Red Bull vraagt FIA opnieuw naar ADUO te kijken, extra review zorgt voor vertraging

Tijdens het raceweekend in Monaco zijnalle teams en power unit fabrikanten op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de eerste ADUO-periode, het systeem voor Additional Upgrade and Development Opportunities.

Red Bull Ford Powertrains is daarbij als benchmark aangewezen. De interne verbrandingsmotor van Mercedes heeft volgens de resultaten een achterstand tussen de twee en vier procent, wat betekent dat het merk met de ster dit jaar één extra upgrade krijgt en volgend jaar nog één. Ferrari, Audi en Honda vallen allemaal in de categorie met meer dan vier procent achterstand, wat twee upgrades in het lopende seizoen en twee stuks in 2027 betekent.

Alhoewel deze resultaten in de paddock alom bekend zijn, laat een publieke aankondiging van de FIA vooralsnog op zich wachten. En dat terwijl de federatie in eerste instantie zei dat de resultaten van de eerste ADUO-periode uiterlijk twee weken na de Grand Prix van Canada zouden worden gedeeld.

De reden is dat één fabrikant – logischerwijs Red Bull – om een extra review heeft gevraagd. Motorsport.com heeft vernomen dat deze extra check momenteel bezig is. De FIA is maandag begonnen met het proces dat naar verwachting een week tot tien dagen in beslag neemt.

Alhoewel Red Bull formeel geen protest tegen de ADUO-uitkomst kan aantekenen, is de extra review er vooral op gericht om de resultaten te controleren. De FIA gaat dus nogmaals kijken of alle sensoren naar behoren werkten en alle geanalyseerde data correct is. Pas nadat dit het geval blijkt, worden de resultaten publiekelijk vrijgegeven.

De echte pijnpunten: discrepantie tussen meetmethode en upgrades

Foto door: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Waar de extra review een feitelijke check betreft, ligt het echte probleem met ADUO dieper. Er bestaat een aanzienlijke discrepantie tussen de meetmethode en de upgradekansen die eraan gekoppeld zijn. Alleen de interne verbrandingsmotor wordt gemeten, maar zodra een fabrikant ADUO krijgt, mag die ook elektrische componenten aanpassen, zoals de batterij en de MGU-K.

De huidige uitkomst heeft dat verschil pijnlijk blootgelegd. Als de resultaten correct blijken, dan heeft Red Bull wellicht de beste interne verbrandingsmotor, maar consensus in de paddock luidt dat Mercedes nog altijd de beste power unit heeft. Met deze uitkomst krijgt de dominante kracht dus de kans om het eigen product nog beter te maken, wat nooit de intentie van ADUO is geweest.

Het ligt aan de meetmethode, al heeft FIA single-seater director Nikolas Tombazis uitgelegd dat alle teams en fabrikanten daar vorig jaar zelf mee hebben ingestemd.

“In het voorjaar van 2025 hebben we daar lange gesprekken met hen over gevoerd. We hebben voorgesteld om bepaalde zaken mee te nemen, zoals de turbodruk, de afmetingen van de turbo, de bedrijfstemperatuur en dergelijke. Maar het unanieme standpunt van de power unit fabrikanten was destijds dat we het simpel moesten houden”, aldus Tombazis.

“Dus het feit dat er gekeken wordt naar het huidige vermogen van de interne verbrandingsmotor was vanaf het begin duidelijk. Persoonlijk zou ik best openstaan voor het idee om de parameters iets complexer te maken, maar die discussie heeft meer dan een jaar geleden plaatsgevonden en het was toen heel duidelijk wat de uitkomst daarvan was.”

Een tweede probleem is dat ADUO ruimte biedt voor een schaakspel. Fabrikanten mogen upgrades niet opsparen, maar de doorlooptijd die nodig is om upgrades te introduceren creëert wel mogelijkheden voor strategisch gedrag. Als Mercedes en Ferrari ervoor kiezen om (al) hun upgrades niet vóór het volgende meetmoment – of zelfs het daaropvolgende – te introduceren, dan zou Red Bull logischerwijs ook bij de volgende beoordeling bovenaan de ranglijst blijven staan. Daardoor zou Red Bull opnieuw niet in aanmerking komen voor extra ontwikkelingsmogelijkheden.

Alhoewel deze pijnpunten op de korte termijn niet te verhelpen vallen, onderzoekt de FIA op voorspraak van Red Bull in ieder geval of de huidige resultaten feitelijk volledig correct zijn.

Nikolas Tombazis, FIA Photo by: Kym Illman / Getty Images