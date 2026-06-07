González slaat toe met Moto2-zege Hongarije, punten voor Van den Goorbergh

Voor de vierde keer in vijf weekenden meldden de Moto2-rijders zich rond 12.00 uur op de startopstelling, ditmaal voor de GP van Hongarije. De Nederlanders in de middelste Grand Prix-klasse verzekerden zich zaterdag van een goede uitgangspositie voor de race van 22 ronden: Collin Veijer mocht als zevende aan de race beginnen, Zonta van den Goorbergh vertrok vanaf de dertiende plaats.

Meer over de kwalificatie: Moto2 Guevara verovert Moto2-pole in Hongarije, zevende tijd voor Veijer

Pole-position op het Balaton Park Circuit was voor Izan Guevara. De Pramac Yamaha-rijder leek kopstart te pakken, maar na een uitwijkactie voor de aanstormende Alonso López moest hij Filip Salac en kampioenschapsleider Manuel González voor zich dulden. In de tweede ronde kwamen ook Senna Agius en Daniel Holgado voorbij aan Guevara, wiens race nog lastiger werd gemaakt door een long lap-straf voor een gevaarlijke actie bij de start.

Veijer beleefde een solide start en knokte zich in de openingsronde voorbij Álex Escrig voor de zesde plaats. David Alonso verwees de KTM Ajo-rijder in de derde ronde terug naar de zevende stek, waar hij zich vervolgens handhaafde. Dat was tot de zevende ronde: in de remzone voor bocht 5 ging Veijer onderuit. Hij kon zijn weg nog vervolgen, maar met een ronde achterstand was hij op slag kansloos voor een goed resultaat.

Voor Van den Goorbergh betekende Veijers crash een plekje winst, waardoor hij op de tiende plaats belandde. De rijder van RW Racing GP had daarna echter moeite om de terugvallende Escrig te passeren, wat Alberto Ferrández en José Antonio Rueda de kans gaf om hem te passeren. Aan het einde van de elfde ronde ging Van den Goorbergh alsnog voorbij aan de Forward-rijder, waardoor hij terugkeerde op P11.

Salac leidde intussen de hele eerste helft van de race, maar González bleef binnen een halve seconde rijden en leek het juiste moment voor een aanval af te wachten. In de twaalfde sloeg de Intact GP-rijder toe bij het aanremmen van de negende bocht. Toch bleek González aanvankelijk niet in staat om weg te rijden bij de Tsjech, die op zijn eerste podiumplaats sinds de Japanse GP van 2026 aasde.

Met nog drie ronden voor de boeg brak het verzet van Salac, waarna González zijn derde overwinning op rij en zijn vierde van het Moto2-seizoen 2026 veiligstelde. Salac en Agius mochten met de Spaanse WK-leider mee naar het podium op het Balaton Park Circuit, met Aspar-duo Alonso en Holgado op de vierde en vijfde plaats.

Guevara moest na zijn long lap-straf genoegen nemen met de zesde plaats, voor Celestino Vietti, López en Ferrández. Tony Arbolino knokte zich in de slotfase nog naar de tiende plaats, voor Rueda en Barry Baltus. De Belg vocht zich na een long lap-straf nog voorbij Van den Goorbergh, die met zijn dertiende plaats wel wat WK-punten scoorde. Dat laatste gold ook voor Taiyo Furusato en Joe Roberts.