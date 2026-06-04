Álex Rins probeert het maximale te halen uit de beperkte mogelijkheden die hij nog heeft om zijn MotoGP-carrière voort te zetten. Na zijn uitvalbeurt op zondag op Mugello, en met nog vijftien Grands Prix te gaan voordat zijn periode bij Yamaha afloopt, blijft de Spanjaard zoeken naar een plek op de grid voor 2027.

Gezien de duidelijke beperkingen van de huidige Yamaha en het feit dat de Japanse fabrikant inmiddels een groot deel van zijn aandacht heeft verlegd naar de ontwikkeling van de motor voor 2027, wanneer de nieuwe 850cc-reglementen ingaan, was het voorbije weekend mogelijk zelfs Rins' sterkste optreden van het seizoen. De coureur weet al geruime tijd dat hij na 2026 niet verdergaat bij het merk uit Iwata. Volgens de huidige plannen vormen Jorge Martin en Ai Ogura dan samen met Fabio Quartararo de line-up.

Waar Quartararo al maanden geleden zijn toekomst veiligstelde met een overstap naar Honda, heeft Rins nog geen duidelijk perspectief. De snelheid waarmee de rijdersmarkt zich ontwikkelde, gecombineerd met prestaties die niet het niveau haalden dat hij eerder liet zien bij Suzuki en Honda, hebben hem in een lastige positie gebracht. Dat geldt des te meer nu er nog maar een beperkt aantal zitjes beschikbaar is voor volgend seizoen.

Op 30-jarige leeftijd en na tien seizoenen in de MotoGP beseft de coureur uit Barcelona maar al te goed dat hij mogelijk bezig is aan zijn laatste vijftien races in de koningsklasse.

Toch heeft Rins de strijd nog niet opgegeven, iets wat hij in Mugello opnieuw liet zien. Hij was daar duidelijk de sterkste Yamaha-coureur van het weekend. Als enige van de vier rijders van het merk plaatste hij zich rechtstreeks voor Q2. Op zaterdag eindigde hij als twaalfde in de sprintrace nadat hij ook vanaf die positie was gestart. Op zondag ging hij in de elfde ronde onderuit terwijl hij op de vijftiende plaats reed.

Die resultaten zijn vanzelfsprekend niet voldoende om zijn marktwaarde aanzienlijk te vergroten, maar ze geven wel een goed beeld van Yamaha's huidige situatie. Dat geldt niet alleen voor Rins, maar ook voor Jack Miller bij Pramac, die eveneens op weg lijkt naar een vertrek uit de MotoGP aan het einde van het seizoen.

"Ik heb geen motor waarmee ik mijn volledige potentieel kan laten zien. Wat er volgend jaar gaat gebeuren? Dat weet ik niet", zei Rins zondag. "Ik zou graag in de MotoGP blijven, maar de tijd vliegt voorbij. Ik blijf rustig, omdat ik weet waartoe ik in staat ben. Als het niet lukt, gaat het leven ook door. Er zijn nog een paar zitjes beschikbaar in de MotoGP en ik wacht op een antwoord."

"Ik heb geen motor waarmee ik mijn volledige potentieel kan laten zien. Wat er volgend jaar gaat gebeuren? Dat weet ik niet", zei Rins zondag Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Vooralsnog lijken de resterende vacatures zich vooral te bevinden bij Trackhouse Racing en Tech3.

Bij het Amerikaanse team wijst veel erop dat Enea Bastianini zich bij de formatie voegt. De grootste vraag is momenteel wie het tweede zitje krijgt. Die onzekerheid nam alleen maar toe nadat Raúl Fernández op zaterdag de sprintrace in Mugello won.

Bij KTM-satellietteam Tech3 worden Maverick Viñales, Brad Binder, Luca Marini en Senna Agius genoemd als de belangrijkste kandidaten voor de twee beschikbare plaatsen.

Dat zowel Rins als Quartararo na 2026 geen onderdeel meer uitmaken van Yamaha's plannen voor de toekomst, brengt beide rijders in een lastige positie. Yamaha werkt al nadrukkelijk aan de toekomst en het is logisch dat niet alle aspecten van de ontwikkeling van het nieuwe prototype nog volledig toegankelijk zijn voor de huidige coureurs.

Ik heb inmiddels het ware gezicht van sommige mensen gezien, maar ik probeer zo professioneel en respectvol mogelijk te blijven. Zo ben ik opgevoed.

Die situatie werkt ook de andere kant op. Quartararo maakte al duidelijk dat het, gezien het gebrek aan competitiviteit van de huidige motor, vooral belangrijk is om blessures te vermijden. Rins kan zich die luxe niet permitteren, omdat hij nog altijd vecht voor zijn toekomst in de MotoGP.

Zoals verwacht leidt zo'n complexe situatie af en toe tot spanningen binnen de organisatie, al lijkt dat volgens Rins eerder te spelen op managementniveau dan binnen zijn directe werkomgeving.

"Het positieve is dat ik een heel goede relatie heb met mijn crew", voegde Rins toe. "Binnen het team zijn de dingen niet meer zoals vroeger, daar ga ik niet over liegen. Ik heb inmiddels het ware gezicht van sommige mensen gezien. Er zijn nog veel races te gaan, maar ik probeer zo professioneel en respectvol mogelijk te blijven. Zo ben ik opgevoed."