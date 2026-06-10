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Italiaan Fornaroli maakt in Barcelona Formule 1-debuut voor McLaren

Leonardo Fornaroli rijdt in Barcelona zijn eerste officiële Formule 1-sessie. De Italiaan neemt tijdens de eerste vrije training plaats in de McLaren van Lando Norris.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Bewerkt:
Leonardo Fornaroli, McLaren

Foto: McLaren

Leonardo Fornaroli beleeft in Barcelona een van de meest bijzondere momenten uit zijn carrière: zijn officiële debuut tijdens een Formule 1-weekend. De jonge Italiaan, die deel uitmaakt van het opleidingsprogramma van McLaren, komt tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje in actie. Hij neemt plaats in de MCL40 van Lando Norris en rijdt met startnummer 67.

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Voor de 21-jarige coureur vormt het een belangrijke stap in zijn ontwikkeling binnen het team uit Woking. McLaren nam hem eind 2025 op in het juniorprogramma, nadat hij zich twee seizoenen op rij had onderscheiden in de opstapklassen. Fornaroli veroverde in 2024 de titel in de Formule 3 en voegde daar in 2025 het Formule 2-kampioenschap aan toe.

Die snelle opmars overtuigde McLaren ervan hem een plek binnen het programma te geven. Inmiddels vervult Fornaroli een rol als simulatorcoureur, waarbij hij de engineers zowel op de fabriek als tijdens raceweekenden ondersteunt.

Zijn debuut in een officiële trainingssessie komt niet uit de lucht vallen. De afgelopen maanden werkte hij al meerdere TPC-tests af met de McLaren uit 2023, waarbij hij kilometers maakte op Silverstone, Circuit of the Americas en ook in Barcelona.

Leonardo Fornaroli, McLaren

Leonardo Fornaroli, McLaren

Foto door: McLaren

TPC staat voor Testing of Previous Cars, een waardevolle voorbereiding om vertrouwd te raken met een Formule 1-auto, maar de huidige MCL40 betekent opnieuw een stap omhoog voor Fornaroli. De auto's zijn ten opzichte van vorig jaar ingrijpend veranderd, niet alleen door de aerodynamica, maar ook door de aangepaste energiehuishouding, waardoor coureurs hun rijstijl op verschillende punten moeten aanpassen.

Voor een coureur die een belangrijke rol speelt in de simulator is ervaring met de actuele auto van groot belang. Het helpt bij het verbeteren van de correlatie tussen de feedback van de coureur, de verzamelde data en de virtuele modellen. Daardoor wordt het ontwikkelingswerk dat Fornaroli achter de schermen verricht tijdens het seizoen nog waardevoller. Juist daarom is deze eerste vrije training zo belangrijk.

McLaren neemt naar verwachting ook enkele nieuwe onderdelen mee naar Barcelona. Daarnaast staat mogelijk nog een evaluatie van de voorvleugel op het programma die eerder in Canada werd geïntroduceerd, maar vervolgens weer van de auto werd gehaald. Voor Fornaroli vormt het in ieder geval een uitstekende kans om opnieuw waardevolle ervaring op te doen in de Formule 1. 

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