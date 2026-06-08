Aprilia: "We zagen er dom uit door startcrash in MotoGP Hongarije"

Het MotoGP-seizoen 2026 verliep op rolletjes voor Aprilia Racing, maar de Grand Prix van Hongarije werd een race om snel te vergeten. Dat was hoofdzakelijk te wijten aan Jorge Martín, die er eigenhandig voor zorgde dat het fabrieksteam al na de eerste bocht klaar was.

De wereldkampioen van 2024 raakte bij het aanremmen voor de eerste bocht de controle over zijn RS-GP kwijt, waarna hij teamgenoot Marco Bezzecchi torpedeerde. Ook Trackhouse-rijder Raúl Fernández, Gresini-rijder Fermín Aldeguer en Fabio Di Giannantonio werden omver gekegeld. Alleen de rijder van VR46 Racing Team kon zijn weg nog vervolgen; voor de rest zat de race op Balaton Park er meteen op.

Martín kreeg voor de GP van Tsjechië een dubbele long lap-straf opgelegd voor het veroorzaken van de startcrash, waarbij niemand serieuze verwondingen opliep. Aan de aard van de eerste bocht op het Balaton Park Circuit, die haaks rechtsaf gaat, lag het niet volgens Massimo Rivola.

"Als we naar Barcelona gaan, zegt iedereen dat het te gevaarlijk is in de eerste bocht. Op zondag weet je echter hoe het circuit loopt en hoe de grip is", oordeelde de CEO van Aprilia Racing. "Ik denk dat iedereen iets rustiger aan moet doen in de eerste bocht. Ook hebben we de pech dat als we crashen, er nog één of twee Aprilia's bij betrokken zijn. We zien er zo dom uit. Het punt is: als je weet dat deze omstandigheden er zijn, doe dan rustiger aan."

"Allereerst wil ik me verontschuldigen aan alle betrokken rijders. Natuurlijk aan Marco, maar ik denk ook aan Raúl, Fermín en Diggia", vervolgde Rivola, die vooral blij was dat niemand gewond raakte. "Het goede aspect is dat niemand serieus geblesseerd is geraakt, want als je de beelden zag, was het risico groot. En wat me frustreert, is dat een van onze rijders een fout maakte in de eerste bocht die we moeten voorkomen."

Martín biedt excuses aan

Na zijn crash stond Martín de media zondag niet meer te woord. Wel deelde hij een bericht via Instagram, waarin hij zijn excuses aanbood voor het veroorzaken van de crash. "Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan mijn collega's die betrokken zijn geweest bij het incident tijdens de eerste ronde van de race", zei de Spanjaard.

Jorge Martín loopt schuldbewust weg na het veroorzaken van de startcrash. Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ik verloor de controle over de motor en dat zorgde helaas voor een crash met meerdere rijders die ik niet kon vermijden. Het belangrijkste is dat iedereen godzijdank in orde is. In dit soort situaties is dat het enige wat er echt toe doet. Het spijt me heel erg voor de gevolgen die dit ongeluk had kunnen hebben voor hen, hun teams en hun carrière. Je wilt nooit betrokken raken in een situatie als deze."

Het was de tweede keer in zo'n negen maanden tijd dat Martín een startcrash veroorzaakte. In de sprintrace voor de Japanse GP van afgelopen seizoen ging hij ook onderuit bij het aanremmen voor de eerste bocht, waarbij hij Bezzecchi eveneens in zijn val meenam. Hoewel beide incidenten op elkaar leken, kwamen ze volgens Rivola op een andere manier tot stand.

"De uitkomst is vergelijkbaar, maar de fout is anders", aldus Rivola. "Vorig jaar remde hij te laat en was het een reactie. Ik wil niet zeggen dat hij deze keer een kleine fout maakte, maar hij gebruikte zijn voorrem niet zoals hij die had moeten gebruiken op dat punt van het circuit. Dat is behoorlijk anders dan in Japan. Het was dus een kleinere fout, maar de uitkomst was hetzelfde - en voor ons nog slechter dan toen."