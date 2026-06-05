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Verslag vrije training
MotoGP GP van Hongarije

Sterke start Marc Márquez met snelste tijd in VT1 MotoGP Hongarije

Op het Balaton Park Circuit gaat Marc Márquez verder waar hij vorig jaar gebleven was. De Ducati-rijder, die vorig jaar beide races in Hongarije won, sluit de eerste vrije training af met de snelste tijd.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Zonder de geblesseerden Álex Márquez en Johann Zarco, maar met invallers Iker Lecuona en Cal Crutchlow trapte de MotoGP vrijdagochtend het Grand Prix-weekend in Hongarije af. Dat gebeurde zoals gebruikelijk tijdens de eerste vrije training, waarin de rijders 45 minuten kregen om te wennen aan het Balaton Park Circuit en naar verbeteringen voor de afstelling van hun motoren te zoeken.

Het eerste opvallende moment liet niet lang op zich wachten. Nog voordat ze aan een getimede ronde begonnen, kwam Toprak Razgatlioglu in de laatste bochtencombinatie in aanraking met Ai Ogura. Ze bleven allebei overeind, maar een ideale start van VT1 was het niet.

 

Pedro Acosta kwam wel heel behoorlijk uit de startblokken. Nadat Francesco Bagnaia de eerste richttijd noteerde, scherpte de KTM-rijder de snelste tijd meermaals aan. Na twaalf minuten zette hij een 1.39.005, wat ruim voldoende was om als snelste terug te keren naar de pits. Nummer twee Marc Márquez gaf op dat moment meer dan zes tienden toe op Acosta.

Márquez was ook degene die in zijn tweede run een aanval deed op de snelste tijd. De Ducati-rijder slaagde daar ook in door eerst naar 1.39.003 te rijden, om die tijd met zijn volgende poging alweer aan te scherpen tot 1.38.626. Kort daarna kwam Enea Bastianini even in de problemen met een ritje door de grindbak, al wist de Italiaan van KTM Tech3 zijn motorfiets overeind te houden.

 

Meerdere rijders lieten voor de laatste fase van de eerste vrije training nieuwe banden monteren. Dat leidde tot een reeks persoonlijke verbeteringen, maar de tijd van Márquez bleef buiten bereik. De regerende wereldkampioen opende het weekend op het Balaton Park Circuit dus als snelste, met Raúl Fernández uiteindelijk op een ruime tiende op de tweede plek.

Acosta was op de derde plek de laatste coureur die onder de 1 minuut en 39 seconden dook, iets waar Fermín Aldeguer net niet in slaagde. Fabio Di Giannantonio volgde op de vijfde positie, voor Bagnaia, Ogura, Luca Marini en Marco Bezzecchi. De top-tien werd compleet gemaakt door Razgatlioglu, die nipt sneller bleek dan Yamaha-collega Fabio Quartararo.

Voor Jorge Martín, de nummer twee in de titelstrijd, zat er niet meer in dan de twaalfde plaats. Wel eindigde de Aprilia-rijder ruim voor de twee invallers. Lecuona vond de aansluting bij de rest van het veld en gaf op P21 twee seconden toe op Márquez, met Crutchlow daar anderhalve seconde achter op de 22e en laatste plaats.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP GP van Hongarije

Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 19

1'38.626

   148.743  
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.169

1'38.795

 0.169 148.489  
3 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 18

+0.298

1'38.924

 0.129 148.295  
4 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 17

+0.472

1'39.098

 0.174 148.035  
5 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 20

+0.532

1'39.158

 0.060 147.945  
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 17

+0.615

1'39.241

 0.083 147.821  
7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

+0.639

1'39.265

 0.024 147.786  
8 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 20

+0.726

1'39.352

 0.087 147.656  
9 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 19

+0.742

1'39.368

 0.016 147.633  
10 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 19

+0.772

1'39.398

 0.030 147.588  
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