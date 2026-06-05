Belangrijkste info in één oogopslag

Race: zondag 7 juni 2026

Starttijd: 14.00 uur

Circuit: Balaton Park Circuit

Zender: Ziggo Sport

Vorige week racete de MotoGP nog op het circuit van Mugello, maar tijd om bij te komen is er niet. De tweede double-header van het Europese deel van het seizoen wordt zondag namelijk afgesloten op het Balaton Park Circuit, waar de Grand Prix van Hongarije wordt verreden. In dit overzicht lees je hoe laat de race in Balatonfokajar begint en waar je live kunt kijken.

Vorig jaar bracht de MotoGP voor het eerst een bezoek aan het Balaton Park Circuit. De overwinning ging toen naar Marc Márquez, die afrekende met Pedro Acosta en Marco Bezzecchi. De regerende wereldkampioen is dan ook de enige actieve MotoGP-rijder met een zege in Hongarije. Kan hij die statistiek in stand houden door opnieuw te winnen, of gaat toch een van de Aprilia's met de winst aan de haal?

Hoe laat is de MotoGP op tv? Kwalificatie Hongarije 2026

Datum: zaterdag 6 juni 2026

Zender: Ziggo Sport

Start uitzending: 10.45 uur

Start kwalificatie: 10.50 uur

De kwalificatie voor de MotoGP Grand Prix van Hongarije vindt plaats op zaterdag 6 juni 2026. Het eerste segment gaat om 10.50 uur van start, waarna om 11.15 uur de strijd om pole-position begint.

Ziggo Sport zendt de MotoGP-kwalificatie op Balaton Park live uit. De uitzending begint direct na afloop van de tweede vrije training om 10.45 uur, met commentaar van Frank Weeink en Barry Veneman.

Hoe laat begint de MotoGP-sprintrace op Balaton Park?

Datum: zaterdag 6 juni 2026

Zender: Ziggo Sport

Start uitzending: 14.30 uur

Start sprintrace: 15.00 uur

Later op zaterdag 6 juni 2026 wordt de sprintrace voor de MotoGP GP van Hongarije verreden. In de korte race, die om 15.00 uur begint, moeten de rijders dertien ronden afleggen.

Ziggo Sport begint om 14.30 uur met een voorbeschouwing op de sprintrace, waarna om 14.55 uur geschakeld wordt naar het liveverslag. Frank Weeink en Barry Veneman zijn de commentatoren van dienst.

Hoe laat is de MotoGP GP van Hongarije 2026 op tv?

Datum: zondag 7 juni 2026

Zender: Ziggo Sport

Start uitzending: 13.10 uur

Start race: 14.00 uur

De MotoGP Grand Prix van Hongarije wordt verreden op zondag 7 juni 2026. De lange race, waarin 26 ronden op het programma staan, begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur.

De voorbeschouwing van Ziggo Sport start om 13.10 uur. Vlak voor de start wordt geschakeld naar commentatoren Frank Weeink, Barry Veneman en Wilco Zeelenberg voor het liveverslag.

MotoGP tijdschema Hongarije 2026 (Nederlandse tijden)

Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de MotoGP Grand Prix van Hongarije 2026, inclusief de Nederlandse starttijden.

Datum Sessie Tijd Vrijdag 5 juni Eerste vrije training 10.45u - 11.30u Vrijdag 5 juni Training 15.00u - 16.00u Zaterdag 6 juni Tweede vrije training 10.10u - 10.40u Zaterdag 6 juni Kwalificatie - Q1 10.50u - 11.05u Zaterdag 6 juni Kwalificatie - Q2 11.15u - 11.30u Zaterdag 6 juni Sprintrace 15.00u Zondag 7 juni Warm-up 09.40u - 09.50u Zondag 7 juni GP van Hongarije 14.00u

MotoGP kijken op tv in Nederland (Ziggo Sport)

Ziggo Sport heeft de uitzendrechten van de MotoGP in Nederland in handen. Dit houdt in dat alle sessies van de MotoGP, Moto2 en Moto3 live te volgen zijn bij deze zender.

Ziggo-klanten kunnen via het openbare kanaal 14 meestal gratis kijken naar de MotoGP-actie. Als je bij een andere provider aangesloten bent, heb je een abonnement nodig op Ziggo Sport Totaal.

Dit zenderpakket bestaat uit zes kanalen, waarmee je naast motorsport ook diverse andere sporten kunt volgen. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 16,95 euro per maand.

MotoGP kijken via de Videopass

Het alternatief om de MotoGP in Nederland te bekijken is de streamingdienst van de sport zelf: de Videopass. Alle sessies van de koningsklasse, Moto2 en Moto3 zijn live en on demand te bekijken, net als extra content zoals interviews, documentaires en historische races.

Een jaarabonnement op de MotoGP Videopass kost 139,99 euro, voor negen euro extra is ook live timing erbij inbegrepen. Let op: een optie voor Nederlands commentaar ontbreekt, de verslaggeving en de analyses worden verzorgd in het Engels.

Hoe laat is de Moto2 op tv in Nederland?

Datum: zondag 7 juni 2026

Zender: Ziggo Sport

Start uitzending: 11.45 uur

Start race: 12.15 uur

Collin Veijer en Zonta van den Goorbergh komen op zondag 7 juni 2026 in actie tijdens de Moto2-race in Hongarije, die om 12.15 uur begint. In deze race moeten de rijders 22 ronden afleggen op het Balaton Park Circuit.

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