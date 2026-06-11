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Verstappen verrast door ADUO-uitkomst: "Hebben voor ons gevoel niet de beste motor"

Max Verstappen en Red Bull Racing zagen het niet aankomen dat de Red Bull Ford-motor als de beste uit de bus zou komen in de eerste ADUO-periode. Dat is ook de reden dat er om opheldering is gevraagd.

Bjorn Smit Ronald Vording
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Alle teams en motorfabrikanten in de Formule 1 zijn afgelopen weekend in Monaco op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de eerste ADUO-periode. Met dit meetsysteem wordt bepaald welke krachtbron momenteel de sterkste is en hoeveel upgrades de andere fabrikanten mogen toepassen om te proberen de achterstand in te lopen.

Opvallend genoeg is Red Bull Ford Powertrains daarin naar voren gekomen als de sterkste krachtbron van dit moment. De Mercedes-power unit, de motor die tot nu toe alle races won, heeft een achterstand en dus mag de Duitse fabrikant dit jaar én volgend jaar een extra upgrade doorvoeren. Ferrari, Audi en Honda hebben een grotere achterstand en mogen zowel dit jaar als volgend jaar twee extra upgrades doorvoeren.

Meer over de eerste ADUO-periode:

De resultaten van de eerste ADUO-periode zijn nog niet formeel naar buiten gebracht, omdat Red Bull de FIA gevraagd heeft om er nogmaals naar te kijken. Dat komt hoofdzakelijk voort uit de verbazing over het nieuws, zegt Max Verstappen op de donderdag voor de GP van Barcelona-Catalonië.

"Ik denk dat we allemaal een beetje verrast waren door het nieuws. Ik denk dat we daarom ook met de FIA praten om te zien wat er is gebeurd en hoe ze tot die conclusie kwamen. Veel meer heb ik er nu niet over te zeggen", stelt de viervoudig wereldkampioen, die zelf geen idee heeft hoe nauwkeurig de metingen geweest zijn. "Wij waren gewoon verrast door de uitkomst."

Zowel Max Verstappen als Red Bull zag niet aankomen dat de RBPT-motor de sterkste zou zijn.

Zowel Max Verstappen als Red Bull zag niet aankomen dat de RBPT-motor de sterkste zou zijn.

Foto door: Erik Junius

Die verbazing vindt zijn oorsprong deels in het feit dat Red Bull Ford Powertrains dit jaar debuteert als F1-motorleverancier. Op basis van de eerste zes raceweekenden was met het blote oog al te zien dat de krachtbron zeker niet de slechtste van het veld was, maar Verstappen en zijn collega's bij Red Bull zagen niet aankomen dat ze uitgeroepen zouden worden tot beste motorleverancier.

"Het is een beetje dubbel. Als je het van buitenaf bekijkt, zou je moeten zeggen dat het geweldig is. Maar wij zijn verrast, omdat we voor ons gevoel niet de beste zijn. Natuurlijk is het heel indrukwekkend wat ze gedaan hebben. Als je kijkt, zijn we absoluut niet de slechtste. Het is heel indrukwekkend wat ze in zo'n korte tijdspanne hebben kunnen doen", zei Verstappen.

"Natuurlijk zien we nog wat betrouwbaarheidsproblemen, maar over het algemeen is het fijn om hier onderdeel van te zijn. Ook zie je de drive van de mensen en wat ze willen doen. Ze zijn nooit tevreden en dat geldt ook voor mij. Ze zijn ook net zo teleurgesteld als dingen niet goed gaan. Dus in zekere zin zijn we trots. We zijn alleen ook een beetje in de war dat we plotseling als beste worden neergezet. Voor ons gevoel zijn we dat niet."

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