MotoGP-plan met één motor per rijder zorgt voor verdeeldheid

Het voorstel om MotoGP-teams tijdens trainingssessies terug te brengen van twee naar één motor per rijder werd aanvankelijk bedacht door de fabrikanten als onderhandelingsmiddel in gesprekken met de promotor van het kampioenschap. Nu de maatregel op het punt staat te worden goedgekeurd, heeft hij schokgolven door de paddock gestuurd vanwege de verstrekkende gevolgen voor alle niveaus van de sport.

De Grand Prix van Hongarije zou weleens een keerpunt kunnen blijken voor MotoGP, zowel op korte als op lange termijn. Op de baan keerde Marc Márquez terug naar de hoogste trede van het podium, waardoor twijfels ontstonden bij degenen die Aprilia als de gedoodverfde kampioen beschouwden. Buiten de baan verschoof de aandacht echter steeds meer naar volgend seizoen en specifiek naar de gevolgen van het voorstel van de Motorcycle Sports Manufacturers Association (MSMA) om tijdens trainingssessies slechts één motor per rijder te gebruiken.

Motorsport.com berichtte vorige maand als eerste over deze mogelijkheid en sindsdien zijn de fabrikanten steeds dichter bij een formele invoering van de maatregel gekomen. Wat aanvankelijk door velen als een onwaarschijnlijk idee werd beschouwd, lijkt na de meest recente MSMA-vergadering op zondag op het Balaton Park Circuit nu daadwerkelijk werkelijkheid te worden.

De bijeenkomst begon om 09.00 uur in de kantoren van MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), de promotor van het kampioenschap, en duurde ongeveer vijftig minuten. Dat gebeurde direct na de warm-up. De meeste fabrikanten waren vertegenwoordigd door twee topfunctionarissen. Ducati werd vertegenwoordigd door algemeen directeur Gigi Dall’Igna en sportief directeur Mauro Grassilli. Yamaha stuurde Takahiro Sumi en Paolo Pavesio, Honda werd vertegenwoordigd door Mikihiko Kawase en Alberto Puig, KTM door Jens Hainbach en Pit Beirer, terwijl Aprilia werd vertegenwoordigd door Massimo Rivola. Ook Biense Bierma, die de fabrikanten vertegenwoordigt tijdens vergaderingen van de Grand Prix Commission, was aanwezig.

Uiteindelijk is het de Grand Prix Commission die via een stemming de reglementswijziging officieel moet goedkeuren. Motorsport.com begrijpt echter dat de meeste teams de kans groot achten dat het voorstel wordt aangenomen, ondanks aanzienlijke bedenkingen binnen de garages en toenemende kritiek op de mogelijke gevolgen.

De pitbox van Trackhouse, waar nu nog twee motoren per rijder staan. Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

De oorsprong van het voorstel is daarbij opmerkelijk. De fabrikanten introduceerden het idee aanvankelijk als drukmiddel in de onderhandelingen met MotoGP SEG, waarbij ze probeerden een groter aandeel te verkrijgen in de financiële opbrengsten van de nieuwe commerciële overeenkomst voor de periode 2027-2031. Kostenbesparing werd daarbij als belangrijkste argument aangevoerd.

Volgens schattingen van verschillende leidinggevenden die Motorsport.com sprak, zou de besparing kunnen oplopen tot ongeveer 1,5 miljoen euro per team. Die besparingen zouden voornamelijk voortkomen uit twee gebieden: minder personeel en minder afgelegde kilometers met de prototypes. Tegelijkertijd pleiten de fabrikanten ook voor kortere trainingssessies, een idee dat voor het eerst werd besproken tijdens de Grand Prix van Italië op Mugello.

De teams verlieten Mugello met wat feitelijk een mondeling akkoord was over het concept van één motor per rijder. Dat gevoel werd alleen maar versterkt tijdens een nieuwe vergadering op donderdag op Balaton Park, waar een bijeenkomst van meer dan drie uur de steun voor het voorstel verder vergrootte.

Het vooruitzicht om één van de twee motoren uit het zicht van het publiek te halen – waarbij de reservemotor tijdens trainingssessies achterin de garage of in de transporter blijft staan – blijft echter zeer controversieel. Niet alleen zou het grote sportieve gevolgen hebben, het zou ook de ontwikkeling van de motoren aanzienlijk vertragen op een moment waarop MotoGP zich juist voorbereidt op een volledig nieuw technisch reglement voor 2027.

"Vanuit ontwikkelingsoogpunt zou dit de tijd die nodig is om nieuwe onderdelen te evalueren verdubbelen", vertelde een KTM-engineer op voorwaarde van anonimiteit aan Motorsport.com. "Op dit moment monteren we een nieuwe swingarm of een nieuw chassis op één motor en vergelijken we dat direct met de andere. Met slechts één beschikbare motor wordt dat proces veel langer en veel minder efficiënt."

Monteurs van Tech3 werken aan een KTM-motorfiets. Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

De leden van de MSMA komen woensdag opnieuw bijeen via een videoconferentie. Na de ontwikkelingen in Hongarije lijkt het echter realistischer dat de gesprekken zich zullen richten op de details die nog moeten worden uitgewerkt – waaronder een mogelijke avondklok om de werktijden te beperken en restricties op welke personeelsleden aan de motoren mogen werken – dan op een serieuze poging om het voorstel alsnog terug te draaien.

Naast de sportieve en operationele gevolgen roept het voorstel ook belangrijke commerciële vragen op.

Sinds de overname van MotoGP door Liberty Media werkt de leiding van het kampioenschap aan een ambitieuze groeistrategie, gericht op het vergroten van de wereldwijde aantrekkingskracht van de sport en het maximaliseren van het spektakel op de baan. Het is moeilijk om die doelstelling te verenigen met een reglement dat in feite één van de twee motoren per rijder uit het zicht haalt.

Dat wordt vooral een belangrijk punt bij crashes. Onder het voorgestelde systeem zouden rijders die op bepaalde momenten tijdens het weekend ten val komen, pas in de volgende sessie weer de baan op kunnen. Dat zou onvermijdelijk leiden tot minder zichtbaarheid voor sponsors, waardoor commerciële partners mogelijk opnieuw gaan kijken naar overeenkomsten die onder heel andere voorwaarden zijn afgesloten.

Voor een kampioenschap dat juist meer zichtbaarheid wil creëren en nieuwe doelgroepen wil aantrekken, is die tegenstelling moeilijk te negeren. Wat begon als een voorstel om kosten te besparen, zou uiteindelijk niet alleen het sportieve landschap van MotoGP kunnen veranderen, maar ook de manier waarop het kampioenschap zich presenteert aan fabrikanten, sponsors en fans.