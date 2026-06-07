Acosta grijpt weer naast eerste MotoGP-zege: "Kwestie van blijven proberen"

Hoewel hij in de eerste helft van de Hongaarse Grand Prix aan de leiding reed, greep Pedro Acosta opnieuw naast zijn eerste MotoGP-zege. Op het Balaton Park Circuit moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Marc Márquez. Wel mocht de KTM-rijder als nummer twee mee naar het podium.

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Voor Acosta was het zijn dertiende podiumplaats in slechts 49 starts als MotoGP-rijder, maar een overwinning behaalde hij dus nog niet. Dat leverde hem ongewild een record op, want de 22-jarige Spanjaard is nu de rijder met de meeste podiumplaatsen zonder MotoGP-zege. Dat record deelde hij sinds de GP van de Verenigde Staten met Colin Edwards, die in zijn loopbaan twaalf podiumplaatsen behaalde zonder te winnen.

Lang laat die eerste overwinning niet meer op zich wachten, vermoedde Acosta na afloop van de race in Hongarije. "Het is een kwestie van blijven proberen. Aan het einde van vorig jaar had ik veel moeite in de kwalificaties, maar nu ben ik een stuk consistenter. Vorig jaar crashte ik ook veel in deze fase van het seizoen", legde hij uit. "Ik denk dus dat het binnenkort gaat lukken, maar zoals ik zeg is het een kwestie van blijven proberen en geloven."

Pedro Acosta trok aan het kortste eind in het gevecht met Marc Márquez. Foto door: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

Acosta was de enige rijder op de eerste twee startrijen die een alternatieve bandenkeuze maakte. Met zijn zachte achterband had hij in de openingsfase van de race een voordeel ten opzichte van Márquez, die met de medium achterband rondreed. De Ducati-rijder was in de slotfase echter in het voordeel vanwege de langere levensduur van zijn bandencompound.

Hoewel de gekozen strategie niet naar wens werkte voor Acosta, blikte hij toch tevreden terug op het weekend aan het Balatonmeer. "Ik ben best blij, het was gewoon een goed weekend", concludeerde hij. "De strategie werkte niet zoals ik verwachtte, maar toch sta ik achter mijn keuze. Ik probeerde de medium op vrijdag en zaterdag, maar die werkte niet echt. Daarom had ik alleen een kans op de soft."

"We volgden het plan, want dit was de eerste keer dat ik in de MotoGP een gat kon slaan aan het begin. Nadat de race halverwege was, begon de band minder te worden, kwam er meer beweging in de motor en had ik iets meer moeite. Het duel was echter mooi voor de fans, ik denk dat iedereen ervan genoten heeft. Dat deed ik ook op de motor."

Met het duel doelde Acosta op zijn strijd met Márquez om de leiding. De jongeling pareerde de eerste twee aanvallen van de regerende wereldkampioen, maar op de derde poging had hij geen antwoord. Zelf genoot hij dus ook van die strijd. "Het is altijd heel mooi om met de kampioen te strijden", aldus Acosta.

"Het is nooit makkelijk om iemand opnieuw in te halen als diegene zoveel ervaring heeft als Marc, maar dat is ook de reden dat ik ervan geniet. Volgens mij was dit het tweede of derde duel met hem dat ik verloren heb, maar als ik deze strijd met Marc blijf houden, dan houdt dat in dat we het een stuk beter doen dan in de voorgaande paar seizoenen. Daar ben ik best blij mee."