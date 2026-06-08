Hoewel de meeste bevestigingen nog uitblijven doordat de commerciële afspraken tussen de MotoGP en de teams nog niet rond zijn, is de invulling van veel MotoGP-zitjes voor 2027 al rond. Toch zijn er enkele rijders op de huidige grid die nog geen zekerheid hebben over hun toekomst. Een van hen is Franco Morbidelli, die sinds 2025 voor VR46 Racing Team uitkomt.

Van de protégé uit de VR46 Riders Academy is nog niet bekend wat hij in 2027 gaat doen. Een langer verblijf bij VR46 is niet uitgesloten, maar ook niet zeker. De renstal van Valentino Rossi gaat volgend jaar in ieder geval in zee met Fermín Aldeguer, die daar geplaatst wordt door Ducati.

Voor de invulling van het tweede zitje heeft VR46 meerdere opties. Een daarvan is het terughalen van Rossi's halfbroer Luca Marini, die waarschijnlijk moet vertrekken bij Honda HRC. Ook World Superbike-leider Nicolò Bulega en Moto2-rijder Celestino Vietti, allebei producten van de VR46 Academy, zijn in beeld voor het plekje. Tot slot maakt ook Morbidelli kans, zo heeft Rossi zelf toegegeven tijdens zijn bezoek aan de GP van Catalonië.

Met een veertiende plek heeft Franco Morbidelli zichzelf geen dienst bewezen in de strijd om een MotoGP-zitje. Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

De prestaties van de rijders in deze fase van het seizoen kunnen volgens Rossi van doorslaggevend belang zijn voor wie de teamgenoot van Aldeguer wordt. Bulega doet op dat vlak goede zaken: hij heeft de eerste achttien races van het World Superbike-seizoen gewonnen. Vietti presteert eveneens naar behoren met een derde plaats in de tussenstand van de Moto2, terwijl Luca Marini in Hongarije zijn beste resultaat van 2026 heeft behaald door vijfde te worden.

En Morbidelli? Hij heeft zichzelf op het Balaton Park Circuit geen dienst bewezen met het oog op zijn toekomst bij VR46 - en in de MotoGP als geheel. In een weekend waarin de Ducati's over de gehele linie beter uit de verf zijn gekomen dan eerder in het seizoen, is het de Italiaan met Braziliaanse roots niet gelukt om daarvan te profiteren.

Schrijnend was de twintigste plaats in de tweede vrijdagtraining, die Morbidelli veroordeelde tot deelname aan Q1. In die sessie ging hij van de baan en mede daardoor bleef hij steken op een teleurstellende negentiende startpositie. De zaterdagse sprintrace werd vervolgens een lijdensweg met een 20e plaats als resultaat.

Zijn beste klassering van het weekend behaalde Morbidelli tijdens de zondagse GP van Hongarije. In de lange race kwam hij als veertiende over de finish, wat hem twee WK-punten opleverde. Wel moet daarbij aangetekend worden dat alleen Maverick Viñales en Cal Crutchlow nog achter hem eindigden, terwijl Jorge Martín, Raúl Fernández, Marco Bezzecchi, Aldeguer en Joan Mir voor hem wegvielen.

Kan Franco Morbidelli het tijd nog keren en zich verzekeren van zijn MotoGP-toekomst?

Morbidelli was dit weekend in iedere sessie de langzaamste Ducati-rijder, met gemiddeld een seconde tot anderhalve seconde achterstand per ronde op winnaar Marc Márquez. Twee factoren maken het nog pijnlijker: Iker Lecuona eindigde in zijn eerste weekend op een Ducati zeven plaatsen voor hem, en teamgenoot Fabio Di Giannantonio haalde hem in de slotfase in nadat hij bij de startcrash meer dan 20 seconden had verloren.

Het resultaat past naadloos in het seizoen dat Morbidelli beleeft in 2026. Het spreekt in zijn voordeel dat hij in alle acht Grands Prix de finish heeft gehaald, maar met een Ducati is het ronduit tegenvallend dat hij pas twee keer in de top-tien is geëindigd. Natuurlijk rijdt hij niet op het allernieuwste materiaal, maar dat geldt ook voor Aldeguer - en hij kwalificeerde zijn Gresini-machine op de eerste rij.

Daarmee is duidelijk dat er meer in de Ducati GP25 zit dan Morbidelli er momenteel uithaalt. Precies dat is een problematische factor voor een rijder die niet alleen vecht voor een langer verblijf bij zijn huidige team, maar voor zijn toekomst in de MotoGP.