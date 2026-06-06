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MotoGP GP van Hongarije

De startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Hongarije

Marc Márquez toverde een konijn uit de hoge hoed en veroverde pole-position, maar hoe ziet de rest van de startopstelling voor de MotoGP Grand Prix van Hongarije eruit?

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Er stond vrijdag geen maat op Pedro Acosta en ook in de kwalificatie voor de Hongaarse Grand Prix toonde de KTM-rijder zijn goede vorm. Hij was de eerste die onder de 1 minuut en 37 seconden dook, maar genoeg voor pole-position was dat niet.

Die eer ging toch naar Marc Márquez, die na een vroege crash in Q2 naar 1.36.785 snelde en zo zijn tweede pole van 2026 veiligstelde. Acosta moet dus genoegen nemen met de tweede plaats, terwijl Fermín Aldeguer de volledig Spaanse eerste startrij completeert.

Het verslag van de kwalificatie:

De tweede startrij bestaat daarentegen volledig uit Italiaanse rijders. Fabio Di Giannantonio herstelde zich na zijn vroege crash in Q2 door de vierde tijd te rijden, vlak voor landgenoten Francesco Bagnaia en Marco Bezzecchi. Raúl Fernández voert de derde rij aan, waar hij vergezeld wordt door Jorge Martín en Luca Marini. Op de vierde rij is er plaats voor Ai Ogura, Diogo Moreira en Jack Miller.

De MotoGP-sprintrace op het Balaton Park Circuit begint zaterdagmiddag om 15.00 uur. Zondagmiddag om 14.00 uur gaat de Grand Prix van Hongarije van start.

Startopstelling MotoGP-sprintrace en GP van Hongarije

1. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

2. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

3. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

4. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

5. Italy Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

 

6. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

7. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

8. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

9. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

10. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

11. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

 

12. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

13. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

 

14. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

15. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

16. Spain Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

17. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

18. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

19. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

20. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

21. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

22.  Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

    

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