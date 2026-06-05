Hoe Trackhouse zich voorbereidt op tijdperk na vertrek Davide Brivio

Tijdens de Grand Prix van Frankrijk maakte Trackhouse Racing Team bekend dat teammanager Davide Brivio eind 2026 vertrekt. De Italiaan stapt over naar Honda HRC, waar hij een adviserende rol krijgt. Voor Trackhouse is het een uitdaging om een geschikte vervanger te vinden, onder meer vanwege de schat aan ervaring die Brivio heeft.

Brivio loopt al bijna drie decennia rond in de MotoGP. Als manager heeft hij grote successen geboekt bij Yamaha en Suzuki, voordat hij in 2021 de overstap maakte naar het Formule 1-team van Alpine. Daar werkte hij drie jaar in verschillende rollen, voordat hij in 2024 terugkeerde in de MotoGP als teammanager van Trackhouse.

Onder Brivio's leiding heeft Trackhouse zijn eerste MotoGP-zege geboekt en is het team nog drie keer op het podium geëindigd. De Amerikaanse renstal geldt in 2026 als een van de sterkste teams. Met de ijzersterke Aprilia RS-GP staat Trackhouse na zeven Grands Prix op de tweede plaats in het kampioenschap voor teams, alleen achter het fabrieksteam van Aprilia.

Justin Marks en huidige Trackhouse-rijder Raúl Fernández. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ook heeft Brivio in de MotoGP-paddock een reputatie dat hij organisaties goed kan structureren en dat hij in staat is om creatieve oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen. Dit maakt het bijzonder lastig om hem te vervangen. Toch lijkt Trackhouse daarin geslaagd te zijn.

Na gesprekken met meerdere kandidaten is Trackhouse er klaar voor om Francesco Guidotti aan te kondigen als Brivio's opvolger. Motorsport.com heeft vernomen dat beide partijen de deal zo snel mogelijk willen beklinken. Op het moment van schrijven hebben het team en de voormalige teammanager van KTM nog niets ondertekend.

Ook zou het geen verrassing zijn als Guidotti nog dit MotoGP-seizoen al aan de slag gaat voor Trackhouse. Doordat de MotoGP in 2027 nieuwe technische reglementen krijgt, kan de toekomstige overstap van Brivio naar Honda een kwestie worden. Zo heeft hij nu nog toegang tot vertrouwelijke informatie over de nieuwe motorfiets van Aprilia voor 2027. Het ligt dus voor de hand dat Brivio vertrekt zodra Trackhouse zijn opvolger heeft aangetrokken.

Zoektocht naar nieuw rijdersduo

Dat is niet de enige verandering die Trackhouse te wachten staat voor 2027. Teameigenaar Justin Marks moet ook op zoek naar een nieuw rijdersduo. Zo is al duidelijk dat Ai Ogura eind 2026 vertrekt naar het fabrieksteam van Yamaha. Naar verwachting wordt hij opgevolgd door Enea Bastianini, mits KTM de optie in zijn contract niet licht en hem aan het einde van dit seizoen dus laat vertrekken.

Trackhouse is van plan om Enea Bastianini aan te trekken, mits KTM hem vrij geeft.

Motorsport.com heeft begrepen dat de komst van Bastianini deels gedreven is door de voorkeuren van Aprilia. De fabrikant uit Noale zag de Italiaan eerder al als een serieuze kandidaat om Jorge Martín te vervangen bij het fabrieksteam, totdat de mogelijkheid ontstond om Francesco Bagnaia aan te trekken.

Als KTM de deal met Bastianini niet verlengt, kan de Italiaan dus overstappen naar Trackhouse. De formatie kan zich dan gaan focussen op de invulling van het tweede zitje. Er zijn verschillende factoren van invloed op die beslissing, en die lijken niet alleen sportief van aard te zijn. Anders had Raúl Fernández ongetwijfeld al een contractverlenging getekend.

De Spanjaard bezorgde Trackhouse vorig jaar zijn eerste MotoGP-zege, waarna hij in de laatste race van 2025 en de eerste race van 2026 op het podium eindigde. Afgelopen weekend won Fernández in Mugello nog zijn eerste sprintrace. Daarmee is hij veruit de succesvolste rijder in de geschiedenis van het team.

Desondanks heeft Fernández nog geen aanbieding gekregen van Trackhouse, zo blijkt uit informatie van Motorsport.com. De onzekerheid over zijn toekomst leidt ook tot geruchten over de oorzaak daarvan. Zo zou het uitstellen van een schouderoperatie, die Fernández nodig heeft vanwege een vorig jaar opgelopen blessure, de reden zijn dat Marks recent is gaan onderhandelen met Moto2-leider Manuel González.

Ai Ogura op de Trackhouse-motor met SuperFile-sponsoring, iets wat we mogelijk vaker gaan zien. Foto door: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Nieuwe titelsponsor is al binnen

Op commercieel gebied heeft Trackhouse de eerste slag al kunnen slaan. Vrijdagochtend heeft het team bekendgemaakt dat SuperFile een meerjarig contract heeft getekend om de nieuwe titelsponsor te worden. Het Amerikaanse bedrijf, dat zich specialiseert in beveiliging van verstuurde digitale bestanden, was tijdens de Amerikaanse GP al eenmalig op de RS-GP's van Trackhouse te zien.

SuperFile-CEO Shane Valdez bezocht daarna ook de Spaanse GP in Jerez, waar hij naar verluidt onder de indruk was van wat hij op de baan zag én van het groeipotentieel van de MotoGP. Dat heeft dus geleid tot een nieuwe meerjarige samenwerking, nadat SuperFile eerder al samenwerkte met het NASCAR-project van Trackhouse.