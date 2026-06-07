Marc Márquez na 100e zege: "Hoop dat dit mijn laatste comeback is"
Marc Márquez heeft zijn langverwachte 100e Grand Prix-zege eindelijk binnen. De comeback na blessureleed lijkt daarmee compleet, maar toch houdt hij zelf nog een slag om de arm.
Foto: Ferenc Isza / AFP via Getty Images
Vorig jaar boekte Marc Márquez in Misano zijn 99e Grand Prix-zege. De verwachting was dat nummer 100 niet lang op zich zou laten wachten, maar het lot besloot anders. Bij een crash in de GP van Indonesië liep hij een schouderblessure op die hem de rest van 2025 uitschakelde en waar hij ook in de eerste races van 2026 nog last van had.
Na een recente operatie zijn de problemen verholpen. In Italië keerde Márquez terug zonder zich te bemoeien met de strijd vooraan. Voorafgaand aan de Hongaarse Grand Prix verwachtte de Ducati-rijder dat hij ook op het Balaton Park Circuit niet in aanmerking zou komen voor de winst, maar niets bleek minder waar. Na pole-position en de sprintzege op zaterdag volgde op zondag dan eindelijk de langverwachte 100e Grand Prix-zege. Na Giacomo Agostini en Valentino Rossi is hij de derde rijder die deze mijlpaal bereikt.
Dat leidde natuurlijk tot grote tevredenheid bij Márquez, die echter ook benadrukte dat zijn comeback nog niet compleet is. "Natuurlijk ben ik heel blij dat ik terug ben en weer heb kunnen winnen. Ik hoop echt dat dit mijn laatste comeback was", zei hij in de persconferentie. "Ik weet echter ook dat ik nog niet klaar ben. We hebben vandaag dan wel gewonnen, maar dit was een circuit dat me enorm hielp met de linkerbochten."
"Het was echter een leuke race en een mooi gevecht met Pedro door onze verschillende strategieën. Gelukkig was mijn achterband supergoed aan het einde van de race. Fysiek gezien was ik wat zwakker en had ik meer moeite, maar ik bleef erin geloven en het is gelukt. We hebben het weer geflikt door terug te komen en weer te winnen na de blessure in Indonesië. Dat was moeilijk op fysiek gebied, maar nog moeilijker op mentaal gebied."
Genieten van gevecht met Acosta
Marc Márquez en Pedro Acosta vochten een prachtig duel uit om de leiding in Hongarije.
Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images
Makkelijk kwam de overwinning niet tot stand voor Márquez. In de tweede ronde werd hij ingehaald door Pedro Acosta, die met zijn zachte achterband een bandenvoordeel te gelde wilde maken. Márquez haakte echter aan met zijn medium achterband en sloeg in de tweede helft van de race toe, toen zijn banden in betere conditie waren dan die van Acosta.
De KTM-rijder gaf zich niet makkelijk gewonnen en sloeg de eerste twee aanvallen van Márquez af, maar bij de derde poging had hij geen antwoord paraat. "Het begin van de race voerde hij perfect uit. Hij haalde me in en probeerde gewoon te pushen. Ik had moeite om de achterband op temperatuur te houden, maar ik was gemotiveerd", blikte Márquez terug op de strijd met Acosta, waarvan hij genoten had.
"Vervolgens ging ik in de aanval, maar hij viel ook aan. Die twee ronden waren geweldig, want we zaten echt op de limiet. We vielen op de limiet aan, maar we gaven elkaar altijd ruimte - ondanks wat contact. Gelukkig was het maar twee ronden, want als het nog een ronde had geduurd, was een van ons gecrasht. Daarna wist ik dat ik in vrije lucht nog sneller kon zijn."
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