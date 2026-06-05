Acosta kritisch na toptijd: "Moeten hele jaar consistent zijn voor titelstrijd"
Pedro Acosta was vrijdag met afstand de snelste in de MotoGP-training in Hongarije, maar blij is de KTM-rijder niet. Hij baalt vooral van het gebrek aan consistentie met de RC16.
Foto: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images
De Grand Prix van Italië verliep vorig weekend moeizaam voor Pedro Acosta, maar op het Balaton Park Circuit lijkt hij zich vooralsnog meer op zijn gemak te voelen. De KTM-rijder sloot de vrijdag bovenaan de ranglijst af door als enige rijder onder de 1 minuut en 37 seconden te duiken. Zijn voorsprong op nummer twee Fabio Di Giannantonio bedroeg ruim vier tienden van een seconde.
Dat verschil zou voor velen een reden tot positivisme zijn, maar voor Acosta ging die vlieger niet op. Op de vraag of een verbetering van het ronderecord op zaterdag mogelijk is, antwoordde de Spanjaard met kritiek op de inconsistentie van de KTM RC16. "Het is vreemd dat ik competitief was in Barcelona, heel langzaam in Mugello en ik hier weer competitief ben", zei Acosta.
"Dit is niet normaal en we moeten begrijpen waarom. Lukt dat niet, dan wordt het heel moeilijk om het hele jaar consistente weekenden te hebben en bij het einddoel te komen. Dat is vechten voor een kampioenschap. Je moet het hele jaar consistent zijn, dus in een slechte race mag P12 niet het resultaat zijn."
Zijn snelheid in Hongarije stemt hem positief, maar Pedro Acosta baalt wel van de vormverschillen bij KTM.
Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images
Vorige week wees Acosta de hoge topsnelheden in Mugello aan als een mogelijke oorzaak voor zijn moeizame weekend. Op dat vlak helpt het dat het Balaton Park Circuit geen lange rechte stukken heeft, maar het onderliggende gevoel op de KTM was vrijdag niet per se beter.
"We hebben hier geen moeite op het rechte stuk, want dat is iets waar ik op Mugello duidelijk veel moeite had", legde de jonge rijder uit Mazarrón uit. "Dit hielp enorm, want tussen Mugello en hier is er niets veranderd. Het komt gewoon doordat dit circuit niet zo snel is en we hier niet zoveel verliezen. Maar nogmaals: het gevoel in Mugello was niet anders dan het gevoel hier, maar nu ben ik snel en in Mugello was ik dat niet. Dat is lastig te begrijpen."
Door zijn gevoel op de motor wilde Acosta ook niet spreken van zijn beste dag van het seizoen tot nu toe. "Qua gevoel niet, maar qua verschil wel", zei hij. "Gevoel draait dus niet om getallen. Ik wilde de vraagtekens in mijn hoofd wegnemen door te begrijpen waarom we in Mugello niet zo competitief waren, maar hier zijn we competitief. De motor past beter bij dit circuit en ik voel me hier meer op mijn gemak, maar het verschil is te groot."
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