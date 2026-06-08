MotoGP bereikt akkoord over nieuwe Concorde Agreement

De onderhandelingen duurden langer dan beide partijen aanvankelijk hadden verwacht. Dat was grotendeels het gevolg van de strategie van de Motorcycle Sports Manufacturers Association (MSMA), die het huidige moment zag als een kans om stevig te onderhandelen en zo de best mogelijke voorwaarden af te dwingen.

Motorsport.com begrijpt dat zowel de fabrikanten als de onafhankelijke teams de laatste versie van het contract hebben goedgekeurd waarmee hun relatie met het kampioenschap tussen 2027 en 2031 geregeld wordt. De overeenkomst bevat echter ook een optie om de belangrijkste bepalingen te verlengen tot en met 2036. Het is de bedoeling dat beide partijen het nieuwe akkoord over twee weken tijdens de volgende ronde van het kampioenschap in Brno officieel bekrachtigen.

Het belangrijkste struikelblok betrof de financiële kant van de overeenkomst. Zowel fabrikanten als teams wilden een percentage van de inkomsten van het kampioenschap ontvangen. Dat was naar het voorbeeld van de Formule 1, die net als de MotoGP eigendom is van Liberty Media.

Veel teambazen vonden dat de eerlijkste manier om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen meeprofiteren van het succes van het kampioenschap, terwijl ze tegelijkertijd worden gestimuleerd om bij te dragen aan de groei en toenemende populariteit ervan – een belangrijk doel van de nieuwe eigenaar.

Dat bleek uiteindelijk echter een harde grens voor Carmelo Ezpeleta en Carlos Ezpeleta, respectievelijk CEO en Chief Sporting Officer van MGPSEG. Uiteindelijk kwamen de partijen een vast jaarlijks bedrag van ongeveer acht miljoen euro overeen, dat over verschillende categorieën wordt verdeeld.

MotoGP SEG-CEO Carmelo Ezpeleta en Derek Chang, de CEO van Liberty Media. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Daarbij moet worden opgemerkt dat het akkoord betrekking heeft op een raamwerkovereenkomst en dat er nog diverse zaken openstaan, met name op het gebied van de verplichtingen die teams vanaf volgend jaar zullen moeten aangaan. De prioriteit van MotoGP SEG ligt vooral bij het versterken van communicatie- en marketingactiviteiten, waardoor teams gevraagd zijn die afdelingen verder uit te bouwen.

Tegelijkertijd lopen de gesprekken door over formele en operationele wijzigingen die vanaf volgend seizoen ingevoerd moeten worden.

Wat in ieder geval al duidelijk is, is dat deze doorbraak de weg vrijmaakt voor een reeks aankondigingen rond contractverlengingen en nieuwe rijdersdeals voor 2027. Veel van die overeenkomsten zouden volgens ingewijden al maanden geleden zijn gesloten.

Afgezien van Aprilia, dat als eerste naar buiten trad met de contractverlenging van Marco Bezzecchi, zijn andere deals nog niet officieel bekendgemaakt. Motorsport.com begrijpt echter dat daar de komende dagen verandering in kan komen, met een golf aan aankondigingen die op korte termijn wordt verwacht.

Veel van die transfers zijn inmiddels al breed uitgemeten. Zo zouden Marc Márquez zijn contract bij Ducati verlengen, Pedro Acosta promoveren naar het fabrieksteam van Ducati, Fabio Quartararo de overstap maken naar Honda, Jorge Martín naar Yamaha vertrekken en Francesco Bagnaia zich aansluiten bij Aprilia.