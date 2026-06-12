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Max Verstappen: "Weer weekend waarin je langzamer moet gaan om sneller te zijn"

Energiemanagement speelde vrijwel geen rol tijdens de Grand Prix van Monaco, maar Max Verstappen beseft dat dit weer anders gaat zijn op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Bjorn Smit Ronald Vording
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

De nieuwe generatie power units houdt de gemoederen behoorlijk bezig tijdens het huidige Formule 1-seizoen. Veel coureurs hebben in de eerste fase van het seizoen kritiek geuit op de nieuwe reglementen, omdat deze in hun ogen een te grote focus leggen op energiemanagement. Wat vooral stoort, is het feit dat ze in de kwalificatie niet voluit kunnen gaan.

Tijdens de Grand Prix van Monaco van vorig weekend was energiemanagement bijna niet nodig. Toch betekent dit niet dat de problemen opgelost zijn door de recente ingrepen, die in de aanloop naar de GP van Miami werden doorgevoerd. Max Verstappen verwacht namelijk dat energiemanagement wel weer een rol gaat spelen op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar dit weekend de GP van Barcelona-Catalonië op het programma staat.

"Het wordt weer een weekend waarin we vanwege de energie langzamer moeten rijden om sneller te zijn", stelt Verstappen als hij de media op donderdag te woord staat. "Na Monaco is dat natuurlijk niet wat je wil, maar tegelijkertijd wist ik dat dit eraan zou komen. Tegelijkertijd maakt dit alles een stukje gecompliceerder, vooral in de kwalificatie."

Voor Red Bull Racing en Verstappen belooft de GP van Barcelona-Catalonië een interessant evenement te worden. De combinatie keert terug op het circuit waar eind januari de shakedowntest plaatsvond, en dus kan worden vergeleken hoeveel progressie er geboekt is dankzij de upgrades voor de RB22. De lay-out van het circuit helpt daarbij, benadrukt Verstappen.

Energiemanagement was geen issue in Monaco, maar dat gaat in Barcelona weer anders zijn.

Energiemanagement was geen issue in Monaco, maar dat gaat in Barcelona weer anders zijn.

Foto door: Erik Junius

"De laatste paar races waren op circuits met langzamere bochten. Voor ons is het dus belangrijk om te zien hoe we er hier voor staan met de snellere bochten, want in die bochten zijn we dit jaar nog niet echt geweldig geweest", zegt de Nederlander. "Dat weten we, dus hopelijk kunnen we hier dit weekend competitiever zijn dan in de voorgaande races op circuits met snelle bochten."

Omdat de prestaties van de RB22 in snelle bochten tot dusver niet geweldig waren, vindt Verstappen het ook lastig om op voorhand een doelstelling te formuleren voor de GP van Barcelona-Catalonië. "Het belangrijkste voor ons is om te zien hoe onze auto presteert in de snelle bochten, misschien kunnen we daarna doelstellingen formuleren", aldus Verstappen.

"We weten het niet. We weten dat we hier eerder problemen mee hadden, dus dat moeten we eerst oplossen. Natuurlijk hebben we de afgelopen weken behoorlijk wat zaken veranderd op de auto, maar ik weet nog niet hoe competitief we zullen zijn."

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