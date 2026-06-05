Zonder de geblesseerden Álex Márquez en Johann Zarco, maar met invallers Iker Lecuona en Cal Crutchlow trapte de MotoGP vrijdagochtend het Grand Prix-weekend in Hongarije af. Dat gebeurde zoals gebruikelijk tijdens de eerste vrije training, waarin de rijders 45 minuten kregen om te wennen aan het Balaton Park Circuit en naar verbeteringen voor de afstelling van hun motoren te zoeken.

Het eerste opvallende moment liet niet lang op zich wachten. Nog voordat ze aan een getimede ronde begonnen, kwam Toprak Razgatlioglu in de laatste bochtencombinatie in aanraking met Ai Ogura. Ze bleven allebei overeind, maar een ideale start van VT1 was het niet.

Pedro Acosta kwam wel heel behoorlijk uit de startblokken. Nadat Francesco Bagnaia de eerste richttijd noteerde, scherpte de KTM-rijder de snelste tijd meermaals aan. Na twaalf minuten zette hij een 1.39.005, wat ruim voldoende was om als snelste terug te keren naar de pits. Nummer twee Marc Márquez gaf op dat moment meer dan zes tienden toe op Acosta.

Márquez was ook degene die in zijn tweede run een aanval deed op de snelste tijd. De Ducati-rijder slaagde daar ook in door eerst naar 1.39.003 te rijden, om die tijd met zijn volgende poging alweer aan te scherpen tot 1.38.626. Kort daarna kwam Enea Bastianini even in de problemen met een ritje door de grindbak, al wist de Italiaan van KTM Tech3 zijn motorfiets overeind te houden.

Meerdere rijders lieten voor de laatste fase van de eerste vrije training nieuwe banden monteren. Dat leidde tot een reeks persoonlijke verbeteringen, maar de tijd van Márquez bleef buiten bereik. De regerende wereldkampioen opende het weekend op het Balaton Park Circuit dus als snelste, met Raúl Fernández uiteindelijk op een ruime tiende op de tweede plek.

Acosta was op de derde plek de laatste coureur die onder de 1 minuut en 39 seconden dook, iets waar Fermín Aldeguer net niet in slaagde. Fabio Di Giannantonio volgde op de vijfde positie, voor Bagnaia, Ogura, Luca Marini en Marco Bezzecchi. De top-tien werd compleet gemaakt door Razgatlioglu, die nipt sneller bleek dan Yamaha-collega Fabio Quartararo.

Voor Jorge Martín, de nummer twee in de titelstrijd, zat er niet meer in dan de twaalfde plaats. Wel eindigde de Aprilia-rijder ruim voor de twee invallers. Lecuona vond de aansluting bij de rest van het veld en gaf op P21 twee seconden toe op Márquez, met Crutchlow daar anderhalve seconde achter op de 22e en laatste plaats.