in, maar twee bochten later wist Acosta te counteren. De Spanjaard van KTM sloeg de tweede aanval in bocht 15 vervolgens ook af.

Driemaal bleek scheepsrecht voor Márquez, want een ronde later had Acosta geen antwoord op zijn aanval in bocht 9. Vervolgens sloeg de regerende wereldkampioen van Ducati meteen een gat van een seconde naar zijn naaste achtervolger. Vrijwel gelijktijdig met de inhaalactie van Márquez tekende Mir voor een nieuwe uitvalbeurt door ten val te komen in bocht 11.

Miller begon in deze fase van de race steeds meer terrein te verliezen. In enkele ronden tijd kwamen Ogura en Moreira aan hem voorbij, waardoor de Pramac-rijder terugviel naar de zevende plaats. Aan kop bleef Márquez zijn voorsprong verder uitbreiden: met nog zes ronden voor de boeg groeide het verschil met Acosta tot meer dan twee seconden.

In de slotfase kwam Márquez geen moment meer in gevaar en dus stelde hij in Hongarije zijn 100e Grand Prix-zege - en de 100e MotoGP-zege van Ducati - veilig. Acosta greep dus opnieuw naast zijn eerste MotoGP-zege en werd tweede, terwijl Bagnaia in niemandsland eindigde en als nummer drie mee mocht naar het podium.

Ogura ging in de voorlaatste ronde langs Marini voor de vierde plaats, met Moreira op de zesde positie. Gresini-invaller Iker Lecuona won de strijd om de zevende plaats nipt van Miller, met Bastianini en Brad Binder op de negende en tiende plek. De overige punten waren voor Toprak Razgatlioglu, Di Giannantonio, Álex Rins Franco Morbidelli en Maverick Viñales. Cal Crutchlow was de enige finisher die geen punten scoorde.

Over twee weken wordt het MotoGP-seizoen 2026 vervolgd met de Grand Prix van Tsjechië.