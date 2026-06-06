De startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Hongarije
Marc Márquez toverde een konijn uit de hoge hoed en veroverde pole-position, maar hoe ziet de rest van de startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Hongarije eruit?
Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images
Er stond vrijdag geen maat op Pedro Acosta en ook in de kwalificatie voor de Hongaarse Grand Prix toonde de KTM-rijder zijn goede vorm. Hij was de eerste die onder de 1 minuut en 37 seconden dook, maar genoeg voor pole-position was dat niet.
Die eer ging toch naar Marc Márquez, die na een vroege crash in Q2 naar 1.36.785 snelde en zo zijn tweede pole van 2026 veiligstelde. Acosta moet dus genoegen nemen met de tweede plaats, terwijl Fermín Aldeguer de volledig Spaanse eerste startrij completeert.
De tweede startrij bestaat daarentegen volledig uit Italiaanse rijders. Fabio Di Giannantonio herstelde zich na zijn vroege crash in Q2 door de vierde tijd te rijden, vlak voor landgenoten Francesco Bagnaia en Marco Bezzecchi. Raúl Fernández voert de derde rij aan, waar hij vergezeld wordt door Jorge Martín en Luca Marini. Op de vierde rij is er plaats voor Ai Ogura, Diogo Moreira en Jack Miller.
De MotoGP-sprintrace op het Balaton Park Circuit begint zaterdagmiddag om 15.00 uur. Zondagmiddag om 14.00 uur gaat de Grand Prix van Hongarije van start.
Startopstelling MotoGP-sprintrace en GP van Hongarije
|
1. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
|
2. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
3. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
4. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
5. Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
6. Marco Bezzecchi
|
7. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
|
8. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
9. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
10. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
|
11. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
12. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
13. Joan Mir
Honda HRC Castrol
|
14. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
|
15. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
16. Iker Lecuona
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
17. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
20. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
21. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
|
22. Cal Crutchlow
Castrol Honda LCR
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