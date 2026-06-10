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Max Verstappen: "Heb onafgemaakte zaken na uitvalbeurt in GP Monaco"

Max Verstappen ziet de Grand Prix van Barcelona-Catalonië als een belangrijk meetmoment voor Red Bull Racing. Ook hoopt hij zich te revancheren voor zijn vroege DNF in Monaco.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images

De Grand Prix van Monaco draaide voor Max Verstappen uit op een teleurstelling. Na een ijzersterke kwalificatie, waarin hij nipt naast pole-position greep, kwam zijn race al na één ronde ten einde. Door motorproblemen kwam de coureur van Red Bull Racing amper van zijn plek bij de start, waarna hij zijn RB22 aan het einde van de openingsronde in de pits parkeerde.

"Het resultaat in Monaco was niet wat we wilden en het was een grote teleurstelling voor het team, aangezien het hele weekend zo goed verliep", erkende Verstappen dan ook. De mislukte zondag wil hij echter als motivatie gebruiken voor de aankomende race, die dit weekend wordt verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Voor mijn gevoel zijn er dus onafgemaakte zaken."

Voor Verstappen is het Circuit de Barcelona-Catalunya een bijzondere locatie, want in 2016 boekte hij op deze omloop zijn eerste overwinning als Formule 1-coureur. Dat deed hij bovendien in zijn eerste race voor Red Bull, waar hij de naar Toro Rosso teruggezette Daniil Kvyat verving. Dit jaar is het dus tien jaar geleden dat de Nederlander zijn eerste van tot dusver 71 overwinningen boekte.

Max Verstappen hoopt in Barcelona te zien dat Red Bull echt een stap voorwaarts heeft gezet.

Max Verstappen hoopt in Barcelona te zien dat Red Bull echt een stap voorwaarts heeft gezet.

Foto door: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

"Ik heb zoveel speciale herinneringen aan Barcelona, vooral omdat ik hier tien jaar geleden mijn eerste overwinning heb behaald", stelde Verstappen. "Dat was natuurlijk een doel dat ik wilde bereiken, maar het was heel bijzonder om dat in mijn eerste race voor dit team te doen. Ik kijk er dus naar uit om er terug te keren en weer te gaan racen."

Wel wordt Verstappen dit weekend in Catalonië geconfronteerd met een compleet ander circuit dan vorig weekend. Waar het stratencircuit van Monaco bekendstaat om zijn lage snelheden en krappe bochten, is het circuit van Montmeló zo'n beetje het tegenovergestelde. Verstappen spreekt dan ook van een interessante test om te zien hoe Red Bull er precies voor staat.

"Barcelona is een compleet ander circuit met snelle en lange bochten én een lang recht stuk", aldus Verstappen. "Het wordt een goede test en het wordt interessant om te zien of we een goede stap voorwaarts hebben gezet."

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