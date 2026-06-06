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Marc Márquez verovert ondanks crash pole-position voor MotoGP Hongarije

Er leek op het Balaton Park Circuit geen maat te staan op Pedro Acosta, maar Marc Márquez tovert toch een konijn uit de hoge hoed en stelt pole-position voor de Hongaarse Grand Prix veilig.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Kan Pedro Acosta zijn goede lijn van de vrijdag doortrekken en pole-position pakken in Hongarije, of weet Marc Márquez toch te verrassen? Die vraag moest zaterdagochtend beantwoord worden in de kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Hongarije. Die beloofde vanaf Q1 al spannend te worden, aangezien enkele rappe mannen zich niet rechtstreeks voor de strijd om pole plaatsten.

Q1: Italianen stellen plek in Q2 veilig

Francesco Bagnaia, de nummer drie van de laatste twee Grands Prix, was de grootste naam die zich in Q1 al op de baan moest melden. Het werd op voorhand een uitdaging voor de Ducati-rijder, die het moest opnemen tegen onder meer de fabrieksrijders van Honda, Franco Morbidelli, een drietal KTM's, Fabio Quartararo en de vrijdag verrassend snelle Toprak Razgatlioglu.

Laatstgenoemde kwam goed uit de startblokken door met 1.38.074 meteen een serieuze richttijd te rijden. Toch keerde de Turk van Pramac Racing als nummer vijf terug naar de pits na de eerste run. Dat was te danken aan Enea Bastianini, die met 1.37.815 de snelste tijd klokte. Joan Mir stond op de voorlopige tweede plek, voor Luca Marini en de verrassende Gresini-invaller Iker Lecuona.

In de tweede run scherpte Marini de snelste tijd meteen aan tot 1.37.594, waarna Bagnaia zich met een 1.37.443 opwerkte van de negende naar de eerste plaats. Die tijd bleek mede door een late crash van Brad Binder genoeg om als snelste door te gaan naar Q2. Ook Marini wist door te dringen tot het tweede segment van de kwalificatie.

 

Dat ging ten koste van Honda-teamgenoot Mir, die de races in Hongarije dus als dertiende moet aanvangen. Bastianini noteerde de vierde tijd, voor Quartararo en Lecuona. Binder bleef door zijn crash steken op de zevende positie, gevolgd door Razgatlioglu en Morbidelli. Álex Rins completeerde de top-tien in Q1 en bleef alleen Maverick Viñales en Cal Crutchlow voor.

Uitslag: Q1 MotoGP GP van Hongarije

Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

1'37.443

   150.549  
2 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 8

+0.151

1'37.594

 0.151 150.316  
3 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 8

+0.313

1'37.756

 0.162 150.067  
4 Italy E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 8

+0.372

1'37.815

 0.059 149.976  
5 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 20 Yamaha 8

+0.522

1'37.965

 0.150 149.747  
Volledige uitslag

Q2: Márquez verrast Acosta en pakt pole

De strijd om pole-position begon op spectaculaire wijze: Márquez en Fabio Di Giannantonio kwamen bij het aanzetten voor hun eerste getimede ronde vrijwel gelijktijdig ten val in de eerste bocht. Beide rijders stonden echter snel op en konden hun eerste run vervolgen.

 

De snelste tijd van de eerste run kwam op naam Acosta. De KTM-rijder, die vrijdag al de snelste was, zette met 1.37.419 een snelle richttijd neer, waar hij vervolgens onderdoor dook met 1.37.228. Márquez sloot na zijn val aan op de tweede plaats, voor Raúl Fernández, Fermín Aldeguer en Jorge Martín. De gehele top-vijf bestond zodoende uit Spanjaarden.

Het kon nog een stuk harder, zo bewees Acosta toen hij terugkeerde op de baan voor de tweede run. Hij snelde meteen naar 1.36.888 en leek pole daarmee veilig te stellen, maar dat was buiten Márquez gerekend. De Ducati-rijder toverde eerst een 1.36.791 en vervolgens een 1.36.785 uit de hoge hoed, waarmee hij de 104e pole uit zijn Grand Prix-loopbaan veiligstelde.

Acosta moest op een halve tiende genoegen nemen met de tweede plek, met Aldeguer knap op de derde plek. Di Giannantonio reed de vierde tijd in Q2, voor landgenoten Bagnaia en Marco Bezzecchi. De WK-leider voerde een trio Aprilia's aan met Raúl Fernández en Martín op de zevende en achtste plaats, gevolgd door Marini op de negende plek. Ai Ogura completeerde de top-tien, met Diogo Moreira en Jack Miller als hekkensluiters.

Uitslag: Q2 MotoGP GP van Hongarije

Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 8

1'36.785

   151.573  
2 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 8

+0.053

1'36.838

 0.053 151.490  
3 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 8

+0.340

1'37.125

 0.287 151.042  
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 9

+0.447

1'37.232

 0.107 150.876  
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

+0.532

1'37.317

 0.085 150.744  
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 8

+0.643

1'37.428

 0.111 150.572  
7 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 9

+0.763

1'37.548

 0.120 150.387  
8 Spain J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 8

+0.789

1'37.574

 0.026 150.347  
9 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 8

+0.820

1'37.605

 0.031 150.299  
10 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+0.844

1'37.629

 0.024 150.262  
11 Brazil D. Moreira Honda LCR 11 Honda 8

+1.065

1'37.850

 0.221 149.923  
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 8

+1.456

1'38.241

 0.391 149.326  
Volledige uitslag

VT2: Márquez troeft Di Giannantonio en Acosta af

Voorafgaand aan de kwalificatie troffen de MotoGP-rijders de laatste voorbereidingen tijdens de tweede vrije training op het Balaton Park Circuit. Op een tripje door het grind van Miller na verliep de laatste oefensessie probleemloos en dat gold dus ook voor Márquez, die met 1.37.436 de snelste tijd van de sessie noteerde.

Op een tiende achterstand klokte Di Giannantonio de tweede tijd, voor Acosta, Bezzecchi en Aldeguer. Bagnaia volgde op de zesde positie, gevolgd door Trackhouse-rijders Fernández en Ogura, Martín en Marini op de tiende plaats. De Honda-rijder bleek nipt sneller dan Razgatlioglu en Lecuona.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP GP van Hongarije

Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 14

1'37.436

   150.560 296
2 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 13

+0.136

1'37.572

 0.136 150.350 297
3 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 14

+0.202

1'37.638

 0.066 150.248 297
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 14

+0.277

1'37.713

 0.075 150.133 300
5 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 12

+0.380

1'37.816

 0.103 149.975 295
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