Herta debuteert voor Cadillac in VT1 Barcelona""Ben er klaar voor"

Colton Herta maakt tijdens de Grand Prix van Spanje zijn officiële debuut in een Formule 1-weekend voor Cadillac. De Amerikaan neemt tijdens de eerste vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya plaats in de MAC-26 van Sergio Pérez.

In aanloop naar het raceweekend in Barcelona heeft Cadillac de eerste wijziging in de rijdersbezetting voor een vrije training aangekondigd. De Amerikaanse renstal bevestigde dat Herta tijdens FP1 de auto van Pérez zal besturen, waarna de Mexicaan vanaf de tweede vrije training weer achter het stuur kruipt. De test komt niet als verrassing. Deze was al eerder aangekondigd, maar is nu ook officieel door het team bekrachtigd.

Voor de 26-jarige Amerikaan betekent de sessie zijn eerste officiële optreden tijdens een Formule 1-weekend in de kleuren van Cadillac. De test maakt deel uit van het langetermijnplan van het team om uiteindelijk een Amerikaanse coureur in de line-up te hebben, al lijkt dat doel op korte termijn nog lastig te realiseren.

Herta combineert momenteel zijn werkzaamheden voor Cadillac met een seizoen in de Formule 2. Tijdens het raceweekend in Spanje zal hij zijn verplichtingen in beide kampioenschappen moeten combineren. De voormalig IndyCar-coureur heeft vooralsnog niet de resultaten geboekt die nodig zijn om voldoende punten voor een superlicentie te verzamelen.

Voorbereiding in de simulator

De keuze voor Herta is geen spontane beslissing, maar het resultaat van een uitgebreid voorbereidingstraject. De Amerikaan werkte de afgelopen maanden intensief in de simulator en bracht veel tijd door met het team om vertrouwd te raken met de procedures en werkwijze van de Formule 1-renstal.

"Ik kijk enorm uit naar Barcelona", zei Herta in het officiële persbericht van Cadillac. "Ik ben er klaar voor om de baan op te gaan. Ik heb veel tijd doorgebracht in de simulator in Charlotte om het circuit en de procedures voor de sessie te leren kennen. Daarnaast heb ik met het team gewerkt in Silverstone en tijdens de afgelopen raceweekenden, zodat ik zo snel mogelijk vertrouwd kon raken met de manier van werken."

De Amerikaan benadrukte dat hij tijdens de training vooral waardevolle informatie voor het team wil verzamelen. "Het doel is om een probleemloze sessie af te werken, het team te helpen met het verzamelen van data en tegelijkertijd ervaring op te doen met een Formule 1-auto."

Herta beseft bovendien dat het een fysiek en mentaal uitdagend weekend wordt, aangezien hij zijn Formule 2-programma moet combineren met zijn eerste officiële F1-optreden. "Het wordt een druk weekend omdat ik ook in de Formule 2 actief ben, maar druk hoort erbij. Het is een voorrecht om deze kans te krijgen en ik kijk er enorm naar uit", besloot hij.