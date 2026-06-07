Martín krijgt straf voor veroorzaken startcrash MotoGP Hongarije
Het veroorzaken van de startcrash in de MotoGP Grand Prix van Hongarije is niet zonder gevolgen gebleven voor Jorge Martín. De Aprilia-rijder moet tijdens de Tsjechische GP een straf inlossen.
Foto: Ferenc Isza / AFP via Getty Images
De Grand Prix van Hongarije was van korte duur voor Jorge Martín. Kort na de start verremde de Aprilia-rijder zich in de remzone voor de eerste bocht, waardoor hij ten val kwam. Hij veroorzaakte hiermee een kettingreactie door ook teamgenoot Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer en Fabio Di Giannantonio onderuit te kegelen. Alleen Di Giannantonio kon zijn weg nog vervolgen.
Het goede nieuws voor Martín is dat hij - net als Bezzecchi - op een paar blauwe plekken en lichte kneuzingen na ongedeerd is gebleven bij de crash. Toch is er ook slecht nieuws voor de wereldkampioen van 2024: de stewards hebben hem bestraft voor het veroorzaken van de crash. Het levert Martín een dubbele long lap-straf op, die hij over twee weken moet inlossen tijdens de GP van Tsjechië.
"Naar aanleiding van de strafprotocollen die naar de teams zijn gestuurd, wordt deze actie gezien als een incident van het type MGP-CC5: Start van de race/openingsronde - acties die een gevaarlijke situatie of een crash voor meerdere coureurs veroorzaken", schrijven de stewards in hun oordeel. "Als de eerste overtreding van dit seizoen is een dubbele long lap-straf de gepaste strafmaat."
Voor Martín is het de tweede keer in een jaar tijd dat hij een vergelijkbaar incident veroorzaakt. Vorig jaar kwam de Spanjaard op vergelijkbare wijze ten val bij de start van de sprintrace in Japan. Opvallend genoeg was Bezzecchi toen ook het slachtoffer van het voorval.
Voor Aprilia was dubbele uitvalbeurt een dure. De fabrikant uit Noale behoudt de leiding in de drie wereldkampioenschappen, maar de voorsprong bij de constructeurs op Ducati is geslonken tot slechts zeven punten. Bezzecchi blijft kampioenschapsleider bij de rijders met 180 punten, op 20 punten gevolgd door Martín. Wel zijn Di Giannantonio, Pedro Acosta en winnaar Marc Márquez dichterbij gekomen.
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