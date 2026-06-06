De startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Hongarije

Er stond vrijdag geen maat op Pedro Acosta en ook in de kwalificatie voor de Hongaarse Grand Prix toonde de KTM-rijder zijn goede vorm. Hij was de eerste die onder de 1 minuut en 37 seconden dook, maar genoeg voor pole-position was dat niet.

Die eer ging toch naar Marc Márquez, die na een vroege crash in Q2 naar 1.36.785 snelde en zo zijn tweede pole van 2026 veiligstelde. Acosta moet dus genoegen nemen met de tweede plaats, terwijl Fermín Aldeguer de volledig Spaanse eerste startrij completeert.

Het verslag van de kwalificatie: MotoGP Marc Márquez verovert ondanks crash pole-position voor MotoGP Hongarije

De tweede startrij bestaat daarentegen volledig uit Italiaanse rijders. Fabio Di Giannantonio herstelde zich na zijn vroege crash in Q2 door de vierde tijd te rijden, vlak voor landgenoten Francesco Bagnaia en Marco Bezzecchi. Raúl Fernández voert de derde rij aan, waar hij vergezeld wordt door Jorge Martín en Luca Marini. Op de vierde rij is er plaats voor Ai Ogura, Diogo Moreira en Jack Miller.

De MotoGP-sprintrace op het Balaton Park Circuit begint zaterdagmiddag om 15.00 uur. Zondagmiddag om 14.00 uur gaat de Grand Prix van Hongarije van start.

Startopstelling MotoGP-sprintrace en GP van Hongarije