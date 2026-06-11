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Alpine neemt eerste horde voor herziening tijdstraf Gasly in F1 Monaco

Alpine heeft groen licht gekregen om opnieuw te laten kijken naar de tijdstraffen van Pierre Gasly in de Grand Prix van Monaco. De Fransman verloor daardoor een podiumplaats.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Pierre Gasly, Alpine

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

De FIA-stewards hebben het verzoek van Alpine om de twee tijdstraffen van vijf seconden die Pierre Gasly kreeg tijdens de Grand Prix van Monaco opnieuw te beoordelen, toegewezen. De straffen kostten de Fransman uiteindelijk een podiumplaats.

Gasly kwam in Monaco als derde over de finish, maar werd teruggezet naar de zevende plaats nadat de stewards hem twee afzonderlijke tijdstraffen van vijf seconden hadden opgelegd wegens te hard rijden in de pitstraat.

Gasly was een van de zes coureurs die tijdens de race een straf kregen voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat. Dat leidde tot twijfels over het functioneren van het meetsysteem dat wordt gebruikt om de snelheid van auto's in de pitstraat te controleren. Sommige overtredingen werden geregistreerd terwijl de betrokken coureurs juist extra voorzichtig waren om een straf te voorkomen. Daarbij reden zij ruim onder de limiet van 60 kilometer per uur en kozen zij voor een ruimere lijn bij het binnenrijden van de pitstraat.

Alpine diende zondagavond direct een verzoek tot een Right of Review in. De FIA oordeelde donderdag dat het verzoek ontvankelijk was. De autosportfederatie gaat nu onderzoeken of de straffen van Gasly moeten worden ingetrokken.

Tijdens de videoconferentie tussen Alpine en de stewards, waarbij ook vertegenwoordigers van de meeste andere teams aanwezig waren, werd vastgesteld dat het systeem dat werd gebruikt om de snelheid in de pitstraat te meten "onnauwkeurig was en de snelheid van Gasly's auto overschatte". Die conclusie was gebaseerd op bewijsmateriaal van Formula One Management (FOM), de organisatie die verantwoordelijk is voor het tijdwaarnemingssysteem.

Pierre Gasly zag zijn sterke optreden in Monaco door de straffen niet beloond worden met een podium.

Pierre Gasly zag zijn sterke optreden in Monaco door de straffen niet beloond worden met een podium.

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Dat bewijsmateriaal werd pas op woensdag door FOM aangeleverd. Daardoor was het tijdens de race niet beschikbaar voor de stewards, een van de belangrijke voorwaarden waaraan een verzoek tot herziening moet voldoen om in behandeling te worden genomen.

Alpine voerde aan dat "de FIA en FOM, maar niet de stewards, vóór de race al op de hoogte waren van een probleem met de meetlussen in de pitstraat". Vertegenwoordigers van beide organisaties hebben die lezing echter betwist.

Na de derde snelheidsstraf van de race – op zichzelf al een uitzonderlijk hoog aantal overtredingen – namen de stewards contact op met de wedstrijdleiding om te informeren of er problemen bekend waren met het meetsysteem. Volgens de wedstrijdleiding was daarvan op dat moment geen sprake.

Uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben

De inhoudelijke behandeling van het verzoek tot herziening begon kort nadat de stewards donderdagmiddag hadden besloten dat de zaak ontvankelijk was. De uitkomst kan verstrekkende gevolgen hebben, aangezien ook andere coureurs door het probleem met het meetsysteem zijn getroffen.

Zo zag Mercedes-coureur George Russell zijn race volledig ontsporen nadat hij eerst een straf kreeg voor te hard rijden in de pitstraat en vervolgens een drive-through penalty ontving omdat hij die eerste straf niet correct had uitgezeten. Daardoor viel de titelkandidaat uiteindelijk buiten de punten.

Gasly omschreef het verlies van zijn podiumplaats eerder als het zwaarste sportieve moment uit zijn carrière. Uiteindelijk was het Isack Hadjar van Red Bull Racing die zijn plaats innam op het iconische podium van Monaco.

Meer over Gasly's straffen:

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