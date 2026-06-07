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Raceverslag
Moto2 Balaton Park

González slaat toe met Moto2-zege Hongarije, punten voor Van den Goorbergh

Manuel González heeft goede zaken gedaan in de strijd om de Moto2-titel door de Hongaarse GP te winnen. Zonta van den Goorbergh scoort punten op Balaton Park, waar Collin Veijer ten val komt.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Manuel Gonzalez, Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Voor de vierde keer in vijf weekenden meldden de Moto2-rijders zich rond 12.00 uur op de startopstelling, ditmaal voor de GP van Hongarije. De Nederlanders in de middelste Grand Prix-klasse verzekerden zich zaterdag van een goede uitgangspositie voor de race van 22 ronden: Collin Veijer mocht als zevende aan de race beginnen, Zonta van den Goorbergh vertrok vanaf de dertiende plaats.

Meer over de kwalificatie:

Pole-position op het Balaton Park Circuit was voor Izan Guevara. De Pramac Yamaha-rijder leek kopstart te pakken, maar na een uitwijkactie voor de aanstormende Alonso López moest hij Filip Salac en kampioenschapsleider Manuel González voor zich dulden. In de tweede ronde kwamen ook Senna Agius en Daniel Holgado voorbij aan Guevara, wiens race nog lastiger werd gemaakt door een long lap-straf voor een gevaarlijke actie bij de start.

Veijer beleefde een solide start en knokte zich in de openingsronde voorbij Álex Escrig voor de zesde plaats. David Alonso verwees de KTM Ajo-rijder in de derde ronde terug naar de zevende stek, waar hij zich vervolgens handhaafde. Dat was tot de zevende ronde: in de remzone voor bocht 5 ging Veijer onderuit. Hij kon zijn weg nog vervolgen, maar met een ronde achterstand was hij op slag kansloos voor een goed resultaat.

Voor Van den Goorbergh betekende Veijers crash een plekje winst, waardoor hij op de tiende plaats belandde. De rijder van RW Racing GP had daarna echter moeite om de terugvallende Escrig te passeren, wat Alberto Ferrández en José Antonio Rueda de kans gaf om hem te passeren. Aan het einde van de elfde ronde ging Van den Goorbergh alsnog voorbij aan de Forward-rijder, waardoor hij terugkeerde op P11.

Salac leidde intussen de hele eerste helft van de race, maar González bleef binnen een halve seconde rijden en leek het juiste moment voor een aanval af te wachten. In de twaalfde sloeg de Intact GP-rijder toe bij het aanremmen van de negende bocht. Toch bleek González aanvankelijk niet in staat om weg te rijden bij de Tsjech, die op zijn eerste podiumplaats sinds de Japanse GP van 2026 aasde.

 

Met nog drie ronden voor de boeg brak het verzet van Salac, waarna González zijn derde overwinning op rij en zijn vierde van het Moto2-seizoen 2026 veiligstelde. Salac en Agius mochten met de Spaanse WK-leider mee naar het podium op het Balaton Park Circuit, met Aspar-duo Alonso en Holgado op de vierde en vijfde plaats.

Guevara moest na zijn long lap-straf genoegen nemen met de zesde plaats, voor Celestino Vietti, López en Ferrández. Tony Arbolino knokte zich in de slotfase nog naar de tiende plaats, voor Rueda en Barry Baltus. De Belg vocht zich na een long lap-straf nog voorbij Van den Goorbergh, die met zijn dertiende plaats wel wat WK-punten scoorde. Dat laatste gold ook voor Taiyo Furusato en Joe Roberts.

Uitslag: Moto2 GP van Hongarije

 
Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten
1 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 22

37'10.278

       25
2 Czech Republic F. Salač OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 22

+1.552

37'11.830

 1.552     20
3 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 22

+3.925

37'14.203

 2.373     16
4 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 22

+4.367

37'14.645

 0.442     13
5 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 22

+9.561

37'19.839

 5.194     11
6 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 22

+11.143

37'21.421

 1.582     10
7 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 22

+14.612

37'24.890

 3.469     9
8 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 22

+18.652

37'28.930

 4.040     8
9
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 54 Boscoscuro B-26 22

+18.808

37'29.086

 0.156     7
10 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 22

+20.885

37'31.163

 2.077     6
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