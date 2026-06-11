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Leclerc test Ferrari-remmen van Hamilton na crash in Monaco

Charles Leclerc rijdt tijdens de eerste vrije training in Barcelona met dezelfde remconfiguratie als Lewis Hamilton, na de remproblemen die volgens hem zijn crash in Monaco veroorzaakten.

Roberto Chinchero Jules de Graaf
Gepubliceerd:
Charles Leclerc, Ferrari

Foto: Erik Junius

Charles Leclerc kiest voor een technische koerswijziging richting de Grand Prix van Spanje. Na zijn frustrerende uitvalbeurt in Monaco zal de Ferrari-coureur dit weekend een remconfiguratie testen die momenteel door teamgenoot Lewis Hamilton wordt gebruikt.

Leclerc viel tijdens zijn thuisrace uit met nog veertien ronden te gaan. De Monegask reed op dat moment op de derde plaats, maar verloor de controle over zijn SF-26 in de laatste bocht en belandde in de muur.

Na afloop was Leclerc zichtbaar geëmotioneerd. Volgens de Ferrari-coureur lag een technisch probleem aan de basis van de crash. "Ik ga de schuld niet eens op me nemen", zei Leclerc. "Van de vier remmen werkten er drie niet. En in een Formule 1-auto is dat nooit een goede zaak."

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"De linker voorrem werkte goed, de rechter voorrem werkte half, en de twee achterremmen deden helemaal niets. En als ik zeg helemaal niets, dan bedoel ik dat er in de data geen enkele vertraging zichtbaar is. Het was alsof de remklauwen niet eens op de auto zaten."

Later omschreef Leclerc de situatie als een "nachtmerrie". Ferrari had echter al een mogelijke oplossing in beeld: dezelfde remconfiguratie gebruiken als Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt momenteel met remschijven en remblokken van Carbon Industrie, terwijl Leclerc gebruikmaakt van een Brembo-configuratie. De Monegask ondervindt daar al geruime tijd problemen mee.

Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje zal Leclerc daarom de Carbon Industrie-opstelling testen. Daarna beslist hij of hij voor de rest van het weekend bij die configuratie blijft.

De keuze draait vooral om persoonlijke voorkeur en niet noodzakelijk om een prestatieverschil tussen beide leveranciers. Sommige coureurs zweren bij Brembo, terwijl anderen juist de voorkeur geven aan Carbon Industrie.

Het wordt daarmee een interessant technisch aandachtspunt tijdens het weekend in Barcelona, waar Leclerc hoopt een einde te maken aan een lastige periode. Sinds de Grand Prix van Japan in maart stond hij niet meer op het podium. Daardoor is Leclerc teruggevallen naar de vierde plaats in het kampioenschap, achter Hamilton. De Brit noteerde in 2026 twee opeenvolgende tweede plaatsen.

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